Loạt VĐV phá kỷ lục cá nhân tại giải chạy đêm Hà Nội

Trịnh Minh Tâm (2003, Gia Lai) phá kỷ lục cá nhân sâu nhất trong nhóm elite. Anh bất ngờ về thứ ba cự ly 42km nam với thành tích 2 tiếng 27 phút 34 giây. Thông số này nhanh hơn 13 phút so với kỷ lục cũ, lập tại VnExpress Marathon Nha Trang hồi cuối tháng 8.
"Kết quả ở Nha Trang làm tôi rất thất vọng nên cố gắng tập luyện thêm sau đó. Từ đó đến nay, tôi không thi đấu bất cứ giải nào, dồn toàn lực cho mục tiêu sub2:30 ở Giải chạy đêm Hà Nội", Tâm nói.
Hiện, VĐV thuộc biên chế tuyển điền kinh Gia Lai xếp thứ 13 trên bảng vàng marathon Việt Nam
Phạm Đức Thọ (1982, Bắc Ninh) liên tiếp lập kỷ lục cá nhân khi đạt 2 tiếng 32 phút tại giải Di sản Hạ Long và 2 tiếng 31 phút 26 giây tại VnEpxress Marathon Hanoi Midnight, qua đó vươn lên vị trí 21 bảng marathon Việt Nam.
Bắt đầu tập chạy từ năm 2022, Phạm Đức Thọ nhanh chóng trở thành nòng cốt của CLB Bắc Ninh runners. Năm ngoái, anh lọt vào danh sách đề cử VĐV phong trào xuất sắc, giải thưởng Runners Of The Year.
Tương tự Phạm Đức Thọ, Đan Quyết (Đặng Anh Quyết) cũng lập kỷ lục cá nhân thứ hai trong vòng một tuần. Ở VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, anh đạt thông số 2 tiếng 33 phút 18 giây, rút 26 giây so với giải đấu ở Hạ Long.
Với kết quả này, Quyết leo lên vị trí 31 trên bảng xếp hạng.
Đào Bá Thành về đích giải chạy đêm Hà Nội với thời gian 2:31:44, cải thiện khoảng 6 phút so với kỷ lục cá nhân thiết lập tại giải VPBank cuối tháng 10. Thành cho rằng kết quả này vượt mong đợi và anh kỳ vọng tiếp tục đạt thành tích tốt tại VnExpress Marathon Hải Phòng ngày 21/12.
Anh sinhviên ngành kỹ thuật ôtô từng gây chú ý khi trở thành VĐV trẻ nhất đạt mốc sub3 marathon và hoàn thành các thử thách như chạy 1.000km trong một tháng hay 160km liên tục.
Nhân Lê - nữ runner có biệt danh "hạt tiêu" nhờ vóc dáng nhỏ bé - đạt thông số 3 tiếng 9 phút 23 giây tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Tương tự Đào Bá Thành, lần gần nhất Nhân có PR là ở giải VPBank Hà Nội, diễn ra hồi cuối tháng 10. Khi đó cô đạt thông số 3 tiếng 14 phút 5 giây.
Giải chạy đêm Hà Nội là giải full marathon thứ 7 và cũng là giải kết thúc năm 2025 của Lê Thị Nhân.
Ở cự ly 21km, niềm vui nhân đôi với Doãn Thị Oanh khi vừa lên ngôi vô địch, vừa phá kỷ lục cá nhân với kết quả 1 tiếng 19 phút 13 giây. Cô giáo thể dục quê Phú Thọ rút 19 giây so với PR cũ và phải mất gần một năm để làm được điều này.
Trước đó, Oanh lập PR HM ở Giải bán marathon quốc tế diễn ra ngày 1/1 tại Hà Nội.
Hoàng Thị Ngọc Anh, tuyển thủ điền kinh Hải Dương - là á quân nội dung 21km nữ với thành tích 1 tiếng 20 phút 30 giây. Ở cuộc đua đêm 30/11, Ngọc Anh bám đuổi Doãn Thị Oanh hơn nửa đầu chặng đường. Tuy nhiên, cô có dấu hiệu xuống sức sau đó rồi chậm lại, chấp nhận về nhì. Dù vậy, Ngọc Anh vẫn rút 3 giây so với kỷ lục cũ lập cách đây 7 tháng.
Top 3 nội dung 21km nữ - Bạch Thăng Long Trinh - cũng có PR ở Giải chạy đêm 30/11. Cô về đích với thành tích 1 tiếng 23 phút 48 giây. Cô gái quê Hà Tĩnh đã phá sâu PR tới 3 phút.
Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) cũng có PR khi đạt thông số 1 tiếng 13 phút 16 giây, lọt top 4 chung cuộc. Lần gần nhất nam VĐV có kỷ lục cá nhân nội dung HM đã cách đây gần 2 năm, ở một giải đấu diễn ra vào tháng 1/2024.
Lan Anh