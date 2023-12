Loạt ôtô ra mắt khách Việt tháng cuối năm 2023

Tháng cuối cùng của năm 2023 chào đón nhiều mẫu xe, từ phổ thông cỡ nhỏ đến SUV lớn hạng sang.

Thị trường ôtô Việt Nam sôi động tháng cuối 2023 với nhiều mẫu xe mới ra mắt. Trong đó có một số mẫu lần đầu ra mắt người tiêu dùng Việt, như Hyundai Venue, Haima 7X, Haima 7X-E, Lynk & Co 09, Volkswagen Viloran. Ngoài ra, một số hãng còn bổ sung thêm phiên bản, như Mazda CX-3, Jeep Grand Cherokee L. Dưới đây là danh sách những mẫu xe mới ra mắt trong tháng 12.

Hyundai Venue - tân binh xe gầm cao cỡ nhỏ

Hyundai Venue ra mắt thị trường Việt Nam ngày 16/12/2023. Ảnh: Lương Dũng

Venue - tân binh xe gầm cao cỡ nhỏ lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam. Venue lắp ráp trong nước bởi Hyundai Thành Công. Mẫu xe cỡ A của Hàn Quốc bán ra hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 539 triệu và Đặc biệt giá 579 triệu đồng. Venue cạnh tranh với Kia Sonet giá 519-574 triệu và Toyota Raize giá 552 triệu đồng.

Venua trang bị nhiều tính năng, lắp động cơ 1.0 tăng áp, công suất 120 mã lực, hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Mazda CX-3 thêm bản giá rẻ

Mazda CX-3 bản AT giá rẻ. Ảnh: Mazda

Trường Hải (Thaco) bổ sung thêm bản giá rẻ 1.5 AT vào dòng sản phẩm CX-3. Mẫu xe gầm cao cỡ B của Mazda có giá 524 triệu đồng, bên cạnh các bản 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury, 1.5 Premium. Trong phân khúc, CX-3 giá 524-644 triệu đồng và MG ZS giá 538-638 triệu đồng là hai mẫu xe dễ tiếp cận nhất.

Là bản giá rẻ nên CX-3 trang bị cơ bản như đèn pha, đèn hậu đều dạng halogen. Đèn pha không có tính năng bật/tắt tự động. Ghế bọc nỉ, điều hòa chỉnh cơ, 2 túi khí.

Haima 7X và 7X-E - MPV Trung Quốc

Haima 7X lắp động cơ xăng 1.6 công suất 180 mã lực, giá 865 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh MPV cỡ trung Haima 7X và 7X-E chào thị trường Việt Nam. 7X là phiên bản máy xăng, trong khi 7X-E là bản chạy điện. Ở bản máy xăng 7X, Haima định vị cạnh tranh Toyota Innova, Hyundai Custin. Trong khi bản chạy điện 7X-E chưa có đối thủ.

MPV chạy điện Haima 7X-E giá từ 1,111-1,23 tỷ đồng. Ảnh: Lương Dũng

Haima 7X có một phiên bản, giá 865 triệu đồng. Mẫu chạy điện 7X-E có hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn giá 1,111 tỷ và Cao cấp giá 1,23 tỷ đồng.

Đối thủ của Haima X7 là Toyota Innova Cross giá từ 810-990 triệu, Hyundai Custin giá từ 850-999 triệu đồng.

Lynk & Co 09 - SUV hybrid

SUV hybrid Lynk & Co 09 giá gần 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Lynk&Co

Lynk & Co lần đầu giới thiệu mẫu SUV đầu bảng của hãng tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV hybrid mang tên 09. Xe trang bị động cơ xăng 2.0, kết hợp môtơ điện, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kèm pin 48V. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động AWD. Xe trang bị nhiều công nghệ cùng tính năng an toàn.

Mẫu SUV 09 bán ra một phiên bản, giá 2,199 tỷ đồng. Lynk & Co định vị 09 là dòng SUV hạng sang. Nếu so với xe sang, có thể thấy giá này thấp hơn những Volvo XC60, Mercedes GLC. Nhưng kích thước xe ngang với Volvo XC90 hay Mercedes GLE. Nếu so với phân khúc phổ thông, 09 cũng ngang ngửa về kích thước với Hyundai Palisade (1,459-1,589 tỷ) và Ford Explorer (2,399 tỷ), nhưng giá 09 đắt hơn.

Jeep Grand Cherokee L bản đặc biệt

Mẫu SUV thương hiệu Mỹ Jeep Grand Cherokee L. Ảnh: Thành Nhạn

Nhân kỷ niệm 3 năm hoạt động tại Việt Nam, nhà phân phối Jeep ra mắt bản đặc biệt Summit Reserved Black Package của dòng Grand Cherokee L nhập khẩu Mỹ. Đây là bản cao cấp nhất của dòng SUV này và có giá bán 6,988 tỷ đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 100 triệu đồng.

Grand Cherokee L là dòng SUV lớn và đắt nhất của hãng Jeep tại Việt Nam. Mẫu xe này chỉ phân phối cho khách Việt bản trục cơ sở dài L với chiều dài tổng thể khoảng hơn 5,2 m.

Tại Việt Nam, Jeep Grand Cherokee L chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Kích thước, giá bán và trang bị của mẫu SUV thương hiệu Jeep vươn đến tầm các mẫu xe sang như BMW X7 giá 6,299-7,399 tỷ đồng hay Mercedes GLS giá 5,249 tỷ đồng.

Volkswagen Viloran - MPV 'cận sang'

MPV Volkswagen Viloran giá cao nhất gần 2,2 tỷ đồng. Ảnh: Thành Nhạn

Viloran nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc. Xe có hai phiên bản, gồm Premium giá 1,989 tỷ đồng và Luxury 2,188 tỷ đồng. Viloran là mẫu xe thay thế cho Sharan từng xuất hiện tại Việt Nam hồi 2016 nhưng không thành công. Tạo hình Viloran thuần MPV như Mercedes V-class, thay vì hơi hướng SUV như Carnival.

Mẫu MPV của Volkswagen trang bị hàng ghế thứ hai kiểu thương gia với nhiều tính năng, như sưởi, làm mát, massage, bơm hơi tựa lưng, gập 90 độ kết hợp với bệ đỡ chân tạo thành giường.

Tại Việt Nam, Volkswagen định vị Viloran là một lựa chọn cao cấp hơn Kia Carnival (1,219-1,839 tỷ đồng) và nằm dưới mẫu xe sang Mercedes V-class (2,845-3,445 tỷ đồng).

