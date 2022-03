Loạt phim ra rạp tháng 3

Bốn phim Việt cùng nhiều bom tấn quốc tế ra rạp phục vụ khán giả cả nước trong tháng 3.

Người lắng nghe

Khởi chiếu: 4/3

Thể loại: Ly kỳ - Kinh dị

Phim Người Lắng Nghe Trailer Trailer "Người lắng nghe". Video: Galaxy Cinema Youtube

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Phạm Quỳnh Anh với điện ảnh sau Chàng trai năm ấy (2014). Cô đóng vai thứ chính, một nữ doanh nhân, là người quen của nhân vật chính Vũ An Nhiên (Oanh Kiều đóng). Phim cũng quy tụ dàn diễn viên Quang Sự, Quốc Cường, Hồng Ân...

Người lắng nghe kể về nhà văn trẻ An Nhiên liên tục bị "bóng ma" tên Lê Vân hù dọa sau khi hoàn thành một tiểu thuyết. Cô rơi vào khủng hoảng và phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Trong hành trình tìm hiểu về bóng ma bí ẩn, cô khám phá những bí mật sâu thẳm của chính mình.

Mến gái miền Tây

Khởi chiếu: 4/3

Thể loại: Hài

Hoài Linh tái xuất màn ảnh rộng Trailer "Mến gái miền Tây". Video: CGV

Nội dung xoay quanh vai Mến (Võ Đăng Khoa) - một phụ nữ chuyển giới đối diện bi kịch khi bị chồng phụ bạc, ruồng rẫy. Phim chọn mốc thời gian 12 năm sau sự kiện trong bản web-drama Ghe bẹo ghẹo ai năm 2019. Dự án quy tụ dàn sao Hoài Linh, Đại Nghĩa, Lê Giang, Huỳnh Lập, Kim Xuân... Mến gái miền Tây cũng là phim điện ảnh đầu tiên Hoài Linh tham gia sau hơn nửa năm vướng scandal.

The Batman

Khởi chiếu: 4/3

Thể loại: Siêu anh hùng - Ly kỳ - Hành động

Trailer "The Batman" 2021 Trailer "The Batman". Video: CGV

The Batman là bản điện ảnh mới nhất của DC về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của vũ trụ này. Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn năm 2019. Nội dung xoay quanh giai đoạn đầu chàng công tử Bruce Wayne khoác áo Batman chiến đấu với tội phạm ở thành phố Gotham. Dựa trên thuyết đa vũ trụ, tác phẩm không liên quan đến nhân vật trong loạt phim Justice League. Nhà làm phim Matt Reeves - nổi tiếng với loạt phim Dawn of the Planet of the Apes - giữ ghế đạo diễn. Dự án quy tụ dàn sao như Zoë Kravitz, Colin Farrell...

Two Buddies and a Badger - The Great Big Beast (Cuộc phiêu lưu trời ơi đất hỡi)

Khởi chiếu: 4/3

Thể loại: Hoạt hình - Phiêu lưu

Two Buddies and a Badger - The Great Big Beast Trailer "Two Buddies and a Badger - The Great Big Beast". Video: Galaxy Cinema Youtube

Bộ phim hoạt hình của Na Uy là phần hai của thương hiệu Two Buddies and a Badger. Cuộc sống hai nhân vật chính Tootson và Ludiwood đảo lộn khi bị công ty xe lửa đuổi khỏi đường hầm nơi họ cư ngụ lâu nay. Hai người lên đường tìm thuyền trưởng Tootson để nhờ giúp đỡ.

Turning Red (Gấu đỏ biến hình)

Khởi chiếu: 11/3

Thể loại: Hoạt hình

Trailer Turning Red Trailer "Turning Red". Video: CGV

Phim lấy bối cảnh Toronto, Canada, kể về một bé gái gốc Hoa tên Mei. Một ngày, cô mơ bị biến thành một chú gấu trúc màu đỏ. Khi tỉnh dậy, Mei biết được tổ tiên của mình có liên quan loài động vật đặc biệt này. Sau đó, mỗi lần quá vui mừng hoặc căng thẳng, cô bé lại bị biến thành gấu trúc đỏ. Hiện tượng kỳ bí khiến cuộc sống của Mei và gia đình hoàn toàn thay đổi.

Bóng đè

Khởi chiếu: 18/3

Thể loại: Kinh dị

Phim kinh dị 'Bóng đè' hé lộ tạo hình ma quỷ Trailer "Bóng đè". Video: CGV

Phim kinh dị của đạo diễn Lê Văn Kiệt kể câu chuyện đôi chị em đối diện loạt thế lực hắc ám trong ngôi nhà cổ. Sau một biến cố, Thành (Quang Tuấn) đưa hai con gái Linh (Lâm Thanh Mỹ) và Yến (Mai Cát Vi) về một vùng quê sinh sống. Họ vui vẻ với sự yên bình của nơi ở mới. Tuy nhiên, đến đêm, cô con gái út Yến liên tục gặp hội chứng bóng đè. Diễn viên Diệu Nhi góp mặt với vai bác sĩ tâm lý Hạnh, được mời đến để giúp chị em Linh - Yến vượt qua quãng thời gian khó khăn. Tuy nhiên, chính cô cũng trở thành nạn nhân.

The Lost City (Thành phố mất tích)

Khởi chiếu: 24/3

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

The Lost City 2022 Official Trailer Paramount Pictures Trailer "The Lost City". Video: Paramount

Minh tinh Sandra Bullock và tài tử Channing Tatum đóng chính trong bom tấn thể loại hài - phiêu lưu. Họ nhận vai nữ tiểu thuyết gia cùng nam người mẫu ảnh bìa trong tour quảng bá cuốn sách mới. Hai người bất ngờ bị bắt cóc đến một khu rừng. Họ vượt qua những thử thách nơi hoang dã và tìm cách thoát thân. Dự án có sự tham gia của nhiều ngôi sao khác như Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph...

578: Phát đạn của kẻ điên

Khởi chiếu: 24/3

Thể loại: Hành động

Trailer phim '578: Phát đạn của kẻ điên' Trailer "578: Phát đạn của kẻ điên". Video: 578 Action Movie Youtube

578: Phát đạn của kẻ điên được chuyển thể từ tiểu thuyết 578 do chính Lương Đình Dũng - đạo diễn của dự án - viết với đề tài ấu dâm. Chuyện phim xoay quanh hành trình đối đầu thế giới ngầm để trả thù cho con gái của một tài xế container. Đại diện nhà sản xuất cho biết phim có kinh phí 60 tỷ đồng, số lượng diễn viên đông đảo gồm nhiều ngôi sao như hoa hậu H'Hen Niê, Trương Ngọc Tình, Hà Văn Hiếu, Phạm Anh Tuấn... Phim quay ở Sơn La, Yên Bái, Hà Nội và TP HCM.

Đạt Phan