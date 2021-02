Tự học IELTS từ đâu?

Nếu tiếng Anh còn kém, bạn vội vàng học IELTS là việc làm quá sức và không hiệu quả. Để bắt đầu với IELTS, bạn cần hiểu mình đã sẵn sàng hay chưa.

Tự học IELTS khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, chị Hoàng Ngọc Quỳnh, 31 tuổi, du học thạc sĩ tại trường Nottingham Business, Đại học Nottingham Trent, Anh và tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, chị tiếp tục giành học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Lancaster, Anh. Với kinh nghiệm tự học IELTS, chị Quỳnh chia sẻ những bước tiếp cận IELTS cho người mới bắt đầu.

Chinh phục bốn kỹ năng của tiếng Anh là một quá trình dài, đòi hỏi người học bỏ ra nhiều nỗ lực. Để đạt điểm IELTS cho việc du học, định cư nước ngoài, hay tìm kiếm công việc tốt hơn, bạn cần quá trình chuẩn bị bài bản, cẩn thận và mất nhiều thời gian.

Chị Ngọc Quỳnh chỉ ra một vài điểm quan trọng cần lưu ý khi muốn bắt đầu học IELTS.

Tự hỏi mình đã sẵn sàng học IELTS hay chưa

Tiếp xúc với nhiều bạn học tiếng Anh, mình hiểu rằng hầu hết mọi người đều muốn thi một chứng chỉ nào đó sau khi học được một thời gian. Tuy nhiên, nếu vốn tiếng Anh của bạn chưa "đủ" (từ vựng hạn chế, ngữ pháp yếu, nghe và nói còn rất cơ bản), việc học ngay những cuốn sách IELTS của Cambridge là việc làm quá sức và không hiệu quả.

Bạn hãy thử kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) để biết liệu trình độ đã đủ để học và thi IELTS chưa. Giả sử, mục tiêu của bạn là 6.5 để du học, bạn nên bắt đầu học IELTS khi trình độ châu Âu của bạn khoảng B2.

Ngược lại, khả năng tiếng Anh còn rất thấp, có lẽ bạn nên dành thêm ít nhất vài tháng để trau dồi cả 4 kỹ năng. Trong đó, bạn cần tập trung cải thiện từ vựng (thông qua nghe, đọc), ngữ pháp (học các cấu trúc quan trọng, luyện đọc và làm bài tập), nâng cao khả năng nghe hiểu hàng ngày và cố gắng dành tối thiểu vài phút mỗi ngày thực hành nói. Khi bạn đã cải thiện tiếng Anh một cách toàn diện, việc bắt đầu luyện thi IELTS sẽ hiệu quả hơn.

Hiểu rõ mình cần học gì

Ngay từ bước đầu, hãy làm quen với bộ đề Cambridge IELTS thông qua việc thực hành làm đề. Bạn có thể mua sách hoặc tìm online, sử dụng các cuốn có lời giải để hiểu bài rõ hơn. Trước khi làm đề, hãy hiểu rõ cấu trúc mỗi bài thi (nghe, nói, đọc, viết), phần này được giải thích rõ trong mỗi cuốn sách Cambridge IELTS.

Với phần nghe và đọc, khi làm nhiều đề bạn sẽ hiểu rõ các dạng bài chính và tìm cho mình các chiến thuật hiệu quả cho từng dạng. Bạn cũng nên đọc kỹ tiêu chí chấm điểm của bài thi nói (sự thành thạo, phát âm, từ vựng, ngữ pháp) và bài thi viết (đáp ứng yêu cầu đề bài, liên kết và mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp). Nắm vững các tiêu chí này, bạn sẽ biết cách thực hành để đáp ứng những gì giám khảo IELTS mong đợi.

Chị Hoàng Ngọc Quỳnh, hiện sống và làm việc tại Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tập trung vào các nguồn tài liệu học hiệu quả

Khi bắt đầu học IELTS, một trong những trở ngại lớn nhất là nguồn tài liệu. Với rất nhiều website, blog, sách, hội nhóm học IELTS, bạn bị choáng ngợp trong quá nhiều tài liệu thực hành, lời khuyên, chiến thuật và không thực sự học tập trung để cải thiện điểm số của mình. Bạn nên bám sát việc thực hành IELTS vào bộ đề Cambridge (6-14), mỗi ngày làm một đề, kiểm tra điểm số cũng như phân tích lỗi sai của mình để tìm cách cải thiện cho các đề sau.

Khi luyện đề, bạn nên học từ vựng từ các bài đọc và bài nghe, luyện nói và viết theo bộ đề và tham khảo bài mẫu writing ở cuối sách. Bạn cần tránh việc luyện liên tiếp các đề, nên tận dụng việc thực hành "sâu" mỗi đề như một cơ hội để nâng cao trình độ.

Ngoài IELTS Cambridge, bạn có thể học và ôn tập từ vựng từ một vài cuốn sách khác. Khi mới học IELTS, mình tập trung học kỹ cuốn Barron’s Essential Words for The IELTS và sử dụng cả sách Cambridge Vocabulary for IELTS, tận dụng phần nghe cùng transcript ở cuối sách để luyện nghe và cùng lúc ghi nhớ từ vựng học thuật cơ bản. Bên cạnh đó, bạn nên chọn cho mình một vài trang Youtube dạy IELTS, các website uy tín để vừa để luyện nghe, vừa để học thêm các chiến thuật hay. Bạn không nên học một cách dàn trải vì khi đã cảm thấy có một vài nguồn học ổn định, hiệu quả, bạn chỉ cần tập trung vào chúng là đủ.

Duy trì động lực học

Việc luyện thi IELTS thực sự rất mất thời gian, vì vậy nhiều người học thường bỏ dở giữa chừng. Để có thể duy trì việc học lâu dài, bạn nên tìm cho mình một người đồng hành thông qua các hội nhóm, tới lớp học IELTS hoặc tham gia các câu lạc bộ luyện nói tiếng Anh.

Bạn cũng không nhất thiết chỉ tập trung vào luyện thi IELTS từ các bộ đề để tránh việc học nhàm chán. Thay vào đó, bạn có thể đa dạng hoá và làm thú vị việc học bằng cách xem phim, nghe podcast, đọc sách tiếng Anh hay đơn giản là theo dõi một vài Youtuber mà bạn cảm thấy thích thú khi nghe các chủ đề của họ. Đừng nghĩ rằng bạn phải luyện đề thật nhiều mới có thể tăng điểm thi, chính việc cải thiện tiếng Anh toàn diện là chìa khoá để nâng điểm một cách tự nhiên nhất.

Hoàng Ngọc Quỳnh

