Lợi ích của vitamin nhóm B

Các vitamin như B1, B2, B3 giúp cơ thể tạo năng lượng, trong khi B6, B9, B12 đóng vai trò quan trọng trong tạo máu và hoạt động não bộ.

Vitamin nhóm B là tập hợp 8 loại vitamin tan trong nước, mỗi loại đảm nhận một chức năng riêng nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng đóng vai trò thiết yếu trong nhiều hoạt động sống của cơ thể, từ chuyển hóa năng lượng đến chức năng thần kinh. Phần lớn cơ thể có thể hấp thụ đủ vitamin B qua chế độ ăn hằng ngày.

B1 (Thiamine): Chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng, có nhiều trong thịt lợn, mầm lúa mì.

B2 (Riboflavin): Chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa thức ăn. Nguồn cung cấp dồi dào gồm nội tạng động vật, nấm.

B3 (Niacin): Sửa chữa DNA và sản xuất năng lượng, thường có trong thịt gà, cá ngừ.

B5 (Axit Pantothenic): Sản xuất hormone và cholesterol, nguồn chứa gồm gan, bơ, sữa chua.

B6 (Pyridoxine): Thường có trong cá hồi, khoai tây giúp sản xuất hồng cầu và chất dẫn truyền thần kinh.

B7 (Biotin): Chuyển hóa carbohydrate và chất béo, có nhiều trong trứng, gan.

B9 (Folate): Cần thiết cho sự phân chia tế bào và hình thành hồng cầu, rau lá xanh là nguồn cung cấp dồi dào.

B12 (Cobalamin): Quan trọng cho chức năng thần kinh và DNA, chỉ có trong nguồn động vật.

Lợi ích

Vitamin nhóm B không chỉ giúp phòng ngừa thiếu hụt mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Nhóm vitamin này hỗ trợ cơ thể sản xuất năng lượng, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi và suy nhược. Đồng thời, chúng có vai trò quan trọng trong hoạt động của não bộ, giúp cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và ổn định tâm trạng.

Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ thấp vitamin B6, B12 và folate có liên quan đến nguy cơ trầm cảm, do đó việc bổ sung đầy đủ có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, vitamin nhóm B còn tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, góp phần phòng ngừa thiếu máu.

Những người có nguy cơ cao thiếu hụt

Mặc dù chế độ ăn cân bằng có thể cung cấp đủ vitamin nhóm B, song một số người vẫn nguy cơ thiếu hụt cao. Phụ nữ mang thai và cho con bú cần nhiều folate và vitamin B12 để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, hệ thần kinh.

Người cao tuổi thường giảm khả năng hấp thu vitamin B12 do thay đổi sinh lý tiêu hóa. Những người dùng thuốc điều trị trào ngược dạ dày cũng đối mặt với nguy cơ này vì thuốc ức chế quá trình giải phóng B12 từ thực phẩm.

Người ăn chay trường cũng dễ thiếu hụt vì B12 chủ yếu có trong thực phẩm nguồn gốc động vật. Người mắc bệnh lý mạn tính như bệnh đường tiêu hóa như Celiac, Crohn, suy giáp, hoặc những người từng phẫu thuật giảm cân thường gặp khó khăn trong việc hấp thụ dưỡng chất. Người nghiện rượu cũng thường xuyên bị thiếu hụt vitamin B nghiêm trọng.

Liều lượng khuyến nghị mỗi ngày

Nhu cầu vitamin nhóm B khác nhau tùy theo độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe. Đối với người trưởng thành, lượng khuyến nghị mỗi ngày tương đối thấp nhưng cần được duy trì đều đặn. Ví dụ, vitamin B1 cần khoảng 1,1-1,2 mg mỗi ngày, vitamin B2 khoảng 1,1-1,3 mg, trong khi vitamin B12 chỉ cần 2,4 mcg.

Folate được khuyến nghị ở mức 400 mcg mỗi ngày. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị thiếu hụt có thể cần liều cao hơn theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý tăng liều bổ sung không được khuyến khích nếu không có hướng dẫn chuyên môn.

Tác dụng phụ và lưu ý

Do đặc tính tan trong nước, phần lớn vitamin nhóm B dư thừa sẽ được đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, việc sử dụng liều cao kéo dài vẫn có thể gây ra tác dụng phụ. Chẳng hạn, niacin (vitamin B3) liều cao có thể gây đỏ da, buồn nôn, tăng đường huyết hoặc ảnh hưởng đến gan. Vitamin B6 nếu dùng quá mức trong thời gian dài có thể gây tổn thương thần kinh.

Bảo Bảo (Theo Healthline)