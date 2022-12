Lỗ hổng trong giám sát khiến cậu bé Mỹ bị bắt cóc tới Việt Nam

Nghi phạm Amanda Dinges đã lợi dụng lỗ hổng trong giám sát trẻ em của chính quyền bang Washington để bắt cóc cậu bé 5 tuổi và đưa tới Việt Nam.

Chiến dịch tìm kiếm cậu bé 5 tuổi có tên viết tắt là "ND" kéo dài ba tuần kết thúc ngày 16/12, sau khi các cơ quan hành pháp Mỹ phối hợp để đưa ND từ tỉnh Thái Bình của Việt Nam để về Mỹ đoàn tụ cùng mẹ ruột tại Seattle, bang Washington.

Sở Dịch vụ Gia đình và Thanh thiếu niên (DCYF) bang Washington bắt đầu chăm sóc ND từ tháng 2/2021, do lo ngại mẹ ruột cậu bé sử dụng chất kích thích. DCYF sau đó giao ND cho Amanda Dinges, 35 tuổi, chăm sóc ở Mount Vernon, hạt Skagit.

Brittany Tri, luật sư đại diện cho mẹ ruột cậu bé, khẳng định người phụ nữ này luôn muốn nuôi dạy con mình. "Cô ấy thừa nhận bản thân đang gặp khó khăn", luật sư Brittany Tri nói.

Mẹ của ND ngừng sử dụng chất kích thích vào tháng 12/2021 rồi hoàn thành các lớp điều trị và đào tạo về cách nuôi dạy con cái theo yêu cầu để đoàn tụ với con trai. Mẹ cậu bé rất vui mừng với viễn cảnh con trai sẽ trở về nhà, dự kiến vào tháng 1/2023.

Tuy nhiên, Amanda Dinges muốn nhận ND làm con nuôi và có những biểu hiện muốn chiếm hữu cậu bé. Một nhân viên phụ trách nói với cảnh sát rằng Amanda Dinges đã liên tục cản trở nỗ lực cử nhân viên xã hội tới thăm cậu bé theo lệnh của tòa án.

Trong chuyến thăm hồi tháng 7, Amanda Dinges tuyên bố ND đã trở thành một phần của gia đình. Điều này khiến luật sư Tri lo lắng tới mức gửi email cho các nhân viên phụ trách cậu bé để bày tỏ lo ngại rằng Dinges sẽ cản trở ND đoàn tụ với mẹ ruột.

Dinges còn nhận chăm sóc một thiếu niên khác. Vào tháng 11, khi biết ND sẽ sớm được đến thăm mẹ ruột và ở qua đêm, Dinges thông báo với DCYF rằng cô không thể chăm sóc cho thiếu niên này nữa. DCYF chấp thuận và chuyển thiếu niên đó tới nơi chăm sóc khác.

Khi được hỏi về ND, Dinges nói dối rằng không còn chăm sóc ND nữa. DCYF dường như đã tin vào tuyên bố này và không còn cử người tới kiểm tra cậu bé. Tuần tiếp theo, ND không đến trường, cũng không được đưa tới thăm mẹ ruột theo lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước.

Một hàng xóm kể với cảnh sát rằng vào ngày 19/11, người này nhìn thấy Amanda Dinges cùng mẹ ruột là Amber Dinges, 60 tuổi và ND vội vã rời khỏi nhà. Hai mẹ con nhà Dinges nói với ND rằng họ sẽ "rời khỏi đây". Khi người hàng xóm hỏi chuyện, Amber tìm cách lảng tránh và nhanh chóng chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

Đến ngày 21/11, ban quản lý khu nhà nơi Dinges ở phát hiện chìa khóa căn nhà trong văn phòng của họ, dường như đã được trả vào cuối tuần.

Khi không gặp được ND theo lịch hẹn vào ngày 25/11, mẹ ruột cậu bé liên hệ với nhân viên phụ trách của DCYF, theo luật sư Tri. Nhưng do lúc đó là cuối tuần, nhân viên này tới ngày 28/11 mới đọc được tin nhắn và bắt đầu liên hệ với cảnh sát để bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cậu bé.

Khi nhân viên DCYF liên lạc để kiểm tra vào ngày 29/11, Dinges đã tắt điện thoại và căn nhà của họ cũng bị bỏ trống.

Sở cảnh sát Mount Vernon (MVPD) chỉ được thông báo ND mất tích 10 ngày sau khi cậu bé xuất hiện lần cuối tại trường. MVPD sau đó mở chiến dịch tìm kiếm ND, song không đưa ra cảnh báo "Công dân Mỹ Mất tích: Phát lệnh Ứng phó Khẩn cấp" (AMBER), do nhận định nạn nhân "không có nguy cơ tử vong hay thương tích nghiêm trọng" và nghi phạm Amanda Dinges "chưa từng có vấn đề gì".

Sở cảnh sát địa phương cũng không công bố ảnh của Amanda Dinges và mẹ của cô ta cho tới khi cuộc điều tra diễn ra được một tuần. Vào thời điểm này, hai mẹ con Dinges đã trốn khỏi Mỹ. Truyền thông địa phương, ngoại trừ kênh King 5, khi đó mới đưa tin về vụ bắt cóc.

Luật sư Tri nói rằng theo bà biết, ND không có hộ chiếu, nên bà không rõ hai mẹ con Dinges đã đưa cậu bé rời khỏi Mỹ như thế nào.

Chân dung nghi phạm Amanda Dinges (trái) và mẹ là Amber Dinges. Ảnh: Katu.

"Tôi nhận ra DCFY không kiểm tra từng trẻ em mỗi ngày", luật sư Tri nói. "Song tôi cho rằng đã đủ dấu hiệu cảnh báo rằng cần phải liên lạc". DCFY từ chối bình luận về vụ bắt cóc với lý do cuộc điều tra đang diễn ra.

Sau khi xác định mẹ con nhà Dinges đã đưa ND xuất cảnh, MVPD đã phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS) để điều tra. Sau khi thu thập dữ liệu và phỏng vấn những người liên quan, giới chức Mỹ xác định được hai mẹ con nhà Dinges và cậu bé ND đang có mặt tại tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Khoảng 11h30 ngày 14/12, nhân viên DSS đã đưa được cậu bé tới cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội, sau đó lên máy bay tới Tokyo trong hành trình hồi hương. Một ngày sau, các đặc vụ FBI đưa ND từ Tokyo trở về Washington để đoàn tụ cùng gia đình.

Theo cảnh sát Mount Vernon, Amanda và Amber Dinges đang ở Việt Nam và giới chức Mỹ đang nỗ lực để có thể đưa hai nghi phạm về Mỹ xét xử. MYPD cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Luật sư Tri đã xin lệnh của tòa án để cho phép cậu bé được chuyển tới sống với mẹ ruột. Cơ quan Bảo vệ Trẻ em sẽ duy trì giám sát và thường xuyên tới kiểm tra cậu bé cùng mẹ ruột.

"Thật vô lý khi đưa cậu bé tới một ngôi nhà khác, với những người hoàn toàn xa lạ, trong khi mẹ ruột của cậu đã làm mọi điều cần thiết để có thể được sống cùng con", bà Tri nói.

Nguyễn Tiến (Theo MJ, King 5, KOMO)