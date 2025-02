Lisa 'hóa công chúa' trên thảm đỏ

Cô tên thật là Lalisa Manoban, 28 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Hôm 7/2, Lisa ra mắt MV Born Again, hát cùng ca sĩ người Mỹ Doja Cat và Raye, đạt gần 26 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul. Lisa là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật (art toy) gây sốt.