Loạt cựu thẩm phán, kiểm sát viên 'chạy án' bị đề nghị 2-10 năm tù

Hà NộiVKS đánh giá 20 vụ nhận hối lộ liên quan các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư đã ảnh hưởng sự công bằng, xói mòn niềm tin nhân dân, cần nghiêm trị.

Chiều 16/12, bản luận tội được đại diện VKSND Hà Nội công bố sau hơn một ngày xét xử.

28 bị cáo đang bị truy tố trong 3 nhóm tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi địa bàn rộng, thực hiện tội phạm nhiều lần với tổng số tiền lớn.

Trong số các bị cáo có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 cựu chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự và người nhà.

Ông Phạm Việt Cường (giữa), cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận hối lộ để can thiệp 5 vụ án. Ảnh: Danh Lam

Trong số này, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị cao nhất là 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ, do "góp mặt" trong 5 vụ chạy án, với tổng tiền đã nhận 970 triệu đồng.

Cùng tội danh, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và Nguyễn Tấn Đức, cựu Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Đăk Lăk cùng bị đề nghị 3-4 năm tù; ông Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lăk 24-30 tháng.

Người bị đề nghị án cao thứ 2 là đồng nghiệp của ông Cường - bà Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) mức 6-7 năm tù về tội Môi giới hối lộ.

Bà Nga bị cáo buộc là môi giới năng nổ nhất trong toàn vụ, với việc môi giới 15 vụ, trót lọt 10 vụ, tổng số tiền nhằm hưởng lợi tới 8,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bà Nga nâng giá hoặc chủ động cắt xén lại tiền, hưởng riêng 30-330 triệu đồng mỗi vụ.

Bị truy tố 2 tội danh, ông Lê Phước Thạnh, cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ; 5-6 năm tội Môi giới hối lộ, tổng hợp 8-10 năm.

Nguyễn Ngọc Anh, luật sư, cũng bị truy tố hai tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, với mức án đề nghị 3-4 năm tù cho mỗi tội, tổng hợp 6-8 năm.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

VKS đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường và tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức. Tham nhũng, tiêu cực xảy ra ngay trong cơ quan tư pháp còn làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không có vùng cấm; dù bất kỳ ai, ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý.

Theo VKS, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có hiểu biết pháp luật; thậm chí nhiều người là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật nhưng vì động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, VKS đề nghị khi quyết định hình phạt, HĐXX xem xét áp dụng mức án cao nhất với nhóm nhận hối lộ; tiếp đến là nhóm môi giới hối lộ và đưa hối lộ.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tổng số tiền nhận hối lộ, môi giới hối lộ và đưa hối lộ, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS cho rằng mức án đề nghị là đủ khoan hồng, răn đe và giáo dục. Trong đó, có 5 bị cáo được đề nghị án treo, thời hạn 9-18 tháng; một người được đề nghị bằng thời gian tạm giam; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 đến 8 năm tù.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Danh Lam

Trong hai ngày xét hỏi, trừ ông Phạm Tấn Hoàng không thừa nhận số tiền bị cáo buộc, khẳng định làm đúng luật, xử đúng người đúng tội, không bị ai nhờ vả tác động, các bị cáo còn lại đều nhận tội.

Ông Cường nói nhận tiền hối lộ đều đưa cấp trên, khi không được đồng ý đều đã trả lại tiền cho người nhờ. Ông nhận sai song xin xem xét áp dụng chế định "phạm tội chưa đạt" trong những vụ việc đã trả lại tiền.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam