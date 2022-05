Loạt vật phẩm cho vận động viên VM Quy Nhơn 2022

Áo thi đấu, mũ, racekit... được ban tổ chức VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 chuẩn bị, sẵn sàng để gửi tới các vận động viên vào ngày race 12/6 tới.

Áo chạy dành cho cả 4 cự ly (5 km, 10 km, 20 km, 42 km) có màu xanh đặc trưng và bổ sung thêm một số hoạt tiết uốn lượn trên vai và đuôi áo để thể hiện hình ảnh đặc trưng của sóng biển Quy Nhơn. Ở mặt sau áo là dòng chữ "Run more, love more", với mong muốn các vận động viên tham dự giải "càng chạy càng yêu VnExpress Marathon".

Một số vật phẩm dành cho vận động viên tại VM Quy Nhơn 2022.

Đặc biệt, vận động viên 21 và 42 km về đích hợp lệ sẽ nhận thêm áo Finisher. Riêng cự ly 42 km có 4 phiên bản áo tùy theo thành tích. Áo dành cho người chiến thắng ở nội dung 42 km gồm một mẫu bản thường và 3 mẫu có in thành tích cá nhân theo các mốc: dưới 3 giờ, dưới 3 giờ 30 phút và dưới 4 giờ đồng hồ (tương đương sub 3, sub 3:30, sub 4).

Toàn bộ áo vận động viên, crew, pacer, finisher... trong hệ thống giải đấu thuộc thương hiệu Saucony, sản xuất tại Malaysia và phân phối bởi công ty Key Power Sports Việt Nam.

Túi racekit của vận động viên 21 km và 42 km còn được cung cấp thêm găng tay ống và khăn đa năng để runner có thể sải bước tự tin hơn trên cung đường nắng gió của Quy Nhơn.

Áo Finisher 42 km in mốc thành tích sub 3.

Với các vận động viên hoàn thành cuộc đua, những tấm huy chương là vật phẩm không thể thiếu. Huy chương của VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn năm nay là những hình ảnh thể hiện linh hồn của giải chạy. Đây là giải đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon có huy chương hai mặt khắc tinh xảo với kích thước lớn.

Mặt trước là hình ảnh vua Quang Trung cầm gươm, cất vó ngựa oai phong, phía sau tháp Bánh Ít tượng trưng cho nét kiến trúc xưa của Bình Định và cầu Thị Nại thể hiện nét đẹp hiện đại của một thành phố Quy Nhơn đang ngày càng phát triển. Mặt sau của huy chương in cung đường chạy, nổi bật trên bản đồ thu nhỏ của thành phố Quy Nhơn. Những điểm check-in như điện gió Phương Mai, đầm Thị Nại, bán đảo Hải Giang...

Huy chương dành cho vận động viên hoàn thành các cự ly của VnExpress Sparkling Quy Nhơn 2022.

Sau một năm tạm hoãn do ảnh hưởng của Covid-19, năm nay, VnExpress Marathon tiếp tục trở lại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Giải thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu chạy bộ. Dự kiến có khoảng 10.000 người sẽ chinh phục đường chạy VM Quy Nhơn vào ngày 12/6 tới.

Để đảm bảo an toàn đường chạy cho các vận động viên, ban tổ chức đã dừng nhận đăng ký cự ly 5 km và 10 km từ ngày 22/4. Hiện nay VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 chỉ còn 200 Bib cho 21 km, 100 Bib cự ly 42 km với mức giá Bib lần lượt là 950.000 đồng và 1,1 triệu đồng.

Ban tổ chức dự kiến đóng cổng đăng ký trong vài ngày tới hoặc khi hết số lượng 300 Bib còn lại. Vận động viên truy cập vào đây để mua vé tham dự giải.

2022 là mùa thứ ba của giải chạy thường niên VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022. Giải đã trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất tại Bình Định. Mỗi năm có hàng nghìn vận động viên cùng gia đình, bạn bè "đổ bộ" đến thành phố biển miền Trung, cùng nhau khám phá và tận hưởng một kỳ nghỉ du lịch thể thao sôi động.

