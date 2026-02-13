Hotgirl esports Thái Lan bị bắt vì gian lận ở trận gặp Việt Nam

Thái LanCục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã bắt tuyển thủ Wasarin Naraphat và Cheerio bị buộc tội gian lận khi thi đấu esports tại SEA Games 33.

Wasarin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, gian lận trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-3 bộ môn Liên Quân Mobile vào ngày 15/12/2025. Liên đoàn thể thao điện tử Thái Lan (TESF) xác định nữ VĐV sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép, để một người khác có thể thi đấu từ xa. Cheerio, biệt danh là Kong, được xác định là người đã tiếp tay cho Wasarin.

Cả hai bị bắt giữ với tội danh nghiêm trọng theo Luật tội phạm máy tính, sau khi CIB thu thập đủ các bằng chứng gian lận. Thông tin được CIB thông báo vào hôm nay 13/2.

Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Tại phòng thi đấu esports tại Đại học Chulalongkorn, các trọng tài phát hiện bất thường ngay từ lúc Tokyogurl vào bàn thi đấu và tự ý thao tác cài đặt trên thiết bị trước trận. Theo ban tổ chức, esports là môn thể thao để lại dấu vết kỹ thuật rõ ràng trên thiết bị, do đó mọi hành vi đăng nhập, cài đặt đều có thể được truy vết. Trọng tài đã ghi nhận việc xuất hiện hai tài khoản đăng nhập trong cùng một ứng dụng và lưu giữ toàn bộ hình ảnh, dữ liệu làm bằng chứng.

Wasarin ngay lập tức bị loại khỏi Đại hội. Đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan cũng chủ động xin rút lui. Đến ngày 2/1, Cheerio cũng đăng video lên mạng xã hội Tiktok để thừa nhận đã đồng lõa.

Cuộc điều tra của CIB cho thấy kế hoạch phạm tội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu tiên, Wasarin cung cấp cho Cheerio tài khoản đăng nhập để chơi hộ. Đến ngày thi đấu chính thức, Wasarin bí mật đổi điện thoại, do thiết bị ban tổ chức cung cấp có thể phát hiện gian lận. Wasarin giả vờ đăng nhập nhưng thực chất là vào Discord để chia sẻ màn hình Cheerio chơi thay. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật đã ngăn cản kế hoạch, buộc Wasarin phải tự chơi dẫn đến bị bắt quả tang.

Đến ngày 4/2, cảnh sát Thái Lan đã khám xét ba địa điểm ở Nonthaburi và Nakhon Phathom. Họ tìm thấy những bằng chứng quan trọng, gồm điện thoại, địa chỉ IP và nhật ký trò chuyện chi tiết về việc lập kế hoạch. Sau quá trình thẩm vấn, Wasarin và Cheerio đã thú nhận tất cả cáo buộc.

Hai ngày sau, CIB chuyển hồ sơ đến văn phòng công tố, để tiến hành truy tố tại Tòa án quận Pathumwan. Tòa dự kiến tuyên án vào ngày 17/3.

CIB cho biết việc truy cập trái phép vào máy chủ của giải đấu esports không chỉ vi phạm luật thể thao, mà còn cấu thành tội hình sự với án phạt tù và tiền. Người vi phạm cũng chịu án tích suốt đời. "Các VĐV đại diện cho đất nước đừng để lòng tham và ích kỷ làm tổn hại đến danh tiếng Quốc gia", báo cáo của CIB có đoạn.

Vụ việc khiến hình ảnh esports Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời là một trong những bê bối nổi bật của một kỳ SEA Games 33 vốn đã nhiều tranh cãi.

Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, nhà phát hành Garena cấm Tokyogurl tham gia tất cả các giải đấu Arena of Valor, với hiệu lực từ ngày 16/12/2025. Đội chủ quản TALON cũng xác nhận chấm dứt hợp đồng với VĐV này ngay lập tức. Ban tổ chức RoV Esports cũng áp dụng mức kỷ luật cao nhất khi ban hành lệnh cấm thi đấu trọn đời với Tokyogurl, khép lại một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử esports Thái Lan.

Trung Thu (theo Thairath)