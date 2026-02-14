Lời khai của cặp đôi esports Thái Lan gian lận ở trận gặp Việt Nam

Thái LanWasarin Naraphat và Cheerio đã lập kế hoạch lừa dối cộng đồng esports trong thời gian dài, trước khi bị phát giác tại SEA Games 33.

Ngày 13/2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) thông báo đã bắt giữ Wasarin Naraphat (Tokyogurl) và Cheerio (Kong), vì gian lận tại SEA Games 33. Cặp đôi bị truy tố với tội danh "Xâm nhập dữ liệu máy tính trái phép và tiết lộ các biện pháp bảo mật riêng tư, gây thiệt hại cho người khác", theo Luật tội phạm công nghệ cao của Thái Lan.

Việc gian lận bị phát hiện trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-3 ở bộ môn Liên Quân Mobile SEA Games 33 vào ngày 15/12/2025. Trọng tài phát hiện có ứng dụng Discord – gọi video và chia sẻ màn hình, chạy ngầm trên thiết bị của Wasarin. VĐV 29 tuổi ngay lập tức bị loại. Một ngày sau, đội tuyển nữ chủ động rút lui, nhưng vẫn để lại một trong những bê bối lớn nhất lịch sử esports Thái Lan.

Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Tại CIB, Wasarin khai chi tiết quá trình gian lận ở địa điểm thi đấu, với việc lén mang thêm một điện thoại cá nhân có cài Discord, để tráo với điện thoại ban tổ chức cung cấp. Với ứng dụng này, Wasarin có thể chia sẻ màn hình phần chơi thực tế do Cheerio thực hiện.

Khi vào sàn đấu, Wasarin chú ý đến máy quay. Khi nó lia đi chỗ khác, cô tiến hành tráo đổi điện thoại. "Tôi đặt hai thiết bị xếp chồng lên nhau, rồi cắm sạc để thực hiện đổi điện thoại", Wasarin nói. "Điện thoại của ban tổ chức được đặt xuống gầm bàn, rồi tôi dùng chân kẹp lại và dùng chiếc còn lại để tránh bị trọng tài phát hiện".

Trước đó, vào ngày 14/12/2025, Wasarin chủ động cung cấp tài khoản và mật khẩu thi đấu cho Cheerio. "Tôi phải đăng nhập ngay vì ban tổ chức có thể đổi mật khẩu, dẫn đến không thể truy cập", Cheerio cho hay. "Wasarin nói sẽ tự chơi trận gặp Timor Leste, còn yêu cầu tôi chơi trận gặp Việt Nam".

Đến ngày thi đấu, hệ thống bảo mật của Ban tổ chức phát hiện hai thiết bị đăng nhập cùng một tài khoản nên người chơi bị văng ra. Sau đó, Ban tổ chức đổi mật khẩu. Cheerio tiếp tục chờ đợi chỉ đạo từ Wasarin trên Discord. "Khi thấy tài khoản của Wasarin tắt. Tôi nghĩ cô ấy có thể bị bắt quả tang nên sẽ tự chơi", Cheerio cho biết. "Tôi xóa tài khoản game và rời khỏi Discord".

Cảnh sát Thái Lan thông báo lệnh bắt giữ Wasarin Naraphat (giữa) vào tháng 2/2026. Ảnh: CIB

Ngày 4/2, cảnh sát khám xét nơi ở của Wasarin và Cheerio. Họ thu giữ một điện thoại cá nhân mà Wasarin dùng để đăng nhập trái phép. Quá trình kiểm tra cho thấy địa chỉ IP trùng khớp với thời điểm diễn ra trận đấu, cùng toàn bộ tin nhắn trao đổi kế hoạch "chơi hộ".

Thực tế, quá trình gian lận của Wasarin và Cheerio đã diễn ra trong thời gian dài. Theo đó, Cheerio là người "cày thuê" để Wasarin đánh bóng bản thân. Họ phủ nhận có mối quan hệ tình cảm.

"Tôi có những vấn đề cá nhân nên phải dọn ra ở riêng và cần tiền. Khi tiền tiết kiệm sắp hết, Wasarin đã đề xuất tôi chơi hộ để cô ấy làm video trên mạng xã hội", Cheerio nói. "Cô ấy chu cấp tiền thuê nhà, ăn uống và mua sắm đồ đạc. Tôi đã chơi game hộ cô ấy trong thời gian dài".

CIB cho biết việc tội danh của Wasarin và Cheerio có thể cấu thành tội hình sự với án phạt tù và tiền. Người vi phạm cũng chịu án tích suốt đời. "Các VĐV đại diện cho đất nước đừng để lòng tham và ích kỷ làm tổn hại đến danh tiếng Quốc gia", báo cáo của CIB có đoạn.

Vụ việc khiến hình ảnh esports Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời là một trong những bê bối nổi bật của một kỳ SEA Games 33 vốn đã nhiều tranh cãi.

Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor, với hiệu lực từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với VĐV này ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports cũng áp dụng mức kỷ luật cao nhất khi ban hành lệnh cấm thi đấu trọn đời với Tokyogurl, khép lại một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử esports Thái Lan.

Trung Thu (theo Thairath)