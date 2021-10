Loạt phim kinh dị ra rạp Việt cuối năm

Hai phim Việt "Bóng đè", "Rừng thế mạng" cùng nhiều tác phẩm kinh dị quốc tế ra rạp dịp cuối năm.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Khởi chiếu: 29/10

Quốc gia: Mỹ

Trailer "The Conjuring​: The Devil Made Me Do It" Trailer phim. Video: CGV

The Devil Made Me Do It dựa trên một vụ án nổi tiếng tại thị trấn Brookfield, Mỹ năm 1981. Khi bị buộc tội giết người cấp độ một, Arne Johnson biện hộ rằng hành động của anh do quỷ dữ sai khiến. Anh bị kết tội nhưng chỉ phải ngồi tù 5 năm. Vụ án sau đó trở thành niềm cảm hứng của nhiều tác phẩm phim truyện, văn học.

Êkíp mượn cớ vụ án để đào sâu những bí ẩn về nhà Glatzel - gia đình bạn gái của Arne Johnson. Vài tháng trước khi vụ ám sát xảy ra, cậu con trai 11 tuổi David Glatzel (Julian Hilliard) thực hiện một nghi lễ liên hệ với quỷ dữ. Sau đó, cậu bé bắt đầu kể về "một người đàn ông gớm ghiếc" thường xuất hiện. Người nhà sợ hãi sau nhiều lần phát hiện các hiện tượng siêu nhiên, kỳ quái xảy đến xung quanh David. Họ tìm đến sự giúp đỡ của bộ đôi săn ma quỷ Ed (Patrick Wilson đóng) và Lorraine Warren (Vera Farmiga).

A Quiet Place 2

Khởi chiếu: 5/11

Quốc gia: Mỹ

Trailer A Quiet Place 2 Trailer phim. Video: Paramount Pictures

Nối tiếp phần một, A Quiet Place 2 kể về thế giới sau cuộc tấn công của loài quái vật ngoài hành tinh, khiếm khuyết về thị giác nhưng có thính giác siêu nhạy để săn mồi theo âm thanh. Evelyn (Emily Blunt đóng) cùng hai con tìm kiếm sự giúp đỡ khi phát hiện loài quái vật đã tấn công nhiều nơi. Cô gặp một số người bạn mới nhưng nhận ra họ không còn nhiều hy vọng sống, chỉ tìm cách tồn tại qua ngày.

Gaia

Khởi chiếu: 26/11

Quốc gia: Mỹ

Poster phim. Ảnh: Decal

Kịch bản kể về Gabi và Winston trong chuyến công tác trong khu rừng quốc gia Tsitsikamma ở Nam Phi. Gabi mắc phải bẫy của thợ săn và bị thương giữa nơi hoang dã. Khi đêm xuống, cô phát hiện một căn nhà gỗ bỏ hoang và quyết định vào trú ẩn chờ trời sáng. Nghe tiếng hét của đồng nghiệp, Winston đi sâu vào rừng tìm kiếm và đụng độ nhiều sinh vật kỳ lạ.

Tác phẩm nhận điểm tươi 80% trên trang Rotten Tomatoes. Nhiều trang phê bình như AV Club, RogerEbert... đánh giá cao khâu hình ảnh của phim. Gaia cũng nhận nhiều lời khen nhờ thông điệp bảo vệ môi trường được lồng ghép đằng sau câu chuyện kinh dị.

Séance

Khởi chiếu: 10/12

Quốc gia: Mỹ

Một cảnh gọi hồn trong "Séance". Ảnh: IMDB

Một buổi tối tại trường nữ sinh Edelvine, Kerrie bị các bạn học dọa ma và cười nhạo. Uất ức, cô trở về phòng và gặp một sinh vật kỳ lạ. Sau đó, cả trường phát hiện Kerrie đã chết không rõ nguyên nhân. Một thời gian sau, Camille Meadows (Suki Waterhouse đóng) chuyển đến học và được phân vào căn phòng từng xảy ra vụ án mạng bí ẩn. Từ đó, trường Edelvine liên tục gặp nhiều hiện tượng siêu nhiên.

Superdeep

Khởi chiếu: 17/12

Quốc gia: Nga

Poster phim. Ảnh: IMDB

Phim kể về một đoàn các nhà khoa học của Nga tìm hiểu nguyên nhân bùng phát đại dịch trong thập niên 1980. Họ tìm đến một cơ sở nghiên cứu tuyệt mật, nơi bị nghi đã tạo ra căn bệnh chết người. Cũng tại đây, Anna Fedorova - người dẫn đầu đoàn khoa học - phát hiện ra nhiều bí mật được giấu kín phía dưới khu nghiên cứu.

Bóng đè

Khởi chiếu: 24/12

Quốc gia: Việt Nam

Teaser phim "Bóng đè" Teaser phim "Bóng đè". Video: CGV

Phim thuộc thể loại tâm lý - kinh dị, xoay quanh hội chứng bóng đè (cảm giác tê liệt toàn thân khi ngủ dù đầu óc vẫn tỉnh táo). Kịch bản được lấy cảm hứng từ chuyện có thật của anh lúc nhỏ. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Văn Kiệt - người từng tạo nên "cơn sốt phòng vé Hai Phượng.

Rừng thế mạng

Khởi chiếu: 31/12

Quốc gia: Việt Nam

Trailer "Rừng thế mạng" Trailer "Rừng thế mạng". Video: Galaxy

Rừng thế mạng xoay quanh nhân vật Kiên - một phượt thủ lạc đoàn, mắc kẹt trong cánh rừng ở Tà Năng - Phan Dũng (thuộc ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận). Anh phải tìm mọi cách để sinh tồn, tìm đường quay về khi bị thương ở chân. Phim thuộc thể loại tâm lý, quy tụ nghệ sĩ Hữu Châu, Thùy Anh, Thùy Dương, Hữu Châu và Kiều Trinh.

Đạt Phan