Loan Barbie - nữ y tá lan toả cảm hứng chạy bộ

Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Mới đến với chạy bộ khoảng hai năm, nhưng Loan thu hút mọi ánh nhìn với trang phục bắt mắt, vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích chạy đáng ngưỡng mộ.

Cô được đặt cho biệt danh "nữ thần chạy bộ" bởi vóc dáng khỏe khoắn, đầy đặn và quyến rũ.