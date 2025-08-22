Lo con đổ bệnh khi tựu trường

Khi Anh Hào, 21 tuổi và Anh Kiệt, 14 tuổi, bị muỗi đốt trong mùa hè, gia đình hai em bèn dành ra một vài buổi để tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết.

Bố của Anh Hào và Anh Kiệt cho biết hai anh em theo học ở những ngôi trường có nhiều cây cối tại TP HCM. Dù diệt muỗi thường xuyên, muỗi vẫn sinh sôi và thường xuyên đốt hai anh em trong quá trình sinh hoạt hè, nguy cơ mắc bệnh cao.

"Ở trường, các con cũng khó tránh khỏi việc sinh hoạt tập thể, đôi khi không mặc quần áo dài, tạo điều kiện cho muỗi tấn công. Gia đình tôi đưa hai bé đi tiêm cho an tâm, phòng bệnh hơn chữa bệnh", bố của Hào và Kiệt nói.

Anh Hào và Anh Kiệt tiêm phòng sốt xuất huyết tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Tương tự, Tước Nguyên, 5 tuổi, ở TP HCM, được ông bà chở đi tiêm phòng sốt xuất huyết trước khi học lớp Lá. Lý do là Nguyên còn nhỏ, chưa biết phòng tránh muỗi hoặc tự chăm sóc bản thân, khi mắc bệnh có thể sẽ mệt, kiệt sức. Mùa tựu trường lại trùng với cao điểm dịch sốt xuất huyết, số ca mắc ở TP HCM và các tỉnh phía Nam đều tăng nên gia đình Nguyên thêm lo lắng.

"Thế hệ ngày trước, cứ mỗi lần bị sốt xuất huyết là không ăn uống nổi, chạy chữa khó khăn. Giờ có vaccine thì phải tranh thủ cho cháu đi tiêm để khỏe mạnh, ông bà cũng yên tâm hơn mỗi mùa mưa đến", bà Hương chia sẻ.

Còn Minh Nghĩa, 12 tuổi cùng mẹ đi hơn 100 km từ Bình Phước đến TP HCM để khám tổng quát, tiêm ngừa HPV. Mẹ của Nghĩa cho biết, hằng năm, trước khi nhập học chị đều sắp xếp dẫn con đi khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát. Trước đó, chị đã cho Nghĩa tiêm các mũi vaccine như cúm, sởi... Việc này giúp người mẹ yên tâm hơn về sức khỏe của con trai trong lúc học tập và sinh hoạt ở trường học.

Đối với HPV, chị cho biết từng nghe về virus này, song nghĩ bệnh chỉ có ở nữ giới. Sau khi tìm hiểu và được bác sĩ giải thích, chị mới biết virus này có thể lây qua nhiều hình thức khác ngoài con đường tình dục. Khi trẻ nhiễm virus này, nguy cơ mắc sùi mào gà và tiến triển thành ung thư cao hơn.

"Tâm lý của người mẹ là muốn giúp con loại trừ mọi nguy cơ có thể, trong đó tiêm vaccine cũng là một cách hữu hiệu", chị nói.

Ông bà dẫn bé Tước Nguyên tiêm phòng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Theo BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, thời điểm học sinh tựu trường thường rơi vào mùa thu - đông, điều kiện thời tiết thuận lợi cho nhiều virus, vi khuẩn phát triển. Môi trường học đường, nhà trẻ, ký túc xá tiếp xúc gần, dùng chung vật dụng cũng làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần một trẻ mắc bệnh, mầm bệnh có thể nhanh chóng lan rộng.

Trẻ em, đặc biệt trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học là nhóm rất nhạy cảm với các bệnh truyền nhiễm. Hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, bé chưa tự nhận thức và chăm sóc được cho bản thân. Nhiều trẻ còn hay quên rửa tay, dễ chia sẻ đồ dùng cá nhân, ăn uống hoặc chơi đùa sát nhau, khiến nguy cơ lây lan bệnh càng cao.

Bên cạnh đó, do áp lực từ việc học tập, cuộc sống, gia đình thường bỏ quên việc cập nhật các mũi tiêm nhắc. Việc này khiến cộng đồng có "khoảng trống miễn dịch" khiến nhiều trẻ có nguy cơ mắc bệnh.

Do đó, bác sĩ Đạo khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ trước khi trẻ quay trở lại trường học. Vaccine cần 2-3 tuần để tạo miễn dịch cho cơ thể, vì vậy gia đình nên sắp xếp tiêm chủng sớm cho con. Một số vaccine phòng bệnh gia đình nên chọn cho con gồm: phế cầu, cúm, sởi, quai bị, rubella, uốn ván, thủy đậu, bạch hầu, sốt xuất huyết, não mô cầu, tả...

Với cúm, vaccine giúp ngăn tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, suy đa cơ quan... Trẻ nên được tiêm nhắc lại mỗi năm một mũi vaccine cúm để cập nhật chủng virus cúm đang lưu hành theo khuyến cáo của WHO và củng cố miễn dịch suy giảm.

Minh Nghĩa tiêm vaccine HPV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An

Các vaccine phòng phế cầu, não mô cầu, sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, giúp tránh mắc bệnh và giảm nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm não, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết. Tùy vào độ tuổi và tình hình dịch tễ, trẻ sẽ được chỉ định loại vaccine phù hợp khi đến cơ sở tiêm chủng.

Trẻ cũng cần được tiêm vaccine phòng các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản. Phác đồ vaccine sốt xuất huyết gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Với vaccine viêm não Nhật Bản, lịch tiêm nhắc sẽ tùy thuộc vào loại vaccine đã tiêm trước đó, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở tiêm chủng để bác sĩ kiểm tra và tư vấn phù hợp.

Bên cạnh đó, từ 9 tuổi, trẻ cần được tiêm vaccine HPV để phòng ung thư và bệnh sinh dục do HPV. Nếu tiêm trong độ tuổi từ 9 đến dưới 15 tuổi, trẻ chỉ cần tiêm 2 mũi cách nhau 6 tháng, không cần tiêm nhắc khi trưởng thành.

Ngoài vaccine, cha mẹ cũng cần chú ý rèn cho trẻ thói quen vệ sinh cá nhân tốt như rửa tay thường xuyên, tắm rửa sạch sẽ sau khi đi học về. Bữa ăn hằng ngày nên được bổ sung đầy đủ vi chất, đặc biệt là các vitamin A, C, D giúp tăng cường miễn dịch và sức đề kháng. Khi trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, ho, mệt mỏi, cha mẹ không nên chủ quan mà cần đưa đi khám sớm để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Bình An