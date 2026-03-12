Loạt bể dầu Bahrain bị tấn công tên lửa

Bahrain cho biết nhiều bể chứa dầu tại một cơ sở ở miền bắc nước này trúng tên lửa Iran, khuyến cáo người dân nên ở nhà.

Bộ Nội vụ Bahrain ngày 12/3 thông báo cơ sở dầu mỏ ở tỉnh Muharraq, miền bắc nước này, trúng loạt tên lửa phóng từ Iran, cáo buộc đây là "hành động gây hấn trắng trợn" của Tehran.

Hình ảnh trên truyền thông Bahrain cho thấy những cột khói lớn bốc lên từ cơ sở dầu mỏ này, trong khi lực lượng cứu hỏa phun bọt chữa cháy tại các bể dầu.

Giới chức Bahrain cũng yêu cầu người dân ở các khu vực Al-Hidd, Arad, Qalali và Samaheej "ở yên trong nhà, đóng cửa sổ và các lỗ thông gió để phòng ngừa ảnh hưởng của khói từ đám cháy đang được dập tắt".

Lính cứu hỏa dập lửa tại một khu công nghiệp bị Iran tấn công ở Ma'ameer, Bahrain, ngày 9/3. Ảnh: AP

Ông Farhan Al-Fartousi, người đứng đầu Tổng công ty Cảng Iraq, cùng ngày cho biết các cảng dầu nước này đã hoàn toàn ngừng hoạt động sau vụ tấn công vào một tàu chở nhiên liệu. Tuy nhiên, các cảng thương mại vẫn tiếp tục hoạt động.

Ông Al-Fartousi nói thêm vụ tấn công tàu khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 38 người đã được cứu sống. Ông cho biết công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục.

Các quan chức an ninh cảng Iraq trước đó nói rằng hai tàu chở dầu nước ngoài chở dầu nhiên liệu của Iraq đã bốc cháy sau khi bị các xuồng tự sát không người lái Iran chở đầy chất nổ tấn công. Ông Al-Fartousi cho biết các tàu chở dầu này cách bờ biển Iraq khoảng 48 km.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó cảnh báo bất cứ tàu nào đi qua Eo biển Hormuz đều có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Đây được coi là một phần trong chiến lược của Iran nhằm đánh thẳng vào huyết mạch năng lượng ở Trung Đông, qua đó gây sức ép để Mỹ, Israel phải sớm chấm dứt chiến sự.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AFP)