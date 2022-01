Lo ngại Tonga chịu thiệt hại lớn sau sóng thần

Sóng thần sau vụ phun trào núi lửa ở Tonga gây lo ngại về thiệt hại nặng nề trong bối cảnh quốc đảo gần như chưa thể liên lạc.

Sau đợt phun trào vào ngày 14/1, núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tiếp tục phun trào vào 17h26 hôm 15/1. Chỉ 4 phút sau, sóng thần cao khoảng 1,2 m đã ập vào thủ đô Nuku'alofa của Tonga.

Chính phủ Tonga chưa đưa ra thông báo nào về thương vong và quy mô thiệt hại, nhưng hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước đã nhấn chìm nhiều tuyến đường ven biển, tràn vào nhà cửa và cuốn trôi xe cộ.

Đường dây Internet và điện thoại ở Tonga bị đứt vào khoảng 18h40 hôm 15/1, khiến 105.000 cư dân trên đảo gần như không thể liên lạc được, gây thêm lo ngại về số thương vong.

Sóng lớn tràn vào khu ven biển Tongatapu, đảo lớn nhất Tonga, hôm 15/1. Ảnh: Twitter/@sakakimoana.

Dean Veverka, lãnh đạo Southern Cross Cable Network, mạng cáp viễn thông xuyên Thái Bình Dương, hôm nay cho biết có thể mất tới hai tuần để khôi phục cáp Internet ở Tonga, sau khi vụ phun trào núi lửa dẫn tới sóng thần đã khiến quốc đảo này gần như không thể liên lạc.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 16/1 cho biết do chưa có thông tin liên lạc nên không có số liệu chính thức về thương vong ở Tonga. Bà nói thêm ủy ban cao cấp của New Zealand ở Nuku'alofa đã thông báo rằng trận sóng thần gây ảnh hưởng đáng kể đến bờ biển phía bắc thủ đô Tonga, khi loạt tàu thuyền và những tảng đá lớn bị đánh dạt vào bờ.

"Các cửa hàng dọc theo bờ biển đã bị hư hại và cần phải khắc phục đáng kể", bà Ardern cho biết.

Cộng đồng người Tonga ở New Zealand ngày một lo lắng cho người thân ở quê nhà. Một số nhà thờ tại Auckland và các thành phố khác ở New Zealand đã tổ chức cầu nguyện cho người dân Tonga.

Khoảnh khắc núi lửa Tonga phun trào nhìn từ vệ tinh Khoảnh khắc núi lửa ngầm Hunga Tonga-Hunga Ha'apai tại Tonga phun trào hôm 14/1 nhìn từ vệ tinh. Video: Twitter/US StormWatch.

Australia cho biết sẽ gửi máy bay giám sát P8 đến Tonga hôm nay để đánh giá thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng trên đảo như đường sá, cảng và đường dây điện, từ đó sẽ xác định nỗ lực ứng phó tiếp theo. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng thông báo sẵn sàng hỗ trợ Tonga.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)