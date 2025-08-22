Loan Barbie - nữ y tá lan toả cảm hứng chạy bộ

Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Mới đến với chạy bộ khoảng hai năm, nhưng Loan thu hút mọi ánh nhìn với trang phục bắt mắt, vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích chạy đáng ngưỡng mộ.
Cô được đặt cho biệt danh "nữ thần chạy bộ" bởi vóc dáng khỏe khoắn, đầy đặn và quyến rũ.
Làm y tá tại Hải Phòng, cô cũng áp dụng kiến thức từ công việc để lên chế độ dinh dưỡng khoa học và tuân thủ nghiêm ngặt, với mong muốn tăng cường sức khỏe để theo đuổi đam mê chơi thể thao, nhất là chạy bộ.
Loan tham khảo nhiều chuyên gia, "đồng run" nhiều kinh nghiệm hơn để tạo một giáo án tập luyện chi tiết. Mỗi tuần, cô chạy 4 buổi, trong đó có ba buổi từ 6-10 km, và một buổi long run từ 21 đến 30 km. Ngoài ra, cô cũng dành 2-3 buổi tập các môn khác để tăng cường sức bền.
Hứng thú với chạy bộ tình cờ đến khi Loan cùng chồng đi dự một giải chạy ở tỉnh Hòa Bình (cũ) và thấy không khí náo nhiệt của các runner, không phân biệt già trẻ lớn bé.
"Tự dưng lúc ấy tôi nghĩ sao mình không thử chạy bộ xem sao. Tại sao mọi người làm được mà mình chỉ đứng ngoài xem?", Loan kể lại với VnExpress.
Theo Loan, khởi đầu tốt ở Hạ Long xuất phát từ nền tảng thể lực cô tích lũy trước đó suốt thời gian dài sinh hoạt lành mạnh. Nữ y tá này chơi nhiều môn thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ.
"Tôi đơn thuần chơi thể thao là để có sức khoẻ và cải thiện vóc dáng. Còn với chạy bộ, tôi muốn xây dựng hình ảnh văn minh, lan toả năng lượng tốt đến với mọi người", Loan nói.
Do đặc thù công việc, cô phải sắp xếp để tham gia các giải chạy ở khu vực miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cát Bà. Sức bền tích lũy được qua khoảng 4 tháng tập chạy đều đặn giúp cô nâng PR lên 2 giờ 40 cho cự ly 21km.
"Tôi xem chiến thắng chính mình là điều ý nghĩa nhất. Mới vài tháng trước, tôi còn rất ngưỡng mộ những ai hoàn thành cự ly 21km và tự nghĩ không biết đến khi nào mình mới chạy được như thế. Và bây giờ, tôi vui vì mình cũng đã làm được điều đó", Loan cho hay.
Runner đất Cảng cho rằng, chạy bộ là môn thể thao đơn giản, dễ dàng nhất để bắt đầu, chỉ cần người chơi có tinh thần bền bỉ, năng lượng tích cực.
"Nhưng dù là chạy bộ hay môn thể thao nào khác, tôi nghĩ mọi người hãy yêu lấy cơ thể, sống chủ động và tìm cho mình một niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng", Loan nói thêm.
Ngoài chạy bộ, cô còn chơi tennis rồi pickleball. "Do làm việc toàn thời gian ban ngày, tôi cố gắng thu xếp chạy buổi sáng, và dành phần lớn thời gian rỗi buổi tối để chơi môn thể thao khác. Cá nhân tôi thấy pickleball cũng là một môn bổ trợ rất nhiều cho chạy bộ, mỗi tuần tôi chơi hai buổi", Loan nói.
Trong kế hoạch, Loan cho biết sẽ chinh phục các giải đấu quan trọng ở miền Bắc như VnExpress Marathon Hà Nội Midnight, VnExpress Marathon Hải Phòng vào cuối năm nay.
Thanh Nhàn