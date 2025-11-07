Lũ cuốn trôi đường dẫn cầu, đường Trường Sơn Đông bị chia cắt

Cầu Đăk Pờ Tó trên đường Trường Sơn Đông thuộc tỉnh Gia Lai bị nước lũ cuốn trôi đường đầu cầu và mố cầu tạo hố sâu 8 m, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Đêm 6/11, bão Kalmaegi gây mưa lớn làm xói lở và cuốn trôi đoạn đường đầu cầu (khoảng 25 m) và mố M1 của cầu Đăk Pờ Tó. Sự cố tạo hố sâu 8 m gây chia cắt giao thông trên tuyến Trường Sơn Đông.

Đơn vị quản lý đường bộ phối hợp cảnh sát giao thông tỉnh và công an địa phương chốt chặn hai đầu cầu, cấm các loại xe qua lại đảm bảo an toàn. Văn phòng quản lý đường bộ III cho biết đã điều động rọ thép, đá hộc và thiết bị thi công đến hiện trường để khắc phục tạm.

Cầu Đăk Pờ Tó bị xói lở, cuốn trôi mố khiến tuyến Trường Sơn Đông bị chia cắt. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Tuyến đường Trường Sơn Đông qua Gia Lai còn bị ách tắc nhiều đoạn do nước ngập mặt đường 1,2-1,8m. Cơ quan chức năng đã cấm đường, ngăn phương tiện lưu thông.

Đường Trường Sơn Đông dài hơn 700 km, đi qua 7 tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, là trục xương sống kết nối Tây Nguyên với miền Trung. Đây là tuyến chiến lược phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, đi qua nhiều địa hình núi cao, chia cắt, thường xảy ra sạt lở và ngập lụt trong mùa mưa bão.

Bão Kalmaegi khi đổ bộ tối qua cũng quật đổ nhiều cây cối, cột điện trên tuyến quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk. Các đơn vị đang khẩn trương thu dọn để thông tuyến.

Kalmaegi - cơn bão mạnh hiếm gặp trong tháng 11 - đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk tối 6/11, gây gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15, mưa rất lớn, mất điện diện rộng và nhiều thiệt hại về hạ tầng.

Đoàn Loan