Loạt VĐV phá kỷ lục cá nhân tại giải chạy đêm Hà Nội

Trịnh Minh Tâm (2003, Gia Lai) phá kỷ lục cá nhân sâu nhất trong nhóm elite. Anh bất ngờ về thứ ba cự ly 42km nam với thành tích 2 tiếng 27 phút 34 giây. Thông số này nhanh hơn 13 phút so với kỷ lục cũ, lập tại VnExpress Marathon Nha Trang hồi cuối tháng 8.

"Kết quả ở Nha Trang làm tôi rất thất vọng nên cố gắng tập luyện thêm sau đó. Từ đó đến nay, tôi không thi đấu bất cứ giải nào, dồn toàn lực cho mục tiêu sub2:30 ở Giải chạy đêm Hà Nội", Tâm nói.

Hiện, VĐV thuộc biên chế tuyển điền kinh Gia Lai xếp thứ 13 trên bảng vàng marathon Việt Nam