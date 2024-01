Loại quả giúp thanh lọc, giải ngấy ngày Tết

Để giảm đầy hơi, chướng bụng, bạn có thể ăn chuối, uống nước cam, chanh, nước dừa kết hợp tập luyện và hạn chế uống rượu bia.

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cho biết mọi người thường tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ, ăn uống không đúng giờ dịp Tết, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu. Bác sĩ tư vấn một số thực phẩm nên ăn để cải thiện tình trạng này, như sau:

Nước chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Một quả 60 g cung cấp khoảng 30 mg vitamin C, chiếm 30% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày của người trưởng thành. Chanh còn chứa vi chất khác như magie, sắt, kali, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin và khoáng chất trong quả này giúp gan sản xuất dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa.

Nước chanh còn đóng vai trò là chất giải độc gan, làm sạch gan, giải rượu. Ngoài chanh, một số loại trái cây thuộc họ cam quýt cũng có khả năng giúp cơ thể giải độ cồn trong rượu bia nhanh hơn. Tuy nhiên, chanh có vị chua và tính axit. Người bị dạ dày, đường ruột nên hạn chế uống.

Nước dừa

Nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa. Nước dừa không có chất béo, rất ít calo.

Mía

Trong Đông Y, mía tính lạnh, vị ngọt mát tự nhiên của mía có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Ngoài ra, mía còn cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể do uống nhiều bia rượu. Lưu ý, khi say rượu, mọi người nên dùng mía ép tươi chứ không nên dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Chuối

Chuối là loại trái cây chứa nhiều kali có tác dụng đào thải natri và nước ra ngoài. Chuối cũng là nguồn cung cấp tinh bột kháng giúp cải thiện tình trạng táo bón, đầy hơi.

Đu đủ

Đu đủ chứa Papain - một loại enzyme giúp chuyển hóa protein, giải phóng khí dư trong dạ dày mang lại cảm giác dễ chịu cho sau khi ăn. Đu đủ còn giảm thiểu tình trạng táo bón, giúp đại tiện dễ dàng hơn. Bạn nên ăn đu đủ chín, tránh ăn khi bụng đang rỗng.

Dứa

Dứa giàu chất xơ, kích thích ruột co bóp, làm mềm phân, thúc đẩy chất thải ra ngoài nhanh hơn, cải thiện đầy hơi, tiêu hóa kém.

Bổ sung nước từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày. Tập luyện thể dục thể thao tiêu hao năng lượng dư thừa như aerobic, khiêu vũ, boxing, chạy bộ, đạp xe... hoặc các môn thể thao thư giãn như yoga, thiền. Ngâm chân trước khi ngủ hoặc xông hơi để ngủ ngon và thải độc. Hạn chế rượu bia, chất kích thích hay đồ ăn nhiều dầu mỡ.

Thùy An