Smartphone Việt Nam đầu tiên có kết nối 5G

Vsmart Aris 5G là smartphone Việt Nam đầu tiên hỗ trợ kết nối không dây thế hệ mới.

Aris 5G hỗ trợ mạng 5G băng tần Sub 6 GHz. Trong thời gian tới, VinSmart sẽ đưa ra các sản phẩm hỗ trợ cả 2 băng tần 5G tốt nhất hiện nay Sub 6 GHz và mmWave.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trải nghiệm điện thoại 5G đầu tiên do Việt Nam sản xuất.

Ông Nguyễn Phi Tuyến, Giám đốc trung tâm đo lường, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đã thử nghiệm nhiều lần Vsmart Aris 5G. Điện thoại này cho kết quả tốc độ mạng cao gấp 8 lần 4G. "Các thông số này sẽ còn cải thiện khi VinSmart ứng dụng băng tần mmWave thời gian tới", ông Tuyến nói.

Trong video thử nghiệm thực tế do VinSmart cung cấp, mẫu Aris 5G đạt tốc độ tải về 568 Mb/giây, tải lên 46,2 Mb/giây, cao hơn nhiều so với mạng 3G (14,9 Mb/giây) và 4G (65,4 Mb/giây) ở cùng vị trí. Máy kết nối sóng 5G tại trạm phát đang thử nghiệm của nhà mạng Viettel.

Ngoài trang bị kết nối mới, Aris 5G cũng là smartphone đầu tiên của VinSmart tích hợp chip bảo mật Quantis QRNG sử dụng công nghệ điện toán lượng tử, do công ty này phối hợp với IDQ (Thụy Sĩ) phát triển. Chip bảo mật Quantis QRNG sử dụng công nghệ điện toán lượng tử để tạo ra những dãy số ngẫu nhiên thật sự, có khả năng bảo mật tốt hơn các giải pháp sử dụng thuật toán tạo ra dãy số giả ngẫu nhiên.

Thử nghiệm tốc độ trên mạng 5G của Vsmart Aris 5G.

Aris 5G có màn hình 6,39 inch, tấm nền Super AMOLED độ phân giải Full HD+ 2.340 x 1.080 pixel. Máy dùng chip Snapdragon 765, bộ nhớ RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và pin dung lượng 4.000 mAh. Nhấn mạnh về công nghệ 5G nhưng máy vẫn có hệ thống 3 camera sau với camera chính 48 megapixel và hai camera phụ độ phân giải lần lượt là 8 và 2 megapixel hỗ trợ chụp chân dung. Camera trước của máy cũng có độ phân giải cao là 20 megapixel.

VinSmart chưa công bố giá chính thức của Aris 5G.

Mạng 5G chủ yếu hoạt động trên hai dải tần số khác nhau, là phổ tần 5G Sub 6 GHz (Sub6) và dải tần số cao mmWave (milimeter wave). Trong đó, Sub6 bao gồm các dải tần trung, từ 1 GHz đến 6 GHz, và các dải tần thấp, dưới 1 GHz. Dải tần mmWave có tốc độ cao hơn so với Sub6 nhưng khó triển khai hơn do trở ngại về kích thước lớn của chip mmWave cũng như ăng-ten thu phát.

Theo đại diện của Qualcomm, muốn hiện thực hóa 5G, cần phải sử dụng cả Sub6 và mmWare, trong đó, mmWare sẽ là đích đến cuối cùng bởi các ưu thế về tốc độ kết nối.

Cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam - Vinaphone, Viettel và Mobifone - đều đang thử nghiệm mạng 5G. Trong đó, Viettel là nhà mạng đầu tiên phát sóng thử nghiệm từ tháng 9/2019. Các nhà mạng hiện nay đều sử dụng 5G trên băng tần Sub6.

Tuấn Hưng