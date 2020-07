Loạt smartphone hỗ trợ 5G tại Việt Nam

Vsmart Aris 5G (Chưa công bố giá)

Vsmart Aris là smartphone đầu tiên hỗ trợ 5G do Việt Nam sản xuất. Sản phẩm mới ra mắt đầu tháng 7. Aris 5G hỗ trợ mạng 5G băng tần Sub 6 GHz. Trong video thử nghiệm thực tế do VinSmart cung cấp, mẫu Aris 5G đạt tốc độ tải về 568 Mb/giây, cao hơn nhiều so với mạng 3G (14,9 Mb/giây) và 4G (65,4 Mb/giây) ở cùng vị trí. Máy kết nối sóng 5G tại trạm phát đang thử nghiệm của nhà mạng Viettel.

Aris 5G có màn hình 6,39 inch, tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel). Máy dùng chip Snapdragon 765, bộ nhớ RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin dung lượng 4.000 mAh.