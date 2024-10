Longbien Marathon mùa thứ 8 thu hút 15.000 runner

15.000 VĐV sẽ tranh tài trên cung đường đua mới, đạt chuẩn AIMS tại Longbien Marathon 2024, tổ chức 27/10.

Mùa giải thứ 8 mang chủ đề "Level Up" với kỳ vọng thúc đẩy 15.000 vận động viên vượt qua giới hạn, nỗ lực trong từng sải chân và sẵn sàng cho những thử thách mới.

Đường đua kế thừa những điểm nổi bật của những mùa giải trước, tối ưu các yếu tố tổ chức, kỹ thuật, vận hành, giao thông để đảm bảo VĐV có trải nghiệm an toàn. Trong đó, nội dung full marathon được thiết kế cung đường hai vòng lặp không hoàn toàn giống nhau. Half marathon phù hợp hơn cho những vận động viên muốn trải nghiệm những cung đường đẹp của Long Biên, ít thách thức và dễ lập PR.

Hàng nghìn VĐV tham gia Longbien Marathon 2023. Ảnh: LBM

Ngoài việc trải nghiệm cung đường đạt chuẩn quốc tế, các vận động viên còn cơ hội ghi danh trong hạng mục giải thưởng Phá kỷ lục đường đua - Course Breaker Award. Năm 2023, Phạm Tiến Sản đã lập kỷ lục 2 tiếng 37 phút 10 giây. Năm nay, runner phá kỷ lục nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng tiền mặt.

Năm nay, Longbien Marathon có sự đồng hành của thương hiệu đồng hồ thông minh thể thao và chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới - Garmin ở hai cự ly Milestone 5km và Breaking 10km. Hai cự ly này được đặt tên là "Longbien Garmin Run 2024". Sự hợp tác này góp phần mang đến sân chơi cho các runner mới chinh phục mục tiêu cá nhân, khởi động hành trình chạy bộ và tạo dấu ấn cho riêng mình.

Garmin đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ runners trước thềm giải chạy. Ảnh: Garmin

Thông qua Longbien Garmin Run, hãng muốn thúc đẩy văn hóa chạy bộ, khơi dậy tinh thần sống khỏe và cam kết đồng hành cùng người dân Việt Nam vượt qua mọi giới hạn. "Bất kể bạn là ai, bắt đầu từ đâu thì Garmin luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn chinh phục những cột mốc mới và phát huy tiềm năng thể thao của bản thân", đại diện nhãn hàng khẳng định.

Longbien Garmin Run là thành viên của chuỗi sự kiện chạy bộ thường niên tại nhiều quốc gia châu Á - Garmin Run Asia Series. Mang thông điệp "From Zero to Hero", Garmin kỳ vọng đồng hành cùng runners trên thế giới từ những bước chạy khởi đầu, đến giải chạy đầu tiên và chinh phục mục tiêu của mình.

Đài Loan là điểm đến đầu tiên của chuỗi giải chạy Garmin Run Asia Series 2024. Ảnh: Garmin

Năm nay, chuỗi hoạt động của Garmin mở rộng tới Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Philippines và Việt Nam. Theo công bố, hơn 60.000 vận động viên sẽ tham gia vào chuỗi giải chạy quốc tế này.

Tại Việt Nam, từ trước giải một tháng, ban tổ chức đã bắt đầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự phục vụ các khâu chủ chốt. Giữa tháng 10, các khâu chuẩn bị đều đã hoàn thành kế hoạch chi tiết và bắt tay vào vận hành theo quy trình.

Dòng người chạy trên cung đường xanh Longbien Marathon năm 2023. Ảnh: LBM

Longbien Marathon là giải chạy thường niên được tổ chức từ 2016. Trong 7 năm, cung đường của giải liên tục được tinh chỉnh và chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon quốc tế - AIMS. Cung đường chạy được VĐV đánh giá phẳng, ít khúc cua, thuận lợi để lập kỷ lục cá nhân. Các vận động viên cũng có thể dùng kết quả của giải để tham gia 6 giải chạy danh giá nhất toàn cầu thuộc Abbott World Marathon Majors.

Hoài Phương