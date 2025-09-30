Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Các mẫu Suzuki Fronx, BYD Seal 5, Lynk & Co 08, Volkswagen Golf, Mercedes E-class sẽ hâm nóng thị trường Việt trong quý cuối 2025.

Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị bước vào chặng nước rút của mùa bán hàng 2025. Trong một năm không diễn ra triển lãm ôtô thường niên, nhiều hãng sẽ ra mắt riêng lẻ các mẫu xe chiến lược. Dưới đây là các sản phẩm diện kiến khách Việt trong tháng 10 tới.

Suzuki Fronx

Tương tự Toyota, Mitsubishi, Toyota hay Ford, 2025 đánh dấu quãng thời gian 30 năm Suzuki hiện diện tại Việt Nam. Trong sự kiện vào 17/10 tới ở TP HCM, hãng sẽ giới thiệu mẫu crossover cỡ A+ nhập từ Indonesia - Fronx.

Fronx bản GLX tại Indonesia. Ảnh: Thành Nhạn

Suzuki Fronx được hãng kỳ vọng san sẻ nhiệm vụ doanh số cùng mẫu MPV cỡ nhỏ - XL7. Xe có thiết kế trẻ, nhiều đường nét bay bổng, khác kiểu thực dụng và có phần bảo thủ trên các mẫu xe Suzuki đang bán ở Việt Nam.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu phiên bản Fronx phân phối cho khách Việt. Ở Indonesia, các bản cao nhất sở hữu ngoại thất hai tông màu, hệ thống hỗ trợ lái ADAS khá phong phú. Trên các bản cao, xe có kiểm soát hành trình thích ứng, màn hình HUD, lẫy chuyển số sau vô-lăng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ.

Suzuki Fronx có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là loại 1.5 mild-hybrid, công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Lựa chọn khác là máy 1.5 thông thường, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Hộp số đi kèm loại tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

BYD Seal 5

Sau Sealion 6, hãng xe Trung Quốc sẽ phân phối thêm một dòng hybrid sạc ngoài (PHEV) có tên gọi Seal 5. Khác các sản phẩm trước đây chủ yếu nhập Trung Quốc, BYD Seal 5 nhập Thái Lan.

Bản Premium của Seal 5 tại Thái Lan. Ảnh: ThaiAutonews

Thiết kế tổng thể bên ngoài của Seal 5 như một bản thu nhỏ của đàn anh Seal. Khoang lái khá hiện đại với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 10,1 inch, đồng hồ tốc độ LCD 8,8 inch. Cần số điện tử, điều khiển dạng núm xoay.

Dẫn động chính cho BYD Seal 5 là động cơ xăng 1,5 lít cùng môtơ ở cầu trước, cho công suất 217 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Bộ pin dung lượng 13,08 kWh cho tầm hoạt động thuần điện 80 km ở bản Standard. Pin 18 kWh cho quãng lăn bánh 120 km thuần điện ở bản Premium.

Theo BYD, Seal 5 hybrid tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km.

Lynk & Co 08

Sự góp mặt của Lynk & Co 08 nâng đội hình xe gầm cao của hãng Trung Quốc lên 4 sản phẩm. 08 định vị ở phân khúc crossover cỡ D, nơi có các đối thủ như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Skoda Kodiaq.

Mẫu xe Lynk & Co có thiết kế ngoại thất lạ, hiếm gặp ở phân khúc cỡ D tại Việt Nam. Đầu xe với các đường bo tròn, kín theo phong cách xe điện. Ngược lại, phía đuôi xe lại khá góc cạnh.

Tạo hình của Lynk & Co 08. Ảnh: Lynk & Co

Khoang lái 08 theo hơi hướng xe điện khi tiết giảm các nút bấm cơ, màn hình trung tâm cỡ lớn là nơi điều chỉnh hầu hết các chức năng trên xe. Khác nhiều đối thủ có cấu hình 7 chỗ, Lynk & Co 08 chỉ có 5 chỗ.

Tại Trung Quốc, tất cả phiên bản 08 đều là loại hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy xăng tăng áp 1.5 và một hoặc hai môtơ. Các bản thấp, dẫn động cầu trước có tổng công suất kết hợp khoảng 245 mã lực, mô-men xoắn 545 Nm. Những bản cao có hai môtơ chia đều cho hai trục trước sau, công suất tổng là 593 mã lực, mô-men xoắn 905 Nm, theo Carnewschina.

Pin cung cấp cho Lynk & Co 08 gồm hai loại, một có dung lượng 21,2 kWh, cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 102 km (tiêu chuẩn WLTC). Loại khác dung lượng 39,6 kWh, tầm hoạt động 185 km.

Volkswagen Golf

Nhà phân phối thương hiệu Volkswagen sẽ ra mắt mẫu hatchback hiệu năng cao - Golf nhập khẩu từ Đức. Hãng đã mở đặt cọc từ tháng trước và thông báo giá cho 6 phiên bản, khởi điểm 798 triệu đến cao nhất 1,898 tỷ đồng.

Bản GTI của Golf tại châu Âu. Ảnh: Volkswagen

Sau những Beetle, Scirocco rời đi, Volkswagen Golf đem sắc màu trẻ trung, năng động kiểu châu Âu trở lại thị trường Việt. Hãng Đức định vị ba bản thấp với máy 1.5 tăng áp hướng đến khách gia đình, giá dưới một tỷ. Trong khi các bản 2.0 với hiệu suất động cơ lớn dành cho những tay lái mê tốc độ.

Các bản 1.5 có công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Hai bản GTI của Golf lắp máy tăng áp 2.0 với công suất 242 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Mạnh nhất là bản R sức mạnh 315 mã lực, mô-men xoắn cực đại 420 Nm.

Tại Đức, thử nghiệm tăng tốc 0-100 km/h của Volkswagen trên Golf R là 4,6 giây. Bản này dẫn động 4 bánh toàn thời gian (4Motion), trong khi các bản còn lại dẫn động cầu trước. Tất cả các phiên bản bán ở Việt Nam đều đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mercedes E-class

4 tháng sau khi đối thủ BMW Series 5 thế hệ mới được Thaco trình làng, thế hệ thứ 6 của Mercedes E-class sẽ ra mắt. Xe tiếp tục lắp ráp trong nước và dự kiến bán ra ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

Bản E 300 AMG tại châu Âu. Ảnh: Mercedes

E-class 2025 thay đổi toàn diện thiết kế từ trong ra ngoài. Kiểu dáng nuột nà phong cách unisex vẫn vậy. Mặt ca-lăng, đèn pha có nhận diện mới, bóng bẩy hơn trước. Riêng đèn hậu với họa tiết mới hình ngôi sao, lấy cảm hứng từ logo hãng.

Ở nội thất, Mercedes E-class thế hệ mới là sự hòa trộn của EQS và S-class. Bản cao nhất E 300 AMG có màn hình MBUX tràn viền, gồm ba màn hình nối liền từ trái qua phải.

Trên thị trường quốc tế, E-class mới có hai tùy chọn hệ truyền động, gồm hybrid nhẹ (MHEV) hoặc plug-in hybrid (PHEV). Các mẫu MHEV bắt đầu với bản E 200 dẫn động cầu sau. Những bản này lắp máy xăng 2.0 công suất 201 mã lực, kết hợp môtơ điện công suất 23 mã lực. Mô-men xoắn ở mức 320 Nm.

Các bản PHEV của E-class mới có thể di chuyển quãng đường 107-120 km chỉ với môtơ điện. Cung cấp năng lượng cho môtơ mạnh 129 mã lực là bộ pin dung lượng 25,4 kWh. Động cơ đốt trong dẫn động chính cho xe loại xăng dung tích 2 lít, công suất 204 mã lực.

Tất cả các phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Cấu hình dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Phạm Trung