Loạt show diễn 'đánh thức' làng mốt Việt 2022

Hai tuần lễ thời trang lớn, hàng chục show cá nhân của các nhà thiết kế giúp làng mốt Việt hồi sinh năm nay.

Sau hai năm gián đoạn vì dịch, các sự kiện thời trang trong nước bắt đầu trở lại. Những chiếc máy đo thân nhiệt, khẩu trang hay bàn xác nhận kết quả âm tính dần vắng bóng. Giới yêu thời trang thoải mái hòa mình vào thảm đỏ và sàn diễn.

Vietnam International Fashion Week - sự kiện thời trang trong nước lớn nhất - thành công khi tổ chức được hai mùa như thường lệ. Với mùa Xuân Hè 2022 hồi tháng 5, ban tổ chức đem tới chủ đề ReFashion, chinh phục khán giả bằng các thiết kế chất liệu tái chế từ vỏ hàu, sợi sen, bã cà phê, theo xu hướng thời trang bền vững toàn cầu. Các bộ sưu tập của Võ Công Khanh, Adrian Anh Tuấn, Linh San... nhận nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn nhờ những đường cắt cúp sắc sảo, phối màu nhuần nhuyễn.

Bộ sưu tập "Ký gửi người Mông vào tương lai" của Vũ Việt Hà tại Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 ở Hà Nội. Ảnh: Kiếng Cận Team

Với mùa Thu Đông 2022, 18 nhà thiết kế và thương hiệu cùng thể hiện chủ đề Taste of Heritage - Cảm hứng di sản. Trở lại Hà Nội sau ba năm, tuần lễ mang tới bốn đêm diễn với hơn 1.000 bộ trang phục, giữ đa số khán giả nán lại tới phút cuối. Bà Trang Lê - chủ tịch tuần lễ thời trang - cho biết mãn nguyện khi thấy bộ sưu tập của Vũ Việt Hà, Đức Hùng, Hoàng Quyên, Hà Linh Thư... được thể hiện đa dạng trên nền thổ cẩm, nhung, lụa tơ tằm, làm nổi bật vẻ đẹp của chất liệu và văn hóa Việt.

2022 cũng ghi dấu nhiều show cá nhân trải dài trong sáu tháng cuối năm. Lê Thanh Hòa là nhà thiết kế đầu tiên năm nay tổ chức show trực tiếp thay vì hình thức online như thời dịch. Ra mắt hồi tháng 4, Sa Vũ đánh dấu việc Lê Thanh Hòa thoát khỏi vùng an toàn để cho ra đời những mẫu trang phục phá cách, ngầu hơn so với sở trường váy áo thanh lịch, nhẹ nhàng của anh. Cuối tháng 10, anh làm show An trong một ngôi nhà cổ ở Hà Nội với kỳ vọng tôn vinh vẻ đẹp truyền thống cùng sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Với kinh phí 5 tỷ đồng, Inflowing của Cường Đàm hồi tháng 6 đem tới âm hưởng truyền thống kết hợp chất futuristic (vị lai), cho thấy tầm nhìn trên con đường chinh phục làng mốt. Show diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp, truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế. Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ nhận xét Inflowing là một trong số show hay và tốt nhất năm.

Đỗ Mạnh Cường tiếp tục khẳng định vị thế là nhà thiết kế Việt tổ chức show công phu và chuyên nghiệp nhất. Với mùa mốt Xuân Hè, anh chọn bờ biển Vĩnh Hy - một trong bốn vịnh đẹp nhất nước - làm đường băng dài gần 400 m. Các thiết kế linen hòa quyện trên nền biển xanh, cát trắng, đem tới trải nghiệm ấn tượng cho 120 khách mời. Ở bộ sưu tập Thu Đông 2022, nhà thiết kế dựng một tòa nhà thời trang cao 10 m trên sân khấu. Chương trình diễn ra trong hai tiếng rưỡi với sáu bộ sưu tập, 300 thiết kế, 245 người mẫu, thu hút hơn 2.000 khán giả, là show có quy mô lớn nhất trong 15 năm sự nghiệp của anh.

Show Sixdo Xuân Hè 2022 của Đỗ Mạnh Cường Show Sixdo Xuân Hè 2022 của Đỗ Mạnh Cường bên bờ biển vịnh Vĩnh Hy hồi tháng 6. Video: Phim Trần

Adrian Anh Tuấn thể hiện sự sung sức khi ba lần ra mắt bộ sưu tập ở hai tuần lễ thời trang và một show váy cưới riêng ở TP HCM. Bộ sưu tập Hẹn em đánh dấu lần đầu nhà thiết kế trình làng váy cưới, khác biệt thời trang cưới truyền thống với cách sử dụng chất liệu tweed, len lông cừu bên taffeta, organza, satin.

Trần Hùng giữ phong độ khi giới thiệu hai bộ sưu tập đều đặn tại London Fashion Week. Océan dành cho Thu Đông 2022 nhấn vào các thiết kế phát sáng, là tâm huyết của anh sau thời gian dài nghiên cứu trong những ngày dịch và nghỉ lễ. Ra mắt trong không gian cổ kính của khách sạn 114 tuổi The Waldorf Hilton ở London, bộ sưu tập Xuân Hè 2023 đem tới 39 mẫu trang phục chất liệu cao cấp, đính kết nhiều giờ cùng họa tiết đầy chất thơ.

Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng định vị phong cách làm show gắn liền các địa danh mang tính văn hóa. Bộ sưu tập Vùng trời bình yên tạo ra mắt bằng màn catwalk trên sông Hoài ở phố cổ Hội An. Ngoài show này, bộ đôi còn làm show Ký ức tuổi thơ tại Bưu điện TP HCM.

Lâm Gia Khang, Hà Duy, Vân Anh Scarlet, Đỗ Long trở lại cuộc đua với show diễn được xây dựng theo phong cách riêng. Kết hợp nhà điêu khắc Thái Nhật Minh, Lâm Gia Khang biến một căn phòng dưới lòng đất thành nơi thưởng lãm các tác phẩm thời trang và nghệ thuật The Feminine Inscape. Show hướng đến tinh thần tối giản, không có thảm đỏ lẫn ghế ngồi, trang phục cắt may tinh xảo, gạn lọc các chi tiết tối đa.

Đỗ Long tạo dựng một vũ trường disco hào nhoáng, nơi các người mẫu diện những bộ đầm xuyên thấu đính đá, cắt xẻ bạo. Hà Duy và Vân Anh Scarlet tổ chức show trong rừng, thể hiện phong cách lãng mạn với các bộ đầm voan thêu hoa đính đá, pha trộn các thiết kế cắt cúp hiện đại.

Bộ sưu tập "Cuộc hẹn rực rỡ" của Công Trí trên Vogue Mỹ. Ảnh: Huy Vũ

Bên các tuần lễ và show cá nhân, một số chương trình ở Hà Nội và TP HCM cũng thu hút nhiều nhà thiết kế tham gia. Bước chân di sản do người mẫu Hạ Vy tổ chức tại làng gốm Bát Tràng, nơi có tòa nhà được lấy cảm hứng từ những khối bàn xoay. Các khách mời ngồi trên đôn gốm, thưởng thức sản phẩm của làng nghề, bên các bộ sưu tập của La Phạm, Helene Hoài, Kenny Thái, Vũ Việt Hà... Elle Fashion Show được đầu tư sân khấu dài hơn 130 m, với điểm nhấn quả trứng 3D khổng lồ cao hơn 10 m, dài hơn 23 m, quy tụ bốn câu chuyện thời trang của Chats by Cuong Dam, Hanoia, Khaar và Subtle Le Nguyen.

Một số nhà thiết kế không tổ chức show mà chỉ giới thiệu bộ sưu tập online như Công Trí, Chung Thanh Phong... Tuy nhiên, các thiết kế của họ vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang trong nước. Bộ sưu tập Thu Đông 2022 và Xuân Hè 2023 của Công Trí tiếp tục cho thấy khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ của nhà thiết kế gạo cội. Năm qua, các thiết kế của anh liên tục được nhiều người đẹp Hollywood lựa chọn, trong đó có Kerry Washington, Zendaya, Camila Cabello, Tracee Ellis Ross, Joey King, Allison Williams...

Ý Ly