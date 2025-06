Windows có thể giảm 400 triệu người dùng

Đại diện Microsoft cho biết Windows đang có mặt trên hơn một tỷ thiết bị, trong khi báo cáo năm 2022 của hãng đề cập con số 1,4 tỷ máy chạy Windows 10 và 11.

"Ngày nay, Windows là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi nhất, cho phép hơn một tỷ thiết bị hoạt động mỗi tháng qua một nền tảng mở và linh hoạt", Yusuf Mehdi, Phó chủ tịch điều hành Microsoft, đăng trên blog công ty tuần trước.

Tuy nhiên, trang công nghệ ZDNet chỉ ra trong báo cáo thường niên cách đây 3 năm, Microsoft đã khẳng định có 1,4 tỷ thiết bị chạy Windows 10 hoặc 11. "Các tài liệu này chứa thông tin quan trọng và được các luật sư của Microsoft nghiên cứu kỹ lưỡng, do đó có thể hiểu số lượng người dùng Windows giảm khoảng 400 triệu trong ba năm qua", trang Tom’s Hardware nhận định.

Một máy tính chạy Windows 11. Ảnh: ComputerHoy

Dù macOS là đối thủ cạnh tranh lớn của Windows, không thể khẳng định những người dùng này đều chuyển sang máy Mac do doanh số máy tính Apple cũng đi xuống trong hai năm qua. Theo ZDnet, thực tế từ 2019, nhiều người dần bỏ máy tính. Thay vì lên đời hệ thống cũ, họ chuyển sang sử dụng smartphone và tablet. Nhiều gia đình từng có vài máy tính giờ dùng chung một chiếc.

Thị trường tiêu dùng lớn cho thiết bị Windows chủ yếu là game thủ và chuyên gia cần sử dụng những phần mềm chỉ chạy trên hệ điều hành này. Covid-19 thúc đẩu doanh số máy tính, nhưng hiện xu hướng từ bỏ thiết bị này lại tiếp diễn.

Người dùng cũng có nhiều lựa chọn thay thế máy Windows. Với ngân sách 1.000 USD, MacBook Air sử dụng chip Apple Silicon được đánh giá là lựa chọn ổn với thời lượng pin tốt. Nếu ngân sách eo hẹp hơn, họ có thể mua Chromebook chạy hệ điều hành ChromeOS của Google.

Tom’s Hardware cho biết, trước đây hệ điều hành thay thế không phải mối đe dọa lớn đối với Windows, với những lý do như sự phổ biến của Microsoft Office, các phần mềm chỉ hoạt động trên Windows và mức giá tốt hơn của máy Windows so với Mac. Tuy nhiên, với sự phổ biến của Google Docs miễn phí và các ứng dụng trên web, có thể nhiều người không còn lý do để mua thiết bị Windows.

Thu Thảo (Theo Tom’s Hardware, ZDnet)