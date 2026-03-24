Lisa Ries - từ bỏ chạy 7 năm đến 'nữ thần marathon' Đài Loan

Sinh ra tại Đài Loan trong gia đình có bố người Pháp, mẹ người Nhật, Lisa sở hữu ngoại hình lai nổi bật ngay từ khi còn thi đấu học đường. Nhưng điều khiến cô được chú ý trước tiên là tài năng.

Từ năm 2005, khi còn học trung học cơ sở, Lisa đã vô địch nội dung 1.500m tại giải thể thao học sinh toàn quốc Đài Loan ba năm liên tiếp. Thành tích 4 phút 30 giây 50 mà cô thiết lập khi đó trở thành cột mốc gần như không thể bị phá vỡ trong nhiều năm, giúp cô được truyền thông gọi là "thiên tài điền kinh".

Tuy nhiên, hào quang đến quá sớm cũng kéo theo áp lực khổng lồ. Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Lisa dần cảm thấy ngột ngạt vì kỳ vọng thành tích và sự chú ý từ bên ngoài. Năm cuối cấp, cô gây sốc khi quyết định rời bỏ điền kinh. Quyết định ấy kéo dài thành quãng nghỉ tới 7 năm.