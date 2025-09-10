Loạt xe Toyota giảm giá hàng chục triệu đồng tháng 9

Nhiều dòng xe ăn khách của Toyota như Vios, Veloz, Yaris Cross, Corolla Cross giảm giá bằng hình thức khuyến mãi lệ phí trước bạ, cao nhất 75 triệu đồng.

Tháng 9, ngoài hoạt động kỷ niệm hành trình 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota còn giảm giá hàng loạt dòng xe bằng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ. Trong đó, nhiều mẫu có mức giảm giá thuộc hàng lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Hai mẫu MPV cỡ B là Avanza và Veloz đều có khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ. Tùy đại lý, khách có thể thương lượng giá trị gói khuyến mãi này để trừ vào giá xe. Tổng giá trị quy đổi sang tiền mặt khoảng 65-70 triệu đồng trên mẫu Avanza. Còn trên Veloz, mức giảm khoảng 73-75 triệu đồng.

Yaris Cross bản tiêu chuẩn tại một đại lý Toyota ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Đối thủ cạnh tranh chính của Avanza và Veloz là Mitsubishi Xpander có khuyến mãi lệ phí trước bạ 50-100% lệ phí trước bạ. Mức giảm tùy phiên bản của Xpander khoảng 28-66 triệu đồng.

Ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ cũng có trên Vios, mẫu sedan bán chạy nhất của Toyota. Giá mẫu xe này giảm khoảng 46-54 triệu đồng. Các đối thủ của Toyota Vios như Hyundai Accent, Honda City có mức giảm giá tương đương.

Hai dòng gầm cao của Toyota ở phân khúc B là Yaris Cross và Corolla Cross có chung mức khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Đi cùng là gói bảo hiểm vật chất một năm (trừ bản HEV của Corolla Cross). Với Yaris Cross, mức giảm khoảng 42-48,5 triệu đồng. Corolla Cross giảm 46-51 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, tương tự nhiều đối thủ trên thị trường như Hyundai, Honda, Mitsubishi, Suzuki... tháng nào Toyota cũng giảm giá hàng loạt mẫu xe. Liên doanh Nhật tập trung vào các dòng xe ăn khách như Vios, Yaris Cross, Veloz để kích cầu nhằm hướng đến cột mốc doanh số kỷ lục nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Kỷ niệm chặng đường 30 năm, Toyota Việt Nam sẽ giới thiệu loạt phiên bản đặc biệt của Vios, Yaris Cross trong tháng 9. Những bản này chủ yếu có thêm tem nhận diện mới, các trang bị hay động cơ vẫn giữ nguyên.

Phạm Trung