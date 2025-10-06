Bão Matmo vào Trung Quốc, giảm còn cấp 8

Sáng nay, bão Matmo đã vào tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), giảm còn cấp 8, dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào miền núi phía bắc của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ; Cô Tô cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 6-7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h, bão ở phía nam tỉnh Quảng Tây, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Hôm nay bão tiếp tục đi trên đất liền Trung Quốc rồi suy yếu trên khu vực vùng núi phía bắc.

Ảnh vệ tinh bão Matmo lúc 5h. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m. Đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay Hà Nội không có mưa lớn. Từ trưa đến đêm hoàn lưu sau bão có khả năng gây với lượng phổ biến 50-100 mm, cục bộ cơ nơi trên 150mm. Ít khả năng gây ngập úng diện rộng như ngày 30/9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.

Để ứng phó với bão, Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học trong ngày mai. TP Hà Phòng, Hưng Yên cấm biển lúc 17h hôm qua; Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi trước 12h hôm nay, ngừng cấp phép tham quan, lưu trú trên biển từ 8h cùng ngày; Ninh Bình cấm biển lúc 6h.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục đi sâu vào đất liền Nghệ An với sức gió cấp 8-9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Gia Chính