Lisa lần đầu đóng chính phim hài lãng mạn

Lisa - thành viên nhóm nhạc Blackpink - đảm nhận vai chính kiêm nhà sản xuất trong dự án lấy cảm hứng bộ phim "Notting Hill" năm 1999.

Hôm 5/2, nguồn tin thân cận của Deadline cho biết do yêu thích bộ phim Notting Hill (1999), diễn viên và nhà sản xuất David Bernad của The White Lotus cùng phát triển ý tưởng cho dự án. Ngoài đóng chính, Lisa làm nhà sản xuất điều hành với Alice Kang.

Katie Silberman - biên kịch của Set It Up và Booksmart - được mời đảm nhận phần kịch bản. Hiện nội dung phim chưa được công bố.

Ca sĩ Lisa ở sự kiện của Tổng cục Du lịch Thái Lan, trong vai trò Đại sứ Du lịch hồi cuối tháng 1. Ảnh: Instagram Lalisa Manobal

Dự án triển khai trong bối cảnh Lisa đang đóng phim điện ảnh lớn đầu tiên mang tên Tygo, thuộc vũ trụ Extraction của Netflix. Tác phẩm có sự góp mặt của Ma Dong Seok và Lee Jin Wook, xoay quanh thế giới tội phạm Hàn Quốc.

Trước đó, cô gây chú ý khi xuất hiện trong mùa ba The White Lotus với vai Mook, nhân viên khu nghỉ dưỡng. Dù thời lượng không nhiều, việc Lisa tham gia tác phẩm thu hút lượng lớn khán giả. Sau đó, cô được mời tham dự nhiều sự kiện quan trọng tại Hollywood như Quả Cầu Vàng 2026, từng biểu diễn ở Oscar, Met Gala và Emmy 2025.

Lisa Blackpink trong tập đầu 'The White Lotus 3' Lisa trong tập đầu "The White Lotus 3". Video: Max

Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động ở Hàn Quốc cùng nhóm Blackpink. Cô là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cô cũng là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật.

MV 'Dream' của Lisa, Kentaro Sakaguchi MV "Dream" của Lisa, diễn cùng tài tử Nhật Bản Kentaro Sakaguchi. Video: LLOUD

Notting Hill do Roger Michell chỉ đạo, Richard Curtis biên kịch. Nội dung xoay quanh mối tình giữa ngôi sao Hollywood Anna Scott (Julia Roberts) và chủ tiệm sách ở London - William Thacker (Hugh Grant). Từ người xa lạ, cả hai dần cảm mến nhau, nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn khi bị giới truyền thông săn đón và khác biệt lối sống. Bộ phim cho thấy tình yêu có thể nảy nở ở bất kỳ đâu, giữa những người khác biệt tính cách. Nhiều câu thoại góp phần tạo không khí vui tươi lẫn cảm động, giữ chân khán giả đến phút cuối.

Cát Tiên (theo Deadline)