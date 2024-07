Loạt quyền lợi cho chủ xe đặt cọc VF 5 Plus

Người dùng đặt cọc VF 5 Plus nhận tuỳ chọn màu sơn theo sở thích miễn phí, được giảm đến 20 triệu đồng từ ngày 7/7 đến 10/7.

Nhiều người dùng đánh giá cao loạt tuỳ chọn màu sắc mới của VF 5 Plus, ra mắt hôm 1/7, tương tự những màu sắc cá tính trên mẫu VF 3 ra mắt trước đó. Chị Nguyễn Thảo, nhân viên văn phòng tại Hà Nội là một trong những người dùng chờ đến ngày 7/7 để đặt cọc VF 5 Plus cho biết, dải màu mới giúp mẫu xe này dễ dàng tiếp cận người dùng trẻ.

"Các tuỳ chọn màu sắc mới của VF 5 Plus rất bắt mắt, phù hợp những người dùng trẻ như tôi. Tôi dự định đặt màu xanh lá nhạt, chờ đến ngày mai sẽ được giảm chi phí", chị Thảo cho biết.

VF 5 Plus với tuỳ chọn màu sắc mới. Ảnh: VinFast

Theo đó, VinFast công bố 4 ngày mở bán đặc biệt từ 7/7 đến 10/7, người dùng đặt cọc VF 5 Plus sẽ nhận 10 triệu đồng, chọn miễn phí 1 trong 8 màu sơn hoặc yêu cầu tuỳ chọn màu sắc theo sở thích cá nhân. So với màu cơ bản, VF 5 Plus màu nâng cao có giá đắt hơn 10 triệu đồng. Gói tuỳ chọn màu sơn theo sở thích có chi phí 20 triệu đồng. Đặt xe trong dịp này, người dùng có cơ hội nhận ưu đãi đến 30 triệu đồng.

Theo VinFast, sau thời gian đặt cọc sớm, từ ngày 11/7 đến 31/7, người dùng khi đặt mua VF 5 Plus màu nâng cao vẫn được tặng 50% chi phí chọn màu.

Ngoài các ưu đãi trên, từ 1/7 chủ xe điện VinFast (bao gồm VF 5 Plus) được miễn phí sạc pin tại trụ của V-Grên trong 1 năm (đến hết 1/7/2025). Với chủ xe sở hữu nhà Vinhomes, thời gian sạc pin miễn phí kéo dài đến hết 1/7/2026. Ngoài ra, chủ xe điện VinFast được gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên chỗ đỗ tại địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup, đến hết 1/7/2026.

Tuỳ chọn màu vàng trên VF 5 Plus. Ảnh: VinFast

Các dòng xe thuần điện cũng đang hưởng ưu đãi miễn lệ phí trước bạ, giúp giảm chi phí lăn bánh so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Các chuyên gia đánh giá, VinFast đang thiết lập nhiều tiêu chuẩn mới cho thị trường ôtô trong nước, cho người dùng cảm giác giá trị nhận lại nổi trội hơn so với số tiền bỏ ra sở hữu xe.

"Dùng xe ở phân khúc phổ thông, lăn bánh hơn 1 năm nhưng tôi vẫn thường xuyên nhận được ưu đãi mới và những phần quà từ VinFast. Đây là chính sách gần như không có hãng xe nào triển khai tại Việt Nam", anh Minh Nhật, một chủ xe VF 5 Plus tại TP HCM nói.

VF 5 Plus hiện là mẫu SUV cỡ A được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa thị phần của cả phân khúc trong quý I/2024. Mẫu xe điện có lợi thế nhỏ gọn, vận hành linh hoạt trong đô thị và chi phí vận hành tiết kiệm hơn xe xăng cùng phân khúc.

Tuấn Vũ