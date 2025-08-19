Livan Smurf - xe điện mini giá 5.000 USD

Xe điện cỡ nhỏ lắp môtơ điện công suất 40 mã lực, tốc độ tối đa 100 km/h, có thể lắp pin 17 kWh phạm vi hoạt động 200 km.

Thương hiệu con Livan của hãng xe Geely giới thiệu hình ảnh đầu tiên về mẫu xe điện cỡ nhỏ hoàn toàn mới mang tên Smurf dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Smurf hướng đến khách hàng di chuyển trong đô thị đông đúc. Livan định vị Smurf cạnh tranh phân khúc xe điện mini, nơi có những đối thủ như Wuling Hongguang Mini EV, Chery QQ Icecream và Bestune Pony.

Smurf sở hữu thiết kế hình hộp nhỏ gọn và bắt mắt. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hẹp, dạng khép kín, kết hợp cùng đèn pha mang kiểu dáng "mắt thần rừng". Cặp đèn pha to kết hợp cản trước màu bạc, tạo hiệu ứng "mỉm cười" trực quan. Cổng sạc đặt chính giữa ở đầu xe.

Bên hông, Smurf giữ thiết kế kiểu dáng phẳng. Khách hàng có thể lựa chọn sơn hai tông màu hoặc đơn sắc. Xe lắp bộ vành hợp kim 14 inch.

Nội thất mang phong cách thiết kế tối giản và có ba tông màu lựa chọn, gồm hồng, xám và xanh lá. Vô-lăng hai chấu, cần số dạng núm xoay, màn hình điều khiển trung tâm dạng nổi và móc treo đồ tiện dụng.

Xe điện mini Smurf sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 3.100 x 1.558 x 1.610 (mm) và chiều dài cơ sở 2.015 mm. Thông số này nhỉnh hơn đối thủ Wuling Hongguang Mini EV với kích thước 2.920x1.493 x 1.621 (mm) và dài cơ sở 1.940 mm.

Smurf có trọng lượng không tải 815 kg và tổng trọng lượng 1.125 kg. Xe chế tạo với kết cấu liền khối, trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn. Xe lắp một môtơ điện công suất 40 mã lực. Theo kết quả thử nghiệm, tốc độ tối đa đạt 100 km/h.

Livan Smurf là phiên bản đổi tên của Geely Panda Mini EV và nhiều khả năng, tân binh sẽ dùng chung gói pin 17 kWh với phạm vi hoạt động 200 km.

Theo kế hoạch, Livan Smurf bán ra với giá 5.000 USD. Đối thủ Bestune Pony cũng có giá 5.000 USD tại Trung Quốc.

Minh Vũ