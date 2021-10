Khủng hoảng điện, Trung Quốc tăng khai thác than đá

Trung Quốc yêu cầu các mỏ than tăng sản lượng khai thác nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện diện rộng do nỗ lực cắt giảm khí thải.

Cục Quản lý Năng lượng Nội Mông, tỉnh khai thác than đá lớn thứ hai Trung Quốc, yêu cầu 72 mỏ than trong tỉnh tăng sản lượng lên tổng cộng 98,4 triệu tấn. Lệnh này được đưa ra ngày 7/10 và ngay lập tức có hiệu lực, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Theo dữ liệu gần đây của chính phủ Trung Quốc, 98,4 triệu tấn than tương đương 30% tổng sản lượng than đá khai thác hàng tháng của nước này. Lệnh tăng khai thác than đá được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt đợt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

20 tỉnh thành Trung Quốc những tuần qua phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trầm trọng, buộc giới chức phải cắt điện luân phiên trong giờ cao điểm và một số nhà máy phải dừng sản xuất. Điều này khiến sản lượng công nghiệp của Trung Quốc hồi tháng 9 giảm mạnh, ảnh hưởng tới triển vọng phục hồi của nền kinh tế.

Lệnh tăng sản lượng khai thác than của giới chức Nội Mông được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc yêu cầu ba tỉnh khai thác than nhiều nhất là Nội Mông, Sơn Tây và Thiểm Tây cung cấp 145 triệu tấn than trong quý 4, nhằm ngăn gián đoạn sinh kế của dân chúng.

Công nhân Trung Quốc đứng trên đống than chờ bốc lên xe tải tại một mỏ khai thác ở tỉnh Hắc Long Giang tháng 10/2015. Ảnh: Reuters.

Yêu cầu tăng sản lượng than để đối phó tình trạng thiếu điện cho thấy thách thức mà Trung Quốc đối mặt khi cố gắng cân bằng nhu cầu tiêu thụ điện và tham vọng trung hòa carbon, thông qua giảm lượng khí thải hoặc loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển.

Than là nguồn năng lượng chính của Trung Quốc, được sử dụng để sưởi ấm, sản xuất điện và luyện thép. Trong năm 2020, than cung cấp gần 60% tổng năng lượng và là nguồn thải carbon chính của Trung Quốc.

Trung Quốc hồi đầu năm đóng cửa hàng trăm mỏ than và giảm công suất các mỏ khác. Trung Quốc cũng áp hạn chế với than nhập khẩu từ bên cung cấp chính là Australia trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Nguồn cung than của Trung Quốc sau đó giảm mạnh, trong khi nhu cầu tăng cao do tăng trưởng công nghiệp và thời tiết khắc nghiệt. Điều này góp phần khiến giá than tăng cao kỷ lục và gây ra tình trạng thiếu điện diện rộng tại Trung Quốc.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)