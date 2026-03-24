Lisa Ries - từ bỏ chạy 7 năm đến 'nữ thần marathon' Đài Loan

Sinh ra tại Đài Loan trong gia đình có bố người Pháp, mẹ người Nhật, Lisa sở hữu ngoại hình lai nổi bật ngay từ khi còn thi đấu học đường. Nhưng điều khiến cô được chú ý trước tiên là tài năng.
Từ năm 2005, khi còn học trung học cơ sở, Lisa đã vô địch nội dung 1.500m tại giải thể thao học sinh toàn quốc Đài Loan ba năm liên tiếp. Thành tích 4 phút 30 giây 50 mà cô thiết lập khi đó trở thành cột mốc gần như không thể bị phá vỡ trong nhiều năm, giúp cô được truyền thông gọi là "thiên tài điền kinh".
Tuy nhiên, hào quang đến quá sớm cũng kéo theo áp lực khổng lồ. Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Lisa dần cảm thấy ngột ngạt vì kỳ vọng thành tích và sự chú ý từ bên ngoài. Năm cuối cấp, cô gây sốc khi quyết định rời bỏ điền kinh. Quyết định ấy kéo dài thành quãng nghỉ tới 7 năm.
Sinh ra tại Đài Loan trong gia đình có bố người Pháp, mẹ người Nhật, Lisa sở hữu ngoại hình lai nổi bật ngay từ khi còn thi đấu học đường. Nhưng điều khiến cô được chú ý trước tiên là tài năng.
Từ năm 2005, khi còn học trung học cơ sở, Lisa đã vô địch nội dung 1.500m tại giải thể thao học sinh toàn quốc Đài Loan ba năm liên tiếp. Thành tích 4 phút 30 giây 50 mà cô thiết lập khi đó trở thành cột mốc gần như không thể bị phá vỡ trong nhiều năm, giúp cô được truyền thông gọi là "thiên tài điền kinh".
Tuy nhiên, hào quang đến quá sớm cũng kéo theo áp lực khổng lồ. Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Lisa dần cảm thấy ngột ngạt vì kỳ vọng thành tích và sự chú ý từ bên ngoài. Năm cuối cấp, cô gây sốc khi quyết định rời bỏ điền kinh. Quyết định ấy kéo dài thành quãng nghỉ tới 7 năm.
Rời xa đường chạy, Lisa bước vào một giai đoạn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh VĐV. Cô từng làm nhiều công việc như phục vụ nhà hàng, lễ tân khách sạn, thậm chí là DJ tại hộp đêm. Cuộc sống của Lisa khi đó gắn với tiệc tùng, thuốc lá, rượu bia - một cách "chống lại" chính quá khứ thể thao của cô.
Nhưng sau nhiều năm, Lisa (phải, trong ảnh) nhận ra đó không phải con người thật. Năm 2014, cô dự một giải chạy đêm 5km tại Đài Nam và bất ngờ về nhất. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt, đưa Lisa trở lại với chạy bộ.
Lần này, cô không còn chạy vì áp lực hay kỳ vọng, mà để tìm lại chính mình.
Rời xa đường chạy, Lisa bước vào một giai đoạn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh VĐV. Cô từng làm nhiều công việc như phục vụ nhà hàng, lễ tân khách sạn, thậm chí là DJ tại hộp đêm. Cuộc sống của Lisa khi đó gắn với tiệc tùng, thuốc lá, rượu bia - một cách "chống lại" chính quá khứ thể thao của cô.
Nhưng sau nhiều năm, Lisa (phải, trong ảnh) nhận ra đó không phải con người thật. Năm 2014, cô dự một giải chạy đêm 5km tại Đài Nam và bất ngờ về nhất. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt, đưa Lisa trở lại với chạy bộ.
Lần này, cô không còn chạy vì áp lực hay kỳ vọng, mà để tìm lại chính mình.
Không lâu sau khi trở lại thi đấu, Lisa mang thai. Với nhiều VĐV, đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp vừa khởi động lại. Nhưng cô chọn cách tiếp tục, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ và duy trì tập luyện ở mức độ phù hợp.
Thậm chí, khi mang thai 7 tháng, cô vẫn tham gia cự ly half marathon tại Taipei Marathon, trước khi phải dừng lại ở km 11 vì vấn đề thể trạng. Quyết định này gây tranh cãi, nhưng cũng góp phần phá vỡ định kiến về phụ nữ mang thai và vận động.
Trong cuộc sống cá nhân, Lisa và chồng cũ Brian đã ly hôn nhưng duy trì mối quan hệ cùng nuôi con. Cô cho rằng điều quan trọng nhất không phải hình thức hôn nhân, mà là môi trường đầy đủ tình yêu cho con trai.
Không lâu sau khi trở lại thi đấu, Lisa mang thai. Với nhiều VĐV, đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp vừa khởi động lại. Nhưng cô chọn cách tiếp tục, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ và duy trì tập luyện ở mức độ phù hợp.
Thậm chí, khi mang thai 7 tháng, cô vẫn tham gia cự ly half marathon tại Taipei Marathon, trước khi phải dừng lại ở km 11 vì vấn đề thể trạng. Quyết định này gây tranh cãi, nhưng cũng góp phần phá vỡ định kiến về phụ nữ mang thai và vận động.
Trong cuộc sống cá nhân, Lisa và chồng cũ Brian đã ly hôn nhưng duy trì mối quan hệ cùng nuôi con. Cô cho rằng điều quan trọng nhất không phải hình thức hôn nhân, mà là môi trường đầy đủ tình yêu cho con trai.
Mới nhất, tại New Taipei City WJS Marathon 2026, các chân chạy Kenya tiếp tục thống trị khi Enock Onchari vô địch nam (2:12:46) và Catherine Cherotich về nhất nữ (2:32:32).
Nhưng Lisa là VĐV nữ Đài Loan về nhất (domestic winner) với thành tích 2 giờ 53 phút 1 giây. Kết quả này một lần nữa cho thấy vị thế ổn định của cô trong nhóm runner hàng đầu Đài Loan, dù chưa thể cạnh tranh chức vô địch chung cuộc.
Một phần hình ảnh của Lisa cũng đến từ gia đình. Cô là con thứ hai trong ba chị em gái đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Chị cả là Emmie Ries - gương mặt quen thuộc của truyền hình và cộng đồng chạy bộ Đài Loan, trong khi em út cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao.
Ba chị em được truyền thông địa phương gọi chung là “gia đình runner”, thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thể thao và trên mạng xã hội.
Một phần hình ảnh của Lisa cũng đến từ gia đình. Cô là con thứ hai trong ba chị em gái đều sở hữu ngoại hình nổi bật. Chị cả là Emmie Ries - gương mặt quen thuộc của truyền hình và cộng đồng chạy bộ Đài Loan, trong khi em út cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao.
Ba chị em được truyền thông địa phương gọi chung là “gia đình runner”, thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện thể thao và trên mạng xã hội.
Hồng Duy