Khác với thời kỳ thực phẩm công nghiệp mới nở rộ hay xâm nhập thị trường Việt, người tiêu dùng Việt ngày càng có cái nhìn khắt khe hơn với thực phẩm ăn liền. Theo bà Mai, dù nhu cầu tiêu thụ không giảm nhưng sự an toàn và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể của thực phẩm ăn liền ngày càng được coi trọng, trở thành tiêu chí quan trọng để các nhà sản xuất ghi điểm và làm hài lòng người tiêu dùng.



Đơn cử như tại Acecook Việt Nam, toàn bộ quy trình sản xuất của doanh nghiệp này được giám sát nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm của Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu. Đơn vị đạt một số chứng nhận như HACCP (tái chứng nhận mỗi 3 năm), BRC Global Standard for Food Safety (tái chứng nhận hàng năm), IFS Food (tái chứng nhận hàng năm), ISO 9001 (tái chứng nhận mỗi 3 năm), ISO 17025 (tái chứng nhận mỗi 3 năm). Từ đó, giúp bữa ăn đậm đà tròn vị, đảm bảo an toàn và mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng.