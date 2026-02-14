Chọn vaccine làm quà Valentine

Gói vaccine trị giá hơn 12 triệu đồng được anh Bằng tặng cho vợ nhân ngày Valentine để bảo vệ sức khỏe, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch mang thai.

Anh cho biết ngày thường vẫn hay tặng vợ những món quà nho nhỏ, song, với dịp đặc biệt như Valentine, anh muốn tặng món quà khiến vợ "nhớ mãi". Trọn gói vaccine bao gồm: ba mũi vaccine ngừa HPV, hai mũi vaccine sốt xuất huyết và một mũi cúm. Tổng giá trị hơn 12 triệu đồng.

Theo anh, vợ chồng cùng chú trọng sức khỏe, thường đi khám bệnh định kỳ hằng năm. Trước đó, họ cũng đã đi khám tiền thai sản để chuẩn bị mang thai.

"Chúng tôi mong chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt để đón thiên thần nhỏ", anh Bằng nói.

Anh Bằng đưa vợ đi tiêm ngừa tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Sau khi cùng nhau đạp xe thể dục buổi sáng, vợ chồng ông Tấn, hơn 70 tuổi, ở phường Chợ Lớn, TP HCM ăn sáng rồi tới VNVC quận 5 để tiêm ngừa.

Ông Tấn và vợ đã về hưu, sức khỏe ổn định. Hai ông bà bên nhau đã bốn thập kỷ, chưa từng to tiếng. Nhiều năm nay, con cái đã trưởng thành, ở riêng, hai ông bà tự chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Ông hay quan tâm vợ từ những việc nhỏ. Đầu tháng 1, trong lần hai vợ chồng ông đi tiêm nhắc mũi vaccine cúm tại VNVC, ông để ý thấy nhiều người đến tiêm vaccine zona thần kinh nên nhờ bác sĩ tư vấn.

"Vợ tôi lớn tuổi nhưng vẫn thích được tặng quà lắm, món quà mang lại sức khỏe thì càng ý nghĩa", ông Tấn cười.

Còn Thái, 30 tuổi, quê Nghệ An, đưa bạn trai 28 tuổi đi tiêm ngừa HPV và viêm gan B. Anh cho biết đã mua trọn bộ ba mũi vaccine HPV và ba mũi viêm gan B cho người yêu. Đây là món quà nhân dịp Valentine và kỷ niệm hai năm bên nhau. Bản thân anh cũng đã hoàn thành lịch tiêm ngừa. Nhờ có gia đình thấu hiểu, Thái và bạn trai được thoải mái sống với con người thật của mình.

Ngày Lễ tình nhân 14/2 hàng năm là một trong những dịp tặng quà lớn trong năm. Khảo sát của Hiệp hội bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF) ghi nhận tổng chi tiêu dự kiến trong dịp Valentine năm nay sẽ lên đến 27,5 tỷ USD, trong đó Gen Z là nhóm chi tiêu hào phóng nhất.

Tuy nhiên 50% Gen Z cảm thấy áp lực khi phải lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò đắt đỏ, thay vào đó ưu tiên đầu tư cảm xúc và trải nghiệm hơn quà cáp kiểu truyền thống. Do đó, bên cạnh những món quà truyền thống như chocolate, hoa, đá quý... nhiều người chọn những món quà sức khỏe để dành tặng cho người thương.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, Valentine năm nay trùng dịp cận Tết Nguyên đán nên nhiều cặp đôi đã chọn cùng nhau đi tiêm vaccine như một món quà sức khỏe. Không chỉ các bạn trẻ, mà cả những cặp đôi trung niên, lớn tuổi cũng tham gia.

Nam thanh niên đến VNVC tiêm phòng HPV cùng bạn gái để cùng nhau phòng bệnh. Ảnh: Bình An

Trước khi quyết định, nhiều người dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin, lắng nghe tư vấn bác sĩ và lựa chọn gói vaccine phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe, lối sống của đối phương. Với các cặp đôi trẻ, vaccine HPV được xem là khoản đầu tư cho tương lai, giúp phòng bệnh liên quan đến virus HPV. Những người thường xuyên di chuyển, tiếp xúc nơi đông người thường ưu tiên vaccine cúm, phế cầu, não mô cầu để giảm nguy cơ bệnh hô hấp. Trong khi đó, vaccine viêm gan B phù hợp cho người chưa có miễn dịch hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc với máu, dịch cơ thể. Các cặp đôi trung niên, lớn tuổi thường chọn vaccine phòng zona thần kinh để chủ động bảo vệ sức khỏe, tránh biến chứng đau dai dẳng.

"Không có quy chuẩn nào cho món quà cần tặng, giá trị nằm ở sự chân thành và ý nghĩa trong mối quan hệ", bác sĩ Nga nói.

Hòa Bình

*Tên nhân vật được thay đổi