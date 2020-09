Lời lỡ miệng tố cáo gã chồng bạc tình

MỹCái chết của Margaret Purk có lẽ sẽ không bao giờ được điều tra lại nếu như gã chồng bạc tình không buột miệng trước mặt cảnh sát.

Ngày 19/3/1985, Margaret được chồng, Scott Purk, phát hiện chết trong tư thế treo cổ từ lan can tầng hai tại căn nhà thuộc thành phố Stow, bang Ohio. Khi ấy, Margaret 24 tuổi, có bầu 9 tháng, còn hai tuần nữa là sinh con đầu lòng.

Lan can nơi Margaret được cho là đã treo cổ. Ảnh: Stow Police Department.

Scott khai đang tắm thì thấy vợ qua lại vài lần trước cửa nhà tắm. Khoảng 5 phút sau, Scott vừa ra khỏi phòng thì phát hiện sự việc, đưa vợ đi cấp cứu nhưng không cứu được cả mẹ và con.

Tới hiện trường, nhân viên cấp cứu và cảnh sát đều cảm thấy có điều bất thường trong câu chuyện của Scott nhưng không giải thích được. Lúc này, họ chỉ biết chờ đợi kết luận giải phẫu tử thi.

Tuy vậy, bản kết luận giải phẫu đã khiến lực lượng chức năng thất vọng. Theo đó, Margaret chết do tự sát vì gặp vấn đề về tâm lý và từng cố treo cổ trong quá khứ. Sự việc cũng được khép lại từ đây.

Vài tháng sau khi vợ mất, Scott nhiều lần đột nhập ôtô, nhà riêng, và cơ sở kinh doanh để trộm cắp. Đôi khi, ông ta lẻn vào nhà phụ nữ sống độc thân để trộm quần lót. Sau khi bị bắt, Scott phải ngồi 7 năm tù. Ra tù, ông ta lấy vợ hai và có hai con.

Tháng 3/2009, căn nhà nơi Scott sống chung cùng vợ hai bất ngờ bốc cháy. Khi lực lượng chức năng tới nơi, lửa bùng lên dữ dội và bao phủ căn nhà. Tuy vậy, bốn thành viên trong gia đìn bình yên vô sự.

Quá trình điều tra hiện trường vụ cháy, cảnh sát biết được nguyên nhân tại sao ngọn lửa bốc lên nhanh như vậy. Trên thảm cỏ còn in dấu đường đi của chất dẫn cháy hướng thẳng tới căn nhà, phù hợp với việc cố ý phóng hỏa.

Khi được hỏi liệu có ai muốn hãm hại mình hay không, Scott lập tức chỉ ra rằng vợ chồng ở trong mối quan hệ mở, tức là hai người có thể tự do đi lại với người thứ ba. Theo Scott, có thể bạn trai hoặc bạn gái của hai vợ chồng đã gây án vì ghen.

Trong lúc điều tra theo hướng trên, cảnh sát phát hiện đây không phải lần đầu tiên Scott suýt chết khi chạm mặt với bà hỏa. Năm 1980, nhà của Scott cũng từng gặp hỏa hoạn bất ngờ.

Trong vụ cháy lần này, Scott dường như đã có chuẩn bị từ trước khi ngọn lửa bùng lên. Bằng chứng là những đồ quan trọng đối với gia đình như quần áo, album ảnh, và một số đồ có giá trị tinh thần,... đều đã được chất lên chiếc minivan.

Ngoài ra, băng ghi âm cuộc gọi báo cháy tối hôm ấy còn cho thấy trong lúc Scott đang nói chuyện với người trực tổng đài, người vợ hai nói khẽ "Chúa ơi, anh bỏ quên con chồn rồi" nhưng giọng nói vẫn lọt vào trong mic. Trùng hợp, con chồn mà gia đình Scott nuôi đã chết trong đám cháy.

Những tình tiết trên và tiền sử gặp hỏa hoạn của Scott là dấu hiệu cho thấy ông ta chính là người phóng hỏa. Động cơ gây án được cho là tài chính vì theo báo cáo ngân hàng, Scott đang nợ hơn 200.000 USD nên có thể ông ta hy vọng đốt nhà sẽ được tiền bảo hiểm.

Khi chuẩn bị bắt giữ Scott về tội Phóng hỏa, điều tra viên vẫn bị ám ảnh về những lời Scott nói trong đêm cháy nhà. Đứng trước đám cháy, Scott buột miệng kể người vợ đầu đã treo cổ tự sát khi có bầu 9 tháng dù hoàn toàn không được hỏi. Câu nói của Scott khiến điều tra viên tò mò rà soát lại giấy tờ liên quan cái chết của Margaret.

Cho rằng việc người mẹ sắp sinh lại nghĩ quẩn là hết sức bất thường, điều tra viên liền xin lệnh tòa để khai quật mộ của Margaret. Khi mở nắp quan tài, mọi người đều ngạc nhiên vì thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn do hiệu quả của hóa chất ướp xác trước khi chôn. Xác Margaret được đưa ra khám nghiệm lần hai.

Bình thường, da người chết mất tính đàn hồi nên các vết hằn hình thành trên da ngay trước khi chết sẽ còn khá nguyên vẹn. Ngoài ra, nếu chết vì treo cổ, dấu dây thừng sẽ hướng lên trên và về phía sau đầu, gặp nhau ở sau gáy tạo thành hình chữ V. Nguyên nhân điều này do sức nặng của thi thể kéo xuống dưới.

Tuy nhiên, trên cổ của Margaret, chuyên viên thấy vết hằn của sợi dây không nghiêng hoặc có hình chữ V đặc trưng. Ngược lại, vết hằn đi một vòng quanh cổ, cho thấy lực tác động tới từ phía sau. Như vậy, vết tích trên cổ nạn nhân phù hợp với việc bị siết cổ.

Vết tích trên cổ Margaret (phải) không giống dấu vết thường hình thành do treo cổ (trái). Ảnh: Forensic Files.

Trong lần điều tra đầu tiên, Scott nói vợ treo cổ bằng dây thừng sau khi nhảy xuống từ lan can tầng hai. Tuy nhiên, vết tích trên cổ Margaret phẳng phiu, không giống bề mặt thô ráp của dây thừng bện mà giống như được thắt lưng tạo ra. Quá trình thực nghiệm dùng lần lượt thắt lưng và dây thừng siết chặt mô hình đất sét đã chứng minh nhận định trên. Như vậy, cái chết do treo cổ của Margaret đã bị làm giả.

Kết quả thực nghiệm còn giúp giải thích tại sao quanh ngực nạn nhân lại xuất hiện vết tích lạ giống như do dây thừng để lại. Có thể do gần tới ngày sinh, cơ thể nạn nhân rất nặng nên Scott có thể đã tròng dây qua ngực Margaret để kéo tới hiện trường giả.

Không dừng lại ở đó, điều tra viên cũng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ "tự sát". Chủ nhà xác nhận, phần lan can nơi Scott nói vợ treo cổ được làm từ gỗ thông mềm và đã được giữ nguyên trạng kể từ khi sự việc xảy ra.

Để mô phỏng cú nhảy từ tầng hai của Margaret, công tố viên ném manơcanh có cân nặng và chiều cao tương tự nạn nhân khỏi lan can. Sức nặng của manơcanh khiến sợi dây thừng in hằn vào thanh gỗ lan can. Như vậy, nếu nạn nhân đích thực đã nhảy xuống, lan can sẽ có dấu vết của sợi dây thừng.

Tuy nhiên, trước khi buổi thực nghiệm diễn ra, trên lan can gỗ được giữ nguyên trạng đã hoàn toàn không có vết hằn nào như vậy. Kết quả này chứng minh lời khai thấy vợ tự sát của Scott là sai sự thật.

Tháng 1/2004, Scott bị khởi tố về tội Giết người và Làm sai lệch chứng cứ.

Vết hằn manơcanh có cân nặng tương đương Margaret để lại khi bị quẳng ra ngoài lan can. Ảnh: Stow Police Department.

Công tố viên cáo buộc, Scott có thể chưa sẵn sàng làm cha nên khi Margaret sắp sinh, hắn ta đã gây án. Sau khi dùng thắt lưng thực hiện dã tâm, Scott buộc thi thể vào thành lan can tầng hai để dựng hiện trường giả như vụ tự sát. Tuy nhiên, dấu vết trên cổ nạn nhân và tại hiện trường đã tố cáo lời khai gian dối của người chồng.

Tháng 11/2015, Scott, 53 tuổi, bị kết tội và sẽ không được xét ân xá cho tới năm 87 tuổi. Trước đó, ông ta bị phạt 28 năm tù vào năm 2010 vì tội Phóng hỏa.

Quốc Đạt (Theo Cleveland, Beacon Journal)