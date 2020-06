Tự chết để gia đình nhận tiền bảo hiểm

Ấn ĐộGaurav Bansal, 40 tuổi, chủ cửa hàng bách hóa, thuê người giết chính mình để gia đình nhận 10 triệu rupee tiền bảo hiểm.

Liên quan cái chết của Bansal, cảnh sát Delhi đã bắt ba nam thanh niên tuổi từ 18 tới 26 cùng một nam thiếu niên, Times of India đưa tin ngày 16/6.

Cảnh sát xác định, ngày 10/6, Bansal bị phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây bên hồ nước cách cửa hàng gần 40 km, một ngày sau khi được gia đình báo mất tích. Sự việc được nhận định là án mạng vì tay bị trói sau lưng.

Qua điều tra, cảnh sát được biết Bansal gần đây bị trầm cảm do kinh doanh không tốt, nợ nhiều tiền, và bị trộm tài sản. Ông ta sau đó thuyết phục một nam thiếu niên giết mình với thù lao 90.000 rupee, cho rằng cách này sẽ giúp gia đình được nhận 10 triệu rupee tiền bảo hiểm.

Nam thiếu niên rủ thêm ba người khác hỗ trợ. Không mua được súng, các nghi can dùng dây thừng do Bansal mang đến. Sau khi gây án tại địa điểm do nạn nhân chọn, bốn nghi can chia nhau thù lao, cảnh sát cho biết.

Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn mạng xã hội của Bansal giúp cảnh sát lần lượt truy ra nam thiếu niên và ba nghi can còn lại.

Quốc Đạt (Theo Times of India, Hindustan Times)