Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Chiều tối 5/10, giông lốc kèm mưa lớn xảy ra tại nhiều xã, phường ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm nhiều ngôi nhà hư hỏng, mái tôn bị cuốn bay, cây cối gãy đổ.

Khoảng 14h, tại xã biên giới Thông Thụ (trước đây thuộc huyện Quế Phong, Nghệ An), mưa giông kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút quét qua bản tái định cư Pù Xai Cáng, Mường Piệt và một số khu vực lân cận. Hai ngôi nhà bị đổ sập, nhiều căn khác tốc mái, giàn mát và ván thưng hư hỏng.

Ông Bùi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Thông Thụ, cho biết không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã đưa người dân đến nơi an toàn và phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ khắc phục bước đầu.

Tại xã Vạn An, chiều cùng ngày xuất hiện mưa kèm gió mạnh. Lốc xoáy cuốn mái tôn ra đường tỉnh lộ, đè lên một số xe máy dựng trước cửa hàng sửa chữa. Một số khu vực thuộc TP Vinh và Hưng Nguyên cũ cũng ghi nhận giông lốc khiến người dân đi đường phải dừng lại tìm nơi trú tạm.

Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện giông lốc Giông lốc cuốn phăng mái tôn ra đường ở xã Vạn An, chiều tối 5/10. Video: Hùng Lê

Ở Hà Tĩnh, từ 17h đến 19h, phường Thành Sen, Trần Phú (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh) và các xã lân cận có mưa giông, gió giật mạnh. Người dân cho biết trời chuyển tối nhanh, mưa lớn và gió quật mạnh khiến việc đi lại khó khăn, nhiều người phải tạt xe vào nhà dân tránh trú.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, dải mây giông tiếp tục bao phủ nhiều khu vực trong tối 5/10, nguy cơ xảy ra lốc, sét cao trên cả đất liền và ven biển, các địa phương cần tăng cường cảnh giác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 17h ngày 5/10, bão Matmo ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, dự kiến rạng sáng 6/10 vào đất liền Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó đi dọc biên giới Việt - Trung và suy yếu dần.

Nhà dân ở xã biên giới Thông Thụ bị đổ sập sau trận lốc xoáy chiều 5/10. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng