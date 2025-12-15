Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng phủ nhận xử thiên vị

Hà NộiPhủ nhận lời khai của cấp dưới về việc đưa 80 triệu đồng nhờ xét xử thiên vị cho người thân, cựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng một mực không nhận tội, nói "không nhận tiền".

Chiều 15/12, TAND Hà Nội bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong chuỗi 20 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan loạt cựu thẩm phán, cán bộ tòa án, kiểm sát viên và luật sư.

Trong đó, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 220 triệu đồng trong hai vụ án riêng biệt. Cụ thể: nhận 140 triệu đồng để giảm 18 tháng tù cho bị cáo trong vụ án giết người, và nhận 80 triệu đồng để ra quyết định xét xử giám đốc thẩm một vụ kiện dân sự.

Trong giai đoạn truy tố, ông Hoàng chỉ thừa nhận hành vi trong vụ đầu tiên. Tại tòa hôm nay, cựu phó chánh án tiếp tục phủ nhận số tiền 80 triệu đồng trong vụ án thứ hai.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tại tòa. Ảnh: Danh Lam

VKS xác định, hành vi nhận hối lộ của ông Hoàng bắt nguồn từ vụ kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc được TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm hồi tháng 7/2023. Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Sau đó, bị đơn làm đơn đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án nêu trên.

Khoảng tháng 11/2023, bị đơn lên kế hoạch nhờ người có thẩm quyền can thiệp, tìm đến bị cáo Bùi Thị Phương, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Phương gọi điện nhờ Nguyễn Thị Nga, khi đó là Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Bà Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng.

Theo cáo buộc của VKS, sau khi nhận tiền, bà Nga đưa 80 triệu đồng cho ông Hoàng, khi đó được phân công làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, để nhờ xét xử theo yêu cầu của bị đơn.

Tháng 1/2024, phiên giám đốc thẩm do ông Hoàng làm chủ tọa đã tuyên bản án đúng như mong muốn của người đưa tiền, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Cựu phó chánh án: Tôi chỉ xử theo luật

Khai tại tòa hôm nay, những người liên quan trong vụ "chạy án" này đều thừa nhận nội dung cáo trạng, trừ ông Hoàng.

Bà Phương, được xác định là đầu mối đầu tiên trong vụ việc, cho biết bị đơn trong vụ kiện là người đang nhận thầu xây dựng nhà cho mình. Người này tâm sự đang vướng một vụ kiện đất đai và nhờ Phương tìm ai đó có thể giúp đỡ.

Theo lời khai, bà Phương nhớ ra có bạn học là Nga nên gọi điện nhờ. Bà Nga "báo giá" 135 triệu đồng. Bà Phương thông tin lại cho bị đơn và được chuyển đủ số tiền này, song chỉ giao 130 triệu đồng, giữ lại 5 triệu đồng hưởng lợi.

Sau khi công việc hoàn tất, bên nhờ vả tiếp tục chuyển khoản thêm 10 triệu đồng để cảm ơn riêng bà Phương. Bà Phương khai không đòi hỏi khoản tiền này.

Tại phiên tòa, bị đơn trong vụ kiện xác nhận sự việc, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Phương và cho biết không có yêu cầu đòi lại tiền vì "tự nguyện đưa chị Phương".

Bà Nga, được xác định là mắt xích môi giới thứ hai, cũng thừa nhận đã nhận 130 triệu đồng từ bà Phương, sau đó đưa cho thẩm phán Hoàng 80 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (phải). Ảnh: Danh Lam

Về cách thức thỏa thuận, bà Nga khai ban đầu nhắn tin qua Zalo cho ông Hoàng với nội dung: "Trường hợp này là bạn em nó nhờ, anh nghiên cứu xem có căn cứ không". Theo lời khai, ông Hoàng trả lời "để nghiên cứu", vài ngày sau phản hồi đã nghiên cứu xong, thấy có căn cứ để xử giám đốc thẩm nên đồng ý giúp.

Về việc đưa tiền, bà Nga cho biết không trao đổi nội dung này qua tin nhắn hay điện thoại, mà trực tiếp sang phòng làm việc của ông Hoàng để nói chuyện.

Đối chất ngay sau đó, ông Hoàng trình bày do tuổi cao, đau đầu gối nên xin tì hai tay vào bục xét hỏi cho đỡ mỏi, rồi khẳng định "lời khai của bị cáo Nga hoàn toàn không đúng". Ông trình bày về trình tự xem xét một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, song bị chủ tọa ngắt lời và đề nghị trả lời đúng trọng tâm.

Ông Hoàng một lần nữa khẳng định không nhận được bất cứ lời nhờ vả nào của Nga về vụ kiện này.

Chủ tọa truy vấn: "Vậy vì sao trong điện thoại của Nga có tin nhắn về việc thụ lý, kháng nghị giám đốc thẩm gửi cho bị cáo?". Ông Hoàng trả lời: "Nga là đồng nghiệp, việc gửi tin nhắn là quyền của Nga. Thực sự tôi không quan tâm, không bận tâm, cũng không trả lời gì, nói chung không lưu tâm đến chuyện nhờ vả".

HĐXX tiếp tục làm rõ khoản tiền 80 triệu đồng mà bà Nga khai đã trực tiếp mang sang phòng làm việc của ông Hoàng để "cảm ơn", do cùng cơ quan nên không có người chứng kiến, không có chứng cứ. Ông Hoàng tiếp tục phủ nhận.

Trình bày trước tòa, cựu phó chánh án cho biết không biết Phương là ai, cũng không biết số điện thoại nào đã nhắn tin. "Tôi xét xử theo pháp luật. Sau đó, khi hai bên có khiếu nại, VKSND Tối cao đã rút toàn bộ hồ sơ vụ án về kiểm tra và xác định tôi xử đúng, không có kháng nghị", ông nói.

HĐXX sau đó đặt câu hỏi với bà Nga: "Bị cáo Nga khai có đưa tiền nhưng không có căn cứ, còn bị cáo Hoàng khẳng định không nhận. Vậy căn cứ nào để tòa xác định bị cáo Nga đã đưa 80 triệu đồng cho bị cáo Hoàng?".

Đáp lại, bà Nga cho rằng kết quả vụ án đúng như người nhờ vả mong muốn, ngoài ra không có chứng cứ nào khác.

Tại cáo trạng, VKS cho rằng dù ông Hoàng không nhận tội, nhưng căn cứ lời khai và nội dung tin nhắn trao đổi giữa hai bị cáo Nga và Phương, nội dung tin nhắn Nga và ông Hoàng và các tài liệu, chứng cứ khác, đủ căn cứ xác định ông Hoàng đã nhận hối lộ 80 triệu đồng.

Trong chuỗi vụ án này, bà Nga đang bị cáo buộc làm trung gian "chạy án", nhận 6,8 tỷ đồng trong 10 vụ, lo lót nhằm vụ án được xét xử theo hướng có lợi cho người chi tiền.

Tòa án đang tiếp tục xét hỏi 19 vụ đưa, nhận và môi giới hối lộ còn lại trong vụ án.

Trong 28 người bị xét xử tại phiên tòa hôm nay, có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 kiểm sát viên và nhân viên ngành kiểm sát; 2 chấp hành viên, cán bộ Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật; cùng 9 bị cáo, đương sự trong các vụ án liên quan.

Theo đánh giá của VKSND Tối cao, các sai phạm diễn ra trong thời gian dài, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, với phạm vi rộng, được thực hiện nhiều lần, tổng số tiền liên quan hơn 11,4 tỷ đồng.

Thanh Lam