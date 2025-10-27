Lũ lên nhanh, giao thông qua Huế tê liệt

Tại Đà Nẵng, lũ sông Vu Gia ở trạm Ái Nghĩa là 9,61 m, trên báo động ba 0,61 m; sông Thu Bồn ở trạm Nông Sơn là 17,58 m, trên báo động ba 2,58 m; trạm Câu Lâu là 4,25 m, trên báo động ba 0,25 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định trong 12 giờ tới, lũ tại Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh. Lũ sông Bồ tại Phú Ốc vượt mức lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m; tại Kim Long trên báo động ba 0,6-1,3 m. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa tiếp tục lên trên báo động ba.