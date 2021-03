Theo Ngọc Quỳnh, nghiên cứu sinh Đại học Lancaster, Anh, từ vựng là điểm xuất phát khi học tiếng Anh nên bạn cần nhớ cách dùng những từ, cụm từ cơ bản.

Tự học IELTS khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân, chị Hoàng Ngọc Quỳnh, 31 tuổi, nắm bắt cơ hội du học thạc sĩ trường Nottingham Business, Đại học Nottingham Trent, Anh, sau đó giành học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Lancaster, Anh. Nhờ kinh nghiệm tự học và thành lập trung tâm luyện IELTS, chị Quỳnh đưa ra lời khuyên về lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu.

Cần bắt đầu học tiếng Anh từ đâu là khó khăn mà không ít người gặp phải, nhất là khi bạn cảm thấy "ngợp" trong rất nhiều nguồn tài liệu và phương pháp học. Mình chia sẻ một vài định hướng cơ bản giúp bạn có thể bắt đầu học tiếng Anh một cách tự tin.

Học từ cơ bản

Giống như trẻ em khi bắt đầu học một ngôn ngữ, bạn cần làm quen, ghi nhớ và học cách sử dụng của những từ, cụm từ cơ bản nhất. Vậy, điểm xuất phát của việc học tiếng Anh cũng chính là từ vựng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn vùi đầu vào những cuốn sách dạy từ vựng và cố gắng ghi nhớ một cách máy móc. Bạn phải gắn học từ thông qua việc nghe và nói, như trẻ em học được từ mới nhờ nghe người lớn lặp lại. Nguyên tắc để bắt đầu học tiếng Anh là học từ kết hợp luyện nghe, xem và tiếp xúc với tiếng Anh thực tế thật nhiều.

Xem video dạy từ vựng và hội thoại đơn giản

Bạn có thể xem các video Youtube dạy từ vựng cho người mới bắt đầu (for beginners), học các cụm từ thông dụng nhất kết hợp với hội thoại đơn giản. Một số từ khóa giúp bạn tìm ra những video này là "the most common English words", "the most common English phrases", "daily English conversation"... Với những video phù hợp, bạn nhớ lưu lại vào danh sách (playlist) để xem lại nhiều lần. Điều này rất quan trọng vì sự lặp lại giúp bạn nhớ sâu từ vựng theo ngữ cảnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học từ vựng theo các chủ đề thông dụng trong giao tiếp như chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe, công việc, hỏi đường, hỏi giờ... Trong lúc học, bạn nên có một quyển sổ tay để ghi chép từ vựng, tự nhắc bản thân không nên "tham lam", nhồi nhét quá nhiều từ mới trong thời gian ngắn mà cần học đều đặn mỗi ngày.

Chị Hoàng Ngọc Quỳnh, hiện sống và làm việc tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Luyện đọc kết hợp với học ngữ pháp cơ bản

Khi vốn từ vựng đã cải thiện, bạn có thể luyện nghe và đọc cơ bản cùng lúc. Đây là cách bạn tiếp xúc với các cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên nhất, giúp học được từ vựng thông qua ngữ cảnh. Một số cuốn sách luyện đọc cơ bản hoặc tài liệu trực tuyến như eslfast.com sẽ hỗ trợ bạn đắc lực trong bước này.

Trong khi đọc, ngoài học từ, hãy kết hợp học ngữ pháp để thực sự cải thiện khả năng tiếng Anh. Việc luyện đọc, nghe cùng lúc với học ngữ pháp sẽ giúp bạn hiểu cách dùng của một cấu trúc ngữ pháp nhất định. Qua thời gian, bạn sẽ quen và biết cách sử dụng chúng một cách tự nhiên.

Học phát âm với IPA

IPA là bảng ký tự, giúp bạn tra từ điển Anh-Anh và đọc các từ tiếng Anh thông qua phiên âm quốc tế. Bạn nên học IPA để phát âm tương đối chính xác các nguyên âm, phụ âm, nguyên âm đôi. Bộ video phát âm của tác giả Paul Gruber hay sách Ship or Sheep là những nguồn học IPA khá hữu ích.

Khi đã nắm được cách phát âm theo IPA, bạn nên ghi chép cả phiên âm của từ mới vào sổ từ vựng thay vì chỉ ghi chép nghĩa tiếng Việt của từ. Mỗi khi tra từ điển, bạn cũng cần lưu ý trọng âm của từ để phát âm cho đúng. Khi đã thành thục hơn, bạn phải lưu tâm đến cách nhấn nhá trong câu, nối âm và ngữ điệu khi nói. Lưu ý, bạn cùng lúc học phát âm kết hợp nghe nói, không chỉ học tập trung một thứ. Luyện nghe và nói là chìa khóa để phát âm của bạn tự nhiên hơn.

Luyện nghe nói phản xạ

Với kỹ năng này, bạn nên bắt đầu từ việc luyện nghe nói "phản xạ", nghĩa là nghe và bắt chước các cụm từ, câu tiếng Anh thông dụng trước tiên. Mỗi ngày, bạn nên thực hành ít nhất 15 phút, khả năng nói của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

Để tiến bộ nhanh hơn, bạn có thể kết hợp sử dụng một số ứng dụng để đa dạng hoá tài liệu hoặc dùng phương pháp nghe và chép lại tại một số trang như listen-and-write.com, manythings.org hay listenaminute.com. Khi khả năng nghe đã tốt hơn, một vài kênh Youtube dạy tiếng Anh như BBC Learning English hay engvid.com là lựa chọn phù hợp cho bạn.

Không nên vội vàng với kỹ năng viết

Viết là kỹ năng đòi hỏi một trình độ nhất định, mất nhiều thời gian hơn. Do đó, bạn hãy kiên trì với việc tích luỹ từ vựng, đọc và học ngữ pháp trước. Theo mình, bạn chỉ nên thực hành viết khi vốn từ đã khá và ngữ pháp cơ bản đủ chắc chắn.

Khi bắt đầu với kỹ năng viết, bạn nên thực hành thông qua việc tóm tắt ý chính từ các bài đọc hoặc tổng hợp lại những gì mình đọc được, kết hợp học viết luận. Bạn cũng có thể thực hành bằng cách viết nhật ký bằng tiếng Anh hàng ngày.

Với kỹ năng này, bạn nên có một người xem và chỉnh sửa cách dùng từ, diễn đạt và các lỗi ngữ pháp. Một số phần mềm sửa lỗi như grammarly cũng khá hữu dụng, nhưng có người đồng hành sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Cuối cùng, việc thực hành đều đặn hàng ngày cùng sự kiên trì là chìa khóa để chinh phục tiếng Anh thành công.

Hoàng Ngọc Quỳnh

