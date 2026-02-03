Lỗi Windows khiến máy tính không thể tắt

Sau khi cài đặt bản cập nhật tháng 1, nhiều người dùng Windows 10 và 11 phản ánh tình trạng không thể tắt máy tính.

Theo PCWorld, trên mạng xã hội như Reddit, Facebook, X và trang hỗ trợ người dùng của Microsoft, nhiều người nói máy tính chạy Windows 11 của mình không thể tắt, khởi động lại hay chuyển sang chế độ ngủ sau khi cập nhật bản vá Patch Tuesday tháng 1, tức Windows 11 23H2 (phiên bản KB5074109). Do là bản cập nhật bắt buộc, nền tảng sẽ tự động cài đặt.

Một laptop chạy hệ điều hành Windows. Ảnh: Microsoft

Ngay khi Microsoft tung ra KB5074109 giữa tháng trước, các trang công nghệ đã ghi nhận hàng loạt lỗi, như "màn hình đen chết chóc" (trước đây là màn hình xanh), ứng dụng Outlook gặp hiển thị, File Explorer bỏ qua các cài đặt được lưu trữ trong tệp desktop.ini. Ngoài ra, một số ứng dụng thứ ba không hoạt động trên nền tảng.

Microsoft sau đó xác nhận vấn đề trên trang hỗ trợ, và dán nhãn "đã giải quyết" với sự cố tắt máy và kết nối máy tính từ xa, nhưng chưa xử lý những lỗi còn lại. Công ty cũng khuyến cáo nên cài đặt bản cập nhật khẩn cấp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, những vấn đề kể trên vẫn tiếp tục được ghi nhận, thậm chí phát sinh thêm lỗi trên một số phiên bản cũ hơn như Windows 10 Enterprise LTSC 2019 và Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Khác với Windows 10 cho người dùng cuối đã dừng hoạt động từ tháng 10/2025, hai nền tảng cho các hệ thống chuyên dụng và ổn định này vẫn nhận bản vá hàng tháng cho đến năm 2027 và 2029.

Theo Bleeping Computers, lỗi không thể tắt xảy ra khi thiết bị đang chạy System Guard Secure Launch, tính năng bảo mật của Windows, được kích hoạt khi hệ thống khởi động để bảo vệ chống lại mối đe dọa. Bên cạnh đó, chế độ bảo mật ảo Virtual Secure Mode (VSM) cũng là nguyên nhân gây lỗi.

Trên trang hỗ trợ, Microsoft xác nhận sự cố tồn tại trên một số hệ thống, chưa thể giải quyết hoàn toàn và đang nghiên cứu giải pháp khắc phục.

Cho đến khi có bản cập nhật mới, người dùng có thể tắt máy tính Windows bằng cách nhập lệnh shutdown /s /t 0 vào Command Prompt và nhấn Enter. Bản vá Patch Tuesday tiếp theo của Windows dự kiến được Microsoft tung ra ngày 10/2.

Bảo Lâm (theo PCWorld, Bleeping Computers)