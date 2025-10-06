Khuya 5/10, lốc xoáy đánh chìm 4 thuyền và canô đang câu mực ở xã Kỳ Xuân, hất ngư dân xuống biển, được lực lượng chức năng cứu vào bờ.

Khoảng 22h, ngư dân Nguyễn Văn Song, Trần Trọng Tường và Phan Hồng Đăng đang dùng thuyền máy công suất dưới 20 CV cùng canô câu mực trên vùng biển xã Kỳ Xuân thì bị mưa giông kèm lốc xoáy quét qua, đánh chìm phương tiện. Ba người ngã xuống biển, vị trí cách bờ vài trăm mét.

Phát hiện sự cố, chính quyền huy động lực lượng, lái canô ra ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Rạng sáng 6/10, thuyền máy của anh Song và Tường được lai dắt vào bờ, hiện hư hỏng máy. Riêng canô của anh Đăng đang bị chìm, sóng to chưa thể trục vớt.

Cùng thời điểm trên, tại xã Kỳ Anh, ngư dân Nguyễn Minh Đức, trú thôn Phú Hải, đang đánh bắt cá trên biển thì bị lốc xoáy đánh chìm thuyền. Anh Đức trôi dạt cách đất liền khoảng 1,5 hải lý, được ngư dân Nguyễn Văn Hiếu cứu.

Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền ở Hà Tĩnh Lực lượng chức năng lai dắt tàu chìm, cứu các ngư dân vào bờ. Video: Hùng Lê

Trước đó từ 17h đến 19h ngày 5/10, phường Thành Sen, Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh) và các xã lân cận có mưa giông, gió giật mạnh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dải mây giông bao phủ nhiều khu vực trong tối 5/10, nguy cơ xảy ra lốc, sét cao trên cả đất liền và ven biển.

Sáng 6/10, bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở phía nam Quảng Tây (Trung Quốc), dự báo gây mưa lớn cho trung du và miền núi Bắc Bộ với lượng 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 50-150 mm, Hà Nội 50-100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão suy yếu, người dân vẫn cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Đặc biệt, miền núi phía Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn do bão Bualoi, đất ngậm nước, đạt trạng thái bão hòa. Thêm đợt mưa do bão Matmo, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Đức Hùng