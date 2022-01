Loạt phim chiếu rạp Tết Nguyên đán 2022

Năm phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood ra rạp phục vụ khán giả trong nước dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trạng Tí

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Thể loại: Giả tưởng

Trailer Trạng Tí Trailer "Trạng Tí". Video: Studio68 Youtube

Bộ phim từng phát hành cuối tháng 4/2021 nhưng ngừng chiếu vì rạp đóng cửa do dịch. Kịch bản dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng Thần đồng đất Việt, xoay quanh Tí - cậu bé thông minh, lém lỉnh. Cùng các bạn Sửu, Dần, Mẹo, cậu nhiều lần giúp triều đình thoát khỏi các tình huống nguy hiểm, chống lại ngoại bang. Nhiều tình huống trong truyện được xây dựng từ các câu chuyện lịch sử và dã sử về các nhân tài của Việt Nam như Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền...

Phim được quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng như đầm Vân Long (Ninh Bình), cây gạo thôn Đoài (Bắc Ninh), chùa Keo (Thái Bình), Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai)... Nội dung theo chân nhân vật Tí trên hành trình tìm hiểu quá khứ của bản thân.

1990

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Thể loại: Hài - Lãng mạn

Trailer phim "1990" Trailer phim "1990". Video: ABC Pictures

Kịch bản xoay quanh nhóm phụ nữ 30 tuổi là bạn thân từ nhỏ. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Linh Lan - sự nghiệp thành công, quen bạn trai chín năm, nhưng khi được cầu hôn lại chùn bước. Diễn viên cho biết nhân vật có nhiều nét tính cách giống cô: có thành tựu trong sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm không suôn sẻ, sợ kết hôn.



Diễm My 9x đóng Jessica Diễm - là người nổi tiếng, sống độc lập vì từng đổ vỡ trong tình cảm. Vai của Diễm My 9x được lấy cảm hứng một phần về cuộc đời cô. Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, cô sống với mẹ. Năm 2019, khi mẹ qua đời, cô càng quyết tâm mạnh mẽ, tự lập vì không có nhiều người thân bên cạnh.



Nhã Phương vào vai Nhã Ca - có hôn nhân tưởng chừng êm ấm nhưng kỳ thực đang rạn nứt. Với diễn viên, vai này giống cô ở điểm luôn nặng gánh gia đình. Từ lúc còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, cô thường ít khi tụ tập trong các cuộc vui, đi diễn xong là về nhà với bố mẹ. Sau khi kết hôn với Trường Giang, cô càng tập trung chăm con, từ chối nhiều dự án. Gần đây, con cứng cáp hơn, cô mới trở lại với nghề.

Nhà không bán

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Thể loại: Hài - Kinh dị

Trailer "Nhà không bán" Trailer "Nhà không bán". Video: Megags

Phim là dự án điện ảnh đầu tiên Việt Hương tham gia sau ba năm, kể từ Vu quy đại náo (2019). Nghệ sĩ nhận lời sau hơn một năm cân nhắc vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - người gắn bó với Việt Hương từ ngày đầu đi diễn ở hải ngoại. Nghệ sĩ vào vai Thị Liễu - một phụ nữ lỡ thì, tính tò mò, hóng chuyện. Nghe đồn về một ngôi nhà cổ bị ma ám trong vùng, Thị Liễu cùng hai người khác đến khám phá, quyết tâm làm rõ sự thật.

Chìa khóa trăm tỷ

Khởi chiếu: 1/2

Thể loại: Hài - Hành động

Trailer "Chìa khoá trăm tỷ" Trailer "Chìa khóa trăm tỷ". Video: Lotte

Dự án là phim thứ chín Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng chung, sau các phim Nắng (2016), 789 Mười (2018), Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba 2 (2020)... Kịch bản chuyển thể từ dự án điện ảnh Key of Life ăn khách của Nhật Bản. Qua trailer, êkíp hé lộ mối quan hệ của đôi nhân vật chính - Phan Thạch (Kiều Minh Tuấn) và Mai (Thu Trang). Sau bị băng đảng giang hồ thanh toán nội bộ, nam chính nhập viện và mất trí nhớ. Anh vướng mối quan hệ phức tạp với Mai - một phụ nữ độc thân. Khi chuyện tình dần đậm sâu, Thạch nhớ lại cuộc sống trước kia và nhận ra họ quá khác biệt.

Mưu kế thượng lưu

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Poster phim. Ảnh: Galaxy

Nội dung xoay quanh Ngân (Thiên An) - cô gái nhà nghèo bước chân vào thế giới thượng lưu. Cô dần khám phá ra những góc khuất đằng sau vẻ hào nhoáng của những "cậu ấm, cô chiêu" giàu có. Phim là dự án điện ảnh đầu tiên của Thiên An - bạn gái cũ của ca sĩ Jack. Diễn viên Anh Tú giữ vai nam chính - một chàng công tử thuộc gia đình quyền quý. Nhà làm phim Trần Bửu Lộc giữ ghế đạo diễn. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Đức Trí đảm nhận.

Encanto (Vùng đất thần kỳ)

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Thể loại: Hoạt hình - Gia đình - Âm nhạc

Teaser "Encanto" Trailer "Encato". Video: Disney

Tác phẩm của hãng Pixar, lấy cảm hứng từ nền văn hóa Colombia, kể về cô gái Mirabel Madrigal ở vùng đất huyền bí Encanto. Gia đình cô sở hữu các loại ma thuật còn Mirabel chỉ là người bình thường, không có tài năng đặc biệt. Tuy nhiên, cô vẫn tự tin và luôn tự hào về bản thân.

Byron Howard - nhà làm phim Zootopia hay Tangled - ngồi ghế đạo diễn. Nhà soạn nhạc Lin-Manuel Miranda, tác giả của các vở Broadway nổi tiếng như In the Heights hay Hamilton,chịu trách nhiệm về âm nhạc trong phim. Diễn viên Latin Stephanie Beatriz lồng tiếng nữ chính.

Sing 2 (Đấu trường âm nhạc)

Khởi chiếu: 1/2 (mùng một Tết)

Thể loại: Hoạt hình - Âm nhạc

ĐẤU TRƯỜNG ÂM NHẠC 2 - Sing 2 trailer Trailer "Sing 2". Video: CGV

Loạt phim Sing lấy bối cảnh trong thế giới giả tưởng, nơi các loài muông thú sinh sống như con người. Kịch bản xoay quanh hành trình khám phá bản thân của sáu loài vật, gồm một chú gấu túi lanh lợi đang dày công xây dựng cuộc thi âm nhạc tầm cỡ thế giới để vực dậy nhà hát do mình làm chủ, một chú chuột tinh ranh hay đi lừa lọc, một chú voi tuổi vị thành niên mang trong lòng nỗi sợ sân khấu, một cô heo với gánh nặng chăm sóc 25 đứa con, một chú khỉ đột găng tơ muốn tìm đường thoát tội cho gia đình và một nàng nhím mê nhạc punk-rock đang chật vật tìm cách chia tay bạn trai cao ngạo để tập trung cho sự nghiệp solo.

Với 634 triệu USD tiền bán vé toàn cầu, phần một đứng thứ 13 trong danh sách các bom tấn có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2016. So với kinh phí 75 triệu đô, Sing được đánh giá là một trong những dự án hoạt hình thành công bậc nhất những năm gần đây.

PAW Patrol: The Movie (Đội đặc nhiệm siêu đẳng)

Khởi chiếu: 4/2 (mùng bốn Tết)

Thể loại: Hoạt hình

Trailer Paw Patrol Trailer "PAW Patrol: The Movie". Video: CGV

Tác phẩm là bản điện ảnh đầu tiên của loạt phim hoạt hình ăn khách cùng tên. Kịch bản xoay quanh hành trình Ryder và các cộng sự phải ngăn chặn âm mưu nham hiểm của thị trưởng mới Humdinger, một người rất căm ghét loài chó. Với sự giúp đỡ của đặc vụ Liberty - một cô chó thuộc giống Savvy Dachshund, đội PAW Patrol được cấp một văn phòng tiện nghi với hàng loạt thiết bị, vũ khí tối tân.

Ra mắt lần đầu năm 2013, PAW Patrol liên tục xếp hạng cao trên Nickelodeon, kênh truyền hình tập trung vào đối tượng trẻ em và thiếu niên tại Mỹ. Phim kể về cậu bé Ryder và đội cứu hộ PAW Patrol gồm các thành viên là những con chó. Cùng nhau, họ giải cứu người và động vật gặp nạn tại vùng đất Phiêu Lưu.

Đạt Phan