Lo ngại não mô cầu, nhiều phụ huynh đưa con đi tiêm gấp

Sau thông tin một bé gái 11 tuổi tại Phú Quốc, An Giang tử vong do não mô cầu nhóm B, Thanh Ngân nhanh chóng đưa con gái vào đất liền tiêm phòng.

Ngân cho biết con gái là Bội Nghi, 7 tháng tuổi, được chỉ định tiêm một mũi vaccine Bexsero phòng não mô cầu nhóm B. Chuyến đi của hai mẹ con kéo dài khoảng ba tiếng, đi tàu thủy từ đặc khu Phú Quốc đến VNVC Châu Thành, An Giang. Chuyến đi được chị kết hợp cùng việc thăm người thân, nhưng mục đích chính vẫn là đưa con đi tiêm vaccine.

Theo Ngân, gia đình đã được phổ biến thông tin về bệnh, hiểu rõ não mô cầu diễn tiến nhanh, khó biết ai mang mầm bệnh. Dù trên đảo vẫn có dịch vụ tiêm chủng, nhưng một số loại vaccine không luôn sẵn có, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tăng cao sau ca bệnh.

Chị Ngân đưa con gái đến VNVC Châu Thành, An Giang tiêm vaccine não mô cầu phòng nhóm B. Ảnh: Mộc Thảo

Tương tự, chị Minh Thùy, 30 tuổi, ở Nhà Bè, TP HCM, cũng cho con trai 4 tuổi đi tiêm vaccine não mô cầu. Theo chị, bé học mầm non, thường xuyên ăn ngủ, tiếp xúc gần với nhiều bạn nên nguy cơ mắc bệnh cao. Trước đó, chị đã cho con tiêm vaccine phòng nhóm B, C và A, C, Y, W. Nghe nói vaccine thế hệ mới giúp bảo vệ tốt hơn trước nhóm B, chị tiếp tục cho con tiêm.

Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng chủ động tiêm phòng. Ông Trần Thạnh, 70 tuổi, ở Đà Nẵng, cho biết bản thân có bệnh nền, sức khỏe dễ suy giảm khi thời tiết thay đổi, lại thường xuyên tiếp xúc với các cháu nhỏ nên quyết định tiêm để phòng bệnh cho mình và hạn chế nguy cơ lây cho người thân.

Bác sĩ Hà Mạnh Cường, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết số người đến tiêm vaccine não mô cầu tại gần 260 trung tâm VNVC tăng mạnh sau thông tin ca bệnh.

Theo bác sĩ Cường, việc người dân chủ động tiêm phản ánh sự quan tâm hơn đến các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, song không nên chờ đến khi xuất hiện ca bệnh mới đi tiêm, vì vaccine cần tiêm đầy đủ số mũi và ít nhất 2-3 tuần để cơ thể tạo miễn dịch bảo vệ.

Hiện Việt Nam có các vaccine phòng các nhóm huyết thanh não mô cầu, gồm vaccine phòng nhóm A, C, Y, W; loại phòng nhóm B và vaccine phòng nhóm B, C. Trong đó, loại sớm nhất tiêm phòng cho trẻ từ 6 tuần tuổi và không giới hạn tuổi ở người lớn.

Người cao tuổi tiêm vaccine não mô cầu Nimenrix phòng nhóm A, C, Y, W tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Mỗi người cần tiêm ít nhất hai loại vaccine để phòng ngừa được đầy đủ 5 nhóm huyết thanh vi khuẩn gây bệnh. Lý do, vaccine không tạo miễn dịch chéo giữa các nhóm, nên nếu chỉ tiêm một loại, cơ thể vẫn có thể mắc bệnh do các nhóm huyết thanh gây bệnh còn lại.

Bên cạnh tiêm vaccine, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có biểu hiện bệnh đường hô hấp. Gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với người có dấu hiệu sốt, ho, viêm họng, tránh dùng chung đồ dùng cá nhân, đảm bảo môi trường sống thông thoáng, dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn ói, cổ cứng, nổi ban hoặc lừ đừ, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Não mô cầu là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam, có thể dẫn đến viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết tối cấp, thậm chí kết hợp cả hai thể.

Bệnh có thời gian ủ ngắn, chỉ từ 2-10 ngày, trung bình 3-4 ngày sau khi tiếp xúc nguồn lây và có thể diễn tiến rất nhanh, gây tử vong trong vòng 24 giờ. Ngay cả khi được điều trị tích cực, vẫn có đến 15% người bệnh tử vong, nếu không được điều trị, tỷ lệ này có thể lên đến 50%. Khoảng 20% người sống sót phải đối mặt với các di chứng nặng nề như cắt cụt chi, suy thận, co giật, giảm thính lực hoặc rối loạn thần kinh. Trong cộng đồng, từ 10-20% mang vi khuẩn ở vùng hầu họng nhưng không biểu hiện triệu chứng, tăng lên đến 50% khi có dịch.

Bình An