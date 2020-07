Lỗi đánh máy vạch mặt chiêu giả chết

MỹRobert Berger, 25 tuổi, giả chết để tránh án tù nhưng bị lỗi đánh máy trong giấy chứng tử đã tố cáo điều này.

Berger phủ nhận mọi cáo buộc khi bị truy tố trước tòa án hạt Nassau, bang New York về tội Cung cấp giấy tờ giả vào ngày 21/7.

Nhà chức trách xác định, Berger lẽ ra lãnh bản án một năm tù vào tháng 10/2019 vì ăn trộm ô tô. Nhưng anh ta đã trốn khỏi bang New York và có nhiều động thái nhằm thuyết phục luật sư, công tố viên, và thẩm phán rằng mình đã tự tử, trong đó có việc nộp giấy chứng tử giả thông qua vợ chưa cưới.

Thoạt nhìn, giấy chứng tử rất giống giấy tờ chính thức do Phòng Đăng ký và Thống kê Hộ tịch, thuộc Sở Y tế bang New Jersey, cấp phát. Tuy nhiên, từ registry (đăng ký) bị viết sai thành regsitry. Font và kích cỡ con chữ cũng có chỗ không thống nhất. Nghi ngờ, công tố viên liên lạc với cơ quan chức năng bang New Jersey và được xác nhận giấy chứng tử là giả.

Giấy chứng tử giả của Robert Berger. Ảnh: Nassau County District Attorney's Office.

Ít lâu sau, Berger được xác định còn sống nhưng đã bị bắt tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania với cáo buộc cung cấp danh tính giả và ăn trộm tài sản từ trường học. Anh ta đã bị phạt một năm tù vào tháng 1.

Berger sẽ tiếp tục xuất hiện trước tòa vào ngày 29/7.

Luật sư cũ của Berger, người nộp giấy chứng tử giúp thân chủ, cho biết mình là "con tốt thí" và không liên quan tới chiêu giả chết này.

Quốc Đạt (Theo AP)