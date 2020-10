London Marathon chạy 19 vòng lặp

Diễn biến phức tạp của Covid-19 buộc ban tổ chức London Marathon 2020 đổi cung đường chạy, và giới hạn tranh tài giữa các VĐV chuyên nghiệp hôm nay 4/10.

Sự kiện năm nay lẽ ra tổ chức ngày 26/4, nhưng bị dời lịch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Quy mô người tham gia cũng giới hạn chỉ còn VĐV chuyên nghiệp. Cung đường chạy được thay đổi, vòng quanh công viên St. Jame, mỗi vòng dài 1,34 dặm (2,156 kilomet) – đồng nghĩa mỗi chân chạy cần hoàn thành 19,6 vòng trước khi về đích tại The Mall như mọi năm. Họ sẽ tranh tài trong "sinh quyển an toàn", không có khán giả cổ vũ trực tiếp, thay vì chạy trên đường phố với khoảng 750.000 người theo dõi trực tiếp như truyền thống 40 năm qua.

Cung đường chạy của London Marathon 2020.

Những người tham gia London Marathon 2020 nhưng không phải VĐV chuyên nghiệp được ban tổ chức đề nghị chuyển suất đăng ký sang năm 2021, 2022 hoặc 2023. Số này, theo tờ The Sun, vào khoảng 45.000 người.

Các VĐV chuyên nghiệp sẽ được chia làm ba nhóm với thời gian xuất phát khác nhau nhằm đảm bảo quy định giãn cách xã hội và hạn chế tương tác tối đa. Theo BBC, khoảng 100 runner chuyên nghiệp và 500 người điều phối sự kiện sẽ phải đeo thiết bị giãn cách xã hội Bump ở cổ. Bump sẽ phát âm thanh cảnh báo nếu họ quá gần nhau.

Giờ xuất phát – kết thúc (dự kiến) Giờ London Giờ Hà Nội VĐV nữ chuyên nghiệp 7h15 – 9h40 13h15 – 15h40 VĐV nam chuyên nghiệp 10h15 – 12h40 16h15 – 18h40 VĐV xe lăn 13h10 – 19h10 –

London Marathon năm nay, ban đầu, là sự kiện được cả thế giới chạy bộ chờ đợi, bởi hai chân chạy hàng đầu thế giới Kenenisa Bekele và Eliud Kipchoge sẽ có màn đọ sức trực tiếp ở nội dung dành cho nam. Nhưng vì chấn thương cơ bắp đùi, Bekele bất ngờ tuyên bố rút lui hôm 2/10. Dù vậy, việc Kipchoge trở lại thi đấu sau gần một năm "ở ẩn" vẫn tạo sức hút nhất định cho sự kiện hôm nay.

Kipchoge, sinh năm 1984, sẽ tìm cách bảo vệ danh hiệu vô địch London Marathon sau khi thiết lập kỷ lục giải với thời gian 2 giờ 2 phút 37 giây năm 2019. Chân chạy người Kenya về nhất London Marathon bốn lần vào các năm 2015, 2016, 2018 và 2019.

Kipchoge đang giữ kỷ lục thế giới marathon với thời gian 2 giờ 1 phút 39 giây ở Berlin Marathon 2018 và là người đầu tiên trên thế giới chạy marathon dưới 2 giờ tại sự kiện Ineos 1:59 Challenge tổ chức ở Vienna, Áo, hồi tháng 9/2019. Thành tích này được coi là một trong những cột mốc "tối thượng" trong điền kinh, nhưng không được công nhận là kỷ lục thế giới, do một số yếu tố không thỏa mãn tiêu chuẩn từ Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF).

Kipchoge về nhất ở London Marathon 2019. Ảnh: Reuters

Kipchoge rất tự tin trước khi vào cuộc. Anh nói trong cuộc họp báo hôm 30/9: "Tôi vẫn sung sức..., nhưng tôi không thể nói mình đạt trạng thái lý tưởng 10/10 được, bởi vẫn có sự hao mòn như xe hơi vậy. Tôi nghĩ mình chỉ ở trạng thái 8/10".

"Tôi không có vấn đề gì với các vòng lặp", Kipchoge nói thế, khi được hỏi về cung đường chạy, cho biết thêm vòng lặp còn giúp anh tiếp cận "đồ uống nhiều lần hơn so với trong cung đường thông thường". "Tôi sẽ tập trung như mọi khi bởi tôi không phải người duy nhất chạy 19 vòng. Tất cả chúng tôi xuất phát cùng lúc, chạy cùng cự ly và hít thở chung bầu không khí. Tôi sẽ không bị phân tâm".

Bên cạnh Kipchoge, nội dung nam còn có các chân chạy xuất sắc đến từ Ethiopia như Sisay Lemma, Tamirat Tola và Shura Kitata – đều từng có thành tích dưới 2 giờ 5 phút. Do kết quả tại London Marathon lần này đủ tiêu chuẩn để đăng ký Olympic Tokyo. Các chân chạy, vì thế, còn hướng đến mục tiêu dự Thế vận hội tại Nhật Bản dự kiến diễn ra tháng 7/2021.

Ban tổ chức hoàn thiện các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường chạy London Marathon hôm 2/10. Ảnh: AP

Brigid Kosgei, người Kenya, đang giữ kỷ lục thế giới marathon nữ với thời gian 2 giờ 14 phút 4 giây, cũng góp mặt tại London năm nay với hy vọng giữ ngôi hậu hai năm liên tiếp. Cô vô địch London Marathon 2019 trong 2 giờ 18 phút 20 giây. Một trong số các đối thủ nặng ký của Kosgei là VĐV đồng hương Vivian Cheruiyot, nhà vô địch năm 2018.

London Marathon thuộc hệ thống sáu giải chạy danh giá nhất hành tinh World Marathon Majors, bên cạnh các giải ở Boston, Chicago, New York, Berlin và Tokyo. Sự kiện ở London thường được tổ chức vào mùa xuân, bởi thủ đô Anh quốc trong thời gian này ít mưa hơn, nhiệt độ ở mức trung bình. Dự báo thời tiết cho thấy London, hôm nay 4/10, có 64% khả năng xảy ra mưa vào buổi sáng, nhiệt độ không quá 14 độ C.

Như Tâm