Lo ngại an ninh World Cup tại Mỹ gia tăng vì chậm ngân sách

Nguy cơ bị tấn công và bất ổn gia tăng trước thềm World Cup tại Mỹ, trong bối cảnh hàng trăm triệu USD cho an ninh chậm giải ngân, ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị.

Các bản tin tình báo do Reuters tiếp cận cho thấy giới chức liên bang và bang của Mỹ cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan và tội phạm nhắm mục tiêu vào World Cup 2026. Những mối đe dọa bao gồm tấn công vào hạ tầng giao thông, gây bất ổn dân sự liên quan đến chính sách siết nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Logo FIFA World Cup 2026 khu vực New York/New Jersey được công bố tại sự kiện khởi động ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ, ngày 18/5/2023. Ảnh: Reuters

World Cup - một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới - sẽ diễn ra vào tháng 6 và 7 năm nay tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Dù an ninh tại các sự kiện tầm vóc này luôn được thắt chặt, giới chức Mỹ đang đặt trong trạng thái cảnh giác cao hơn, đặc biệt sau khi xung đột với Iran bùng phát, làm dấy lên lo ngại về các hành động trả đũa.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đang gặp trở ngại khi khoản ngân sách an ninh liên bang trị giá 625 triệu USD - được thông qua trong dự luật chi tiêu hồi tháng 7/2025 - bị trì hoãn. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ, từng dự kiến giải ngân trước ngày 30/1 nhưng đến gần đây mới thông báo cấp vốn sau khi bị chất vấn.

Theo các quan chức, việc chậm trễ khiến quá trình lập kế hoạch, vốn phức tạp, càng thêm khó khăn. Quy trình phân bổ ngân sách thường kéo dài nhiều tháng, trong khi việc mua sắm công nghệ và thiết bị còn mất thời gian lâu hơn.

Một báo cáo tình báo tại bang New Jersey tháng 12/2025 nêu rõ nguy cơ từ các vụ tấn công nội địa gần đây, các âm mưu khủng bố bị triệt phá và sự lan rộng của tuyên truyền cực đoan. Báo cáo cũng cảnh báo khả năng xảy ra các cuộc tụ tập tự phát do căng thẳng giữa các quốc gia.

Một tài liệu khác ghi nhận bài đăng trực tuyến kêu gọi tấn công hệ thống đường sắt trong thời gian diễn ra World Cup, nhấn mạnh "nhiều cơ hội để phá hoại", đặc biệt tại khu vực bờ Tây Mỹ và Canada.

Tranh cãi chính trị cũng góp phần làm chậm tiến độ. Đảng Dân chủ chỉ trích Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem trì hoãn giải ngân, trong khi Nhà Trắng lại đổ lỗi cho bất đồng liên quan đến chính sách nhập cư. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu là tổ chức "kỳ World Cup an toàn và thành công nhất trong lịch sử".

Chính sách siết nhập cư của ông Trump cũng phủ bóng lên sự kiện, làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện của lực lượng thực thi nhập cư và việc du khách bị kiểm soát gắt gao. Dữ liệu cho thấy lượng khách quốc tế đến Mỹ đã sụt giảm kể từ khi ông nhậm chức, dù nhu cầu mua vé và đặt chuyến bay cho giải đấu vẫn ở mức cao.

Ngoài ra, các lệnh hạn chế đi lại áp dụng với công dân hơn 30 quốc gia - trong đó có Iran - cũng gây tác động. Iran đang đàm phán với FIFA để chuyển các trận đấu sang Mexico. Một số quốc gia khác như Haiti, Bờ Biển Ngà và Senegal, có đội tuyển tham dự, cũng chịu ảnh hưởng từ các hạn chế này.

Không chỉ các trận đấu, những sự kiện dành cho người hâm mộ như "FIFA Fan Festival" cũng được xem là điểm nóng rủi ro do tập trung đông người. Một sự kiện lớn dự kiến tổ chức tại bang New Jersey đã bị hủy và thay bằng các hoạt động quy mô nhỏ hơn, một phần vì an ninh.

Giới chức địa phương cảnh báo áp lực sẽ rất lớn khi mỗi trong số 104 trận đấu của World Cup được ví như một trận chung kết Super Bowl về quy mô và yêu cầu đảm bảo an toàn.

Hồng Duy (theo Reuters)