Cựu phó chánh án khai lý do hai lần phải trả lại tiền nhận chạy án

Hà NộiCựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường khai liên quan 5 vụ "chạy án" song phải trả lại tiền 2 vụ vì cấp trên không đồng ý chủ trương.

Ông Phạm Việt Cường là một trong 10 nguyên lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án đang bị TAND Hà Nội xét xử trong chuỗi 20 vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Ông Cường bị cáo buộc trực tiếp nhận hoặc qua môi giới, nhận 970 triệu đồng để can thiệp vào 5 vụ án cả hình sự và dân sự, đưa ra các phán quyết có lợi cho phía đưa tiền. Trong số này, 2 vụ án "lo lót" bất thành khiến ông Cường đã cầm tiền của đương sự vẫn phải trả lại.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường (giữa). Ảnh: Danh Lam

Vụ án đầu tiên liên quan vụ án chia tài sản của nguyên đơn Nguyễn Thị Thu Hà. Được tòa sơ thẩm cấp quận xử thắng kiện, nhưng khi thấy bị đơn kháng cáo, Hà chủ động đi lo lót.

Tháng 9/2022, Hà đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đưa ông Cường 100 triệu đồng nhờ giúp giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ông Cường hứa xem xét, giúp đỡ.

Khi bị tòa phúc thẩm tuyên thua kiện, Hà gửi đơn đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xin hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm theo hướng có lợi cho mình. Hà gặp ông Cường, đưa thêm 300 triệu đồng.

Ngày 5/4/2023, tại phòng làm việc ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ông Cường đã trả lại cho Hà 400 triệu đồng với lý do đã báo cáo người có thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhưng không được đồng ý.

Hai ngày sau, tại phiên giám đốc thẩm, tòa giữ nguyên bản án phúc thẩm, tức tuyên Hà thua kiện.

Hà có đơn tố cáo khiến ông Cường phải đưa thêm 400 triệu đồng. Hà sau đó xin rút đơn.

Hiện ông Cường bị truy tố tội Nhận hối lộ, còn Hà về tội Đưa hối lộ.

Trình bày tại tòa, Hà thừa nhận cáo buộc, nói quen ông Cường qua mối quan hệ xã hội và nghĩ đang nhờ "việc đúng", khi được giúp thì cảm ơn mà không biết đó là hành vi phạm pháp.

Hà xác nhận ông Cường không giúp được nên chủ động trả lại 400 triệu đồng trước phiên xét xử.

Về 400 triệu ông Cường đưa thêm, Hà giải thích là tiền vợ chồng ông cho vay, vì thấy thua kiện, đang trong cảnh túng quẫn.

"Có thật là cho vay không?", chủ tọa truy hỏi và đề nghị vợ ông Cường đối chất.

Vợ ông Cường khai có tự tay đưa cho Hà vay vài trăm triệu, còn ông cho vay bao nhiêu nữa thì không rõ.

"Sao lạ thế, cho vay mà không nhớ được cho vay bao tiền?", tòa hỏi, nhưng vợ ông Cường vẫn nói "không nhớ".

Nhận thức về việc "chạy án", Hà nói đã biết sai, đồng thời "xin lỗi anh Cường và gia đình anh". Hà nói vì không hiểu biết pháp luật mới tố cáo nhưng sau đó rút đơn không kịp.

Ông Cường xác nhận việc vay nợ giữa vợ chồng mình và Hà, giải thích do "chỗ đi lại thân thiết, chơi lâu thấy vợ chồng Hà thật thà, hiền lành, lại vừa thua kiện mất hết tài sản" nên cho vay, khi nào có thì trả, không viết giấy tờ.

Thẩm phán "chạy án" cho vợ

Vụ "chạy án" bất thành thứ hai của ông Cường, cũng là vụ việc hy hữu nhất chuỗi 20 vụ đưa nhận hối lộ, khi người lo lót không phải đương sự, bị cáo hay người nhà của họ mà là thẩm phán.

Cáo trạng xác định, tháng 3/2023, sau khi nữ thẩm phán Đoàn Thị Thanh Hà của TAND Pleiku, tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm một vụ án dân sự, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ. Người thua kiện khi này cũng có đơn xin giám đốc thẩm, giữ nguyên án sơ thẩm.

Do không muốn việc bị hủy án làm ảnh hưởng đến tiến trình bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán với bà Hà, chồng bà Hà là ông Nguyễn Xuân Hưng, khi đó là Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, đã nhờ bị cáo Trịnh Ninh Bình là Trưởng phòng thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tìm người giúp đỡ.

Ông Bình sau đó móc nối qua người môi giới thứ hai là bà Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng phòng thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Khi ông Hưng chuyển khoản 320 triệu đồng, ông Bình bớt lại 70 triệu, chuyển cho bà Nga 250 triệu đồng. Bà Nga tiếp tục bớt lại 150 triệu đồng, chuyển cho ông Cường 100 triệu đồng. Tức qua 2 tầng môi giới, số tiền 320 triệu đồng đến tay thẩm phán Cường chỉ còn 100 triệu.

Ông Cường sau đó ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án trên theo hướng giữ nguyên bản án sơ thẩm mà thẩm phán Hà đã tuyên. Song cuối cùng, HĐXX giám đốc thẩm lại tuyên theo hướng hủy án phúc thẩm để xử lại, tức kết quả không như mong muốn của vợ chồng ông Hưng.

Do đó, vài ngày sau, ông Cường trả lại 50 triệu đồng cho bà Nga.

Trả lời về việc trả tiền, ông Cường nói khi được bà Nga nhờ đã nghiên cứu hồ sơ, nhận thấy có căn cứ để nhận lời giúp nên báo cáo chánh án và được đồng ý.

"Quá trình nhờ, cô Nga cũng bảo gia đình cám ơn, đưa cho tôi 100 triệu. Nhận xong, sang tôi đưa cấp trên 50 triệu và giữ 50 triệu" ông Cường nói. Nhưng sau đó, khi thành lập HĐXX giám đốc thẩm đã không thuận theo hướng giữ nguyên án sơ thẩm mà muốn hủy án phúc thẩm để phúc thẩm lại.

"Tôi thấy không đúng với nội dung người ta nhờ mình nên gọi Nga lên trả lại 50 triệu đồng phần của tôi, còn cô Nga xử lý cái phần của HĐXX thế nào tôi không biết", ông Cường nói tại phiên tòa.

Trong khi đó, thẩm phán Hưng khai "chạy án" cho vợ đơn giản vì lo "bị sửa án nhiều quá sẽ không được bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán".

"Thấy vợ buồn, trầm cảm về cái việc đấy thì mình cũng nghĩ ra phải đi nhờ vả để vợ vui, chứ không phải có ai tác động gì. Tôi tự bỏ tiền ra đi nhờ vả", ông Hưng khai.

Hiện, ông Hưng bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Vợ ông không bị xử lý.

Ngoài hai vụ chạy án bất thành, ông Cường cũng bị cáo buộc đã nhận lời giúp lo lót trong một vụ kiện kinh doanh khác, cũng do bà Nga "dắt mối" nhưng chưa kịp nhận tiền.

Hai vụ nhận hối lộ trót lọt của ông Cường là án hình sự, liên quan 3 mẹ con trong một gia đình. Người mẹ bị xét xử về tội Đánh bạc, "chạy án" treo với giá 300 triệu đồng, còn hai con trai bị xét xử tội Giết người, xin giảm mỗi người 2 năm tù với tổng tiền 220 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Danh Lam

Cả hai vụ chạy chọt này đều được thực hiện qua người môi giới là cấp dưới của ông Cường tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng - bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp.

Trong cả hai vụ, dù bên bị cáo đưa hối lộ tổng 520 triệu đồng nhưng Phương giữ lại riêng tới 280 triệu đồng. Ông Cường được đưa 240 triệu đồng.

Nhìn lại 5 vụ nhận hối lộ, ông Cường nói làm trong lĩnh vực pháp luật nên biết hành vi của mình đã đủ cấu thành tội phạm, nhưng xin HĐXX áp dụng chế định "phạm tội chưa đạt" trong những vụ việc đã trả lại tiền.

"Khi tôi báo cáo, lãnh đạo đồng ý, tôi mới dám nhận. Nhưng nhận xong lãnh đạo lại không đồng ý. Theo nguyên tắc không giúp được thì phải trả lại tiền cho người ta. Tôi đã trả trước khi xét xử các vụ án đó", cựu Phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nói.

Về số tiền được hưởng lợi, ông Cường cho rằng thực tế chỉ cầm 220 triệu, "còn lại đưa lãnh đạo" nhưng do không chứng minh được nên "chịu cả". Ông xin khắc phục toàn bộ.

Đối với hành vi của lãnh đạo, thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và những người liên quan khác chưa được làm rõ, VKSND Tối cao đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục xử lý.

Phiên tòa hôm nay tiếp tục làm việc.

Thanh Lam