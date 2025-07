Windows 11 vượt Windows 10 về độ phổ biến

Gần bốn năm sau khi phát hành, Windows 11 trở thành hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất trên máy tính để bàn.

Microsoft đạt cột mốc quan trọng với Windows 11 khoảng ba tháng trước khi kết thúc hỗ trợ Windows 10. Theo số liệu thống kê đầu tháng 7 của công ty phân tích StatCounter, Windows 11 chiếm 52% thị phần trong số các phiên bản Windows cho máy tính để bàn, trong khi Windows 10 đạt 44,59%. Đây là sự thay đổi đáng kể so với tháng trước, khi tỷ lệ lần lượt là 47,98% và 48,76%.

Một máy tính để bàn cài hệ điều hành Windows. Ảnh: Microsoft

Windows 11 ra mắt tháng 10/2021 và trở thành hệ điều hành phổ biến nhất cho máy tính chơi game vào tháng 9 năm ngoái, nhưng tổng thể vẫn kém Windows 10. Theo The Verge, tháng 10/2023, Windows 11 có mặt trên hơn 400 triệu thiết bị. Tốc độ này chậm hơn nhiều so với Windows 10, vốn chỉ mất một năm để đạt con số tương đương. Điều này một phần do điều kiện phần cứng. Dù Microsoft cho phép người dùng Windows 10 nâng cấp miễn phí, hàng triệu máy vẫn bị bỏ lại phía sau do yêu cầu khắt khe hơn về CPU và bảo mật.

Windows 10 dự kiến kết thúc hỗ trợ vào ngày 14/10, nhưng Microsoft cho biết sẽ tặng một năm cập nhật bảo mật miễn phí nếu người dùng kích hoạt Windows Backup và đồng bộ thư mục Documents với OneDrive. Nếu không, họ cần trả 30 USD cho một năm cập nhật, hoặc đổi 1.000 điểm Microsoft Reward.

Cuối tháng 6, Yusuf Mehdi, Phó chủ tịch điều hành Microsoft, cho biết Windows đang có mặt trên hơn một tỷ thiết bị. Tuy nhiên, trang công nghệ ZDNet chỉ ra trong báo cáo thường niên cách đây ba năm, Microsoft khẳng định có 1,4 tỷ thiết bị chạy Windows 10 hoặc 11.

"Các tài liệu này chứa thông tin quan trọng và được các luật sư của Microsoft nghiên cứu kỹ lưỡng, do đó có thể hiểu số lượng người dùng Windows giảm khoảng 400 triệu trong ba năm qua", trang Tom’s Hardware nhận định.

Thu Thảo (Theo TechRadar, The Verge)