'Trolls World Tour': Thế giới âm nhạc của quỷ lùn

Sáu vương quốc của loài quỷ lùn vốn hòa thuận và yên bình, cho đến khi vương quốc nhạc Rock mở cuộc tấn công.

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Nối tiếp thành công của phần phim đầu tiên Trolls (2016), hãng Dreamworks mở rộng câu chuyện về những chú quỷ lùn tinh nghịch. Thế giới loài troll từ thuở hồng hoang chia thành sáu vương quốc, đại diện cho sáu thể loại âm nhạc gồm: pop, nhạc đồng quê, funk, techno, nhạc cổ điển và rock. Cho đến khi Nữ hoàng nhạc Rock Barb (Rachel Bloom lồng tiếng) tiến hành xâm lược các vương quốc còn lại nhằm thống nhất loài troll. Đối mặt với hiểm họa chung, Nữ hoàng nhạc Pop Poppy (Anna Kendrick) cùng Branch (Justin Timberlake) và nhóm bạn quyết định lên đường giải cứu âm nhạc. Hành trình giúp các troll trưởng thành, học cách lắng nghe nhau và thấu hiểu thế giới.

Trailer Trolls World Tour Trailer phim.

Về hình ảnh, thế giới quỷ lùn của hãng Dreamworks không mang đến các sinh vật xấu xí và hay bày trò quái ác như trong thần thoại Bắc Âu. Chúng là những cô nàng, chàng trai đầy màu sắc, tính cách vui nhộn và yêu âm nhạc. Tạo hình các quỷ lùn thuộc mỗi dòng nhạc mang nét đặc trưng với thể loại nhạc, làm bật lên cá tính. Công chúa Poppy có màu hồng và khuôn mặt vui tươi, tính cách lạc quan, đại diện cho dòng nhạc Pop. Đối với nhạc điện tử, hình tượng King Trollex cùng các cư dân của vương quốc Techno Troll được nhuộm sắc phản quang với nhiều chi tiết đồ họa. Với Barb, tạo hình của cô mang nét đặc trưng của Rocker với sắc đỏ đen chủ đạo, thể hiện cá tính nóng nảy, quyết liệt.

Thuộc thể loại jukebox musical (phim âm nhạc sử dụng ca khúc có sẵn), Trolls World Tour có nhiều màn cover các bài hát nổi tiếng. Khác với phần trước - chỉ sử dụng các ca khúc pop, phim mới lồng các bài hát đình đám thuộc nhiều thể loại, do nhà soạn nhạc Theodore Shapiro làm tổng đạo diễn. Phân đoạn Barb giới thiệu kế hoạch thống trị của cô với vua Trollex sử dụng Rock You Like a Hurricane - "signature song" (ca khúc đặc trưng) của dòng heavy metal, nằm trong album thứ hai của ban nhạc Đức Scorpions phát hành năm 1984. Ngoài dòng nhạc Rock, sự xuất hiện ca khúc Kpop Russian Roulette của Red Velvet là nét đột phá, tạo sự khác biệt so với những phim âm nhạc gần đây của Hollywood.

Câu chuyện của phần hai xoay quanh sự đa dạng các dòng nhạc. Ảnh: Universal.

Tập trung nhiều giọng lồng tiếng nổi tiếng góp phần tạo thêm sức hút cho tác phẩm. Huyền thoại heavy metal Ozzy Osbourne đóng vai Vua Thrash của tộc Rock, huyền thoại âm nhạc Gustavo Dudamel sắm vai Trollzart của tộc Cổ điển, hay giọng ca nội lực Mary J. Blige trong vai Nữ hoàng của tộc Funk, Kelly Clarkson đóng bà trùm của tộc Country.

Các tín đồ của pop culture (văn hóa giải trí) Mỹ) dễ nhận thấy câu chuyện của các quốc gia trolls trong phim khá giống nội dung loạt phim hoạt hình ăn khách Avatar: The Last Airbender do đài Nickelodeon, chỉ thay các nguyên tố thiên nhiên thành âm nhạc. Đây là chi tiết "easter eggs" dành cho fan phim hoạt hình, nhằm gợi nhắc hãng Dreamworks và đài Nickelodeon ở chung mái nhà là tập đoàn thương mại NBCUniversal. Ngoài đối tượng khán giả chính là thiếu nhi, Trolls World Tour còn phù hợp với khán giả trưởng thành nhờ thông điệp - sự tôn trọng khác biệt của vạn vật.

Dù Covid-19, Trolls World Tour vẫn được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phim chiếu giới hạn tại những quốc gia không vướng lệnh phong tỏa, đồng thời ra mắt trên các dịch vụ streaming, DVD. Nhận thấy tiềm năng của hình thức phát hành phim mới, giám đốc NBCUniversal Jeff Shell dự kiến áp dụng cùng lúc hai hình thức chiếu rạp và "home media" (xem tại nhà) cho những sản phẩm sau.

Phúc Nguyễn