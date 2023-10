Lợi thế kinh doanh giúp nhà hẻm nhỏ không thể hết thời

Một người kinh doanh máy tính tôi quen phải toan tính đủ đường để thuê nhà, dù trong hẻm để làm ăn.

Cách đây không lâu máy tính của tôi bị lỗi phần mềm nên bèn tìm đến nơi bán để họ sửa giùm. Dù mua đã khá lâu nhưng khi liên hệ trước, họ vẫn vui vẻ bảo tôi cứ chạy qua, họ sẽ xem rồi sửa ngay.

Thế là tôi chạy xe máy sang địa chỉ lúc mua, năm trong một quận trung tâm Sài Gòn là nơi cửa hàng ở đó. Nhưng đến nơi, loay hoay mãi mà tôi không thấy cửa hàng ở đâu cả. Tôi chạy qua, chạy lại hai lần vì tưởng mình nhớ nhầm số nhà. Tôi tìm kiếm địa chỉ trên map thì vẫn báo ở số nhà này, nhưng nay đã thấy đóng cửa, cũng không còn bảng hiệu.

Tôi gọi điện lại thì bạn chủ cửa hàng xin lỗi, nói rằng cửa hàng đã dời vào một con hẻm cách đó độ 200 m, nhờ thông cảm giúp vì lúc nãy quên thông báo. Cửa hàng mới là một ngôi nhà nằm trong hẻm hai xuyệt.

Trong lúc thợ xem máy, tôi ngồi trò chuyện với chủ cửa hàng, hỏi han tình hình làm ăn thế nào mà dời từ mặt tiền vào hẻm nhỏ lại hai xuyệt thế này. Bạn ấy nói rằng bây giờ làm ăn cạnh tranh, năm nay bán - sửa hàng không chạy, sẵn tới hạn hợp đồng mặt bằng ở mặt tiền đường lớn nên thanh lý luôn để dọn vào hẻm thuê mặt bằng khác cho đỡ tiền.

Phí thuê từ mặt bằng vào hẻm nhỏ chênh lệch khá khá, "cùng một khu vực nhưng chịu khó dọn vào hẻm, chịu khó chỉ đường cho khách quen thì cũng làm ăn không đến nỗi, lại bớt được mớ tiền thuê mặt bằng.

Bạn chủ cửa hàng này cũng chia sẻ có căn hộ lúc mua trị giá 3 tỷ đồng nhưng chỉ để ở, chủ yếu để vợ con có không gian thoải mái, sạch sẽ. Còn chuyện kinh doanh, buôn bán vẫn phải nhà mặt tiền hoặc dưới đất, không thể hoạt động ở chung cư được.

Đồng nghiệp của tôi, người gốc Sài Gòn, có nhà trong hẻm nhỏ nhưng vẫn kinh doanh online rất được. Khách hàng có sẵn trên các nền tảng thương mại điện tử, khách chốt đơn thì cứ đóng gói rồi chờ shipper tới nhận. Khách đổi hay trả hàng thì cũng tiện hơn.

Tôi thấy, đây chính là những lý do mà nhà dù trong hẻm nhỏ vẫn sẽ có giá trị nhất định và không thể hết thời, tuột giá như một số bạn nói. Ở trong hẻm nhỏ là một hạn chế so với mặt tiền đường lớn. Nhưng xét cho cùng nó vẫn nhà nhà mặt đất và nằm ở vị trí trung tâm - vốn là hai thứ quyết định quan trọng đến việc đi lại, sinh kế buôn bán kinh doanh của mỗi người. Đó là tôi chưa nói đến việc so sánh với căn hộ chung cư, vì nó chỉ để ở và hưởng thụ, khó có thể kinh doanh, buôn bán.

Minh Hà

